Serie A, gli arbitri della decima giornata: Milan-Inter a un napoletano, Sozza per Juventus-Napoli, si rivede Ferrieri Caputi

Resi noti gli arbitri della decima giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre. Si parte sabato alle 15 con Bologna-Monza, affidata a Zanotti, alle 18 Udinese-Roma, che sarà diretta da Maresca, alle 20.45 Milan-Inter, affidata a Guida, domenica alle 12.30 Como-Venezia, arbitra Ferrieri Caputi, alle 15 Frosinone-Torino, che sarà diretta da Mucera e Lazio-Cagliari che sarà arbitrata da Colombo, alle 18 Lecce-Genoa, affidata a Marchetti e alle 20.45 Juventus-Napoli dirige Sozza, lunedì alle 18.30 Sassuolo-Fiorentina affidata a Marcenaro, e alle 20.45 Atalanta-Parma che sarà diretta da Crezzini.
Arbitri e assistenti delle partite della decima giornata
Bologna-Monza
(sabato 31 ottobre, ore 15)
- Arbitro: Zanotti di Rimini
- Assistenti: Bindoni e Zezza
- IV Ufficiale: Zufferli
- VAR: Dionisi
- AVAR: Paganessi
Udinese-Roma
(sabato 31 ottobre, ore 18)
- Arbitro: Maresca di Napoli
- Assistenti: Lo Cicero e L.Rossi
- IV Ufficiale: Chiffi
- VAR: Paterna
- AVAR: Aureliano
Milan-Inter
(sabato 31 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Guida di Torre Annunziata
- Assistenti: Peretti e Perrotti
- IV Ufficiale: Di Bello
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Camplone
Como-Venezia
(domenica 1 novembre, ore 12.30)
- Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno
- Assistenti: M.Rossi e Scatragli
- IV Ufficiale: Pairetto
- VAR: Cosso
- AVAR: Giua
Frosinone-Torino
(domenica 1 novembre, ore 15)
- Arbitro: Mucera di Palermo
- Assistenti: Di Gioia e Fontemurato
- IV Ufficiale: Mariani
- VAR: Ghersini
- AVAR: Volpi
Lazio-Cagliari
(domenica 1 novembre, ore 15)
- Arbitro: Colombo di Como
- Assistenti: Palermo e Mastrodonato
- IV Ufficiale: Feliciani
- VAR: Pezzuto
- AVAR: Dionisi
Lecce-Genoa
(domenica 1 novembre, ore 18)
- Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
- Assistenti: Bahri e Cecconi
- IV Ufficiale: Abisso
- VAR: Maggioni
- AVAR: Rutella
Juventus-Napoli
(domenica 1 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Sozza di Seregno
- Assistenti: Imperiale e Colarossi
- IV Ufficiale: Doveri
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Gariglio
Sassuolo-Fiorentina
(lunedì 2 novembre, ore 18.30)
- Arbitro: Marcenaro di Genova
- Assistenti: Dei Giudici e Bianchini
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Aureliano
- AVAR: Pezzuto
Atalanta-Parma
(lunedì 2 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Crezzini di Siena
- Assistenti: Laudato e Boato
- IV Ufficiale: Collu
- VAR: Prontera
- AVAR: Meraviglia