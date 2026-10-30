Serie A, gli arbitri della decima giornata: Milan-Inter a un napoletano, Sozza per Juventus-Napoli, si rivede Ferrieri Caputi

Resi noti gli arbitri della decima giornata di serie A, stagione 2026/27, turno spalmato su 3 giorni, da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre

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Resi noti gli arbitri della decima giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre. Si parte sabato alle 15 con Bologna-Monza, affidata a Zanotti, alle 18 Udinese-Roma, che sarà diretta da Maresca, alle 20.45 Milan-Inter, affidata a Guida, domenica alle 12.30 Como-Venezia, arbitra Ferrieri Caputi, alle 15 Frosinone-Torino, che sarà diretta da Mucera e Lazio-Cagliari che sarà arbitrata da Colombo, alle 18 Lecce-Genoa, affidata a Marchetti e alle 20.45 Juventus-Napoli dirige Sozza, lunedì alle 18.30 Sassuolo-Fiorentina affidata a Marcenaro, e alle 20.45 Atalanta-Parma che sarà diretta da Crezzini.

Arbitri e assistenti delle partite della decima giornata

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Bologna-Monza

(sabato 31 ottobre, ore 15)

Arbitro: Zanotti di Rimini

Assistenti : Bindoni e Zezza

: Bindoni e Zezza IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Dionisi

AVAR: Paganessi

Udinese-Roma

(sabato 31 ottobre, ore 18)

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti : Lo Cicero e L.Rossi

: Lo Cicero e L.Rossi IV Ufficiale: Chiffi

VAR: Paterna

AVAR: Aureliano

Milan-Inter

(sabato 31 ottobre, ore 20.45)

Arbitr o : Guida di Torre Annunziata

: Guida di Torre Annunziata Assistenti : Peretti e Perrotti

: Peretti e Perrotti IV Ufficiale: Di Bello

VAR: Mazzoleni

AVAR: Camplone

Como-Venezia

(domenica 1 novembre, ore 12.30)

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Assistenti : M.Rossi e Scatragli

: M.Rossi e Scatragli IV Ufficiale: Pairetto

VAR: Cosso

AVAR: Giua

Frosinone-Torino

(domenica 1 novembre, ore 15)

Arbitro: Mucera di Palermo

Assistenti : Di Gioia e Fontemurato

: Di Gioia e Fontemurato IV Ufficiale: Mariani

VAR: Ghersini

AVAR: Volpi

Lazio-Cagliari

(domenica 1 novembre, ore 15)

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti : Palermo e Mastrodonato

: Palermo e Mastrodonato IV Ufficiale: Feliciani

VAR: Pezzuto

AVAR: Dionisi

Lecce-Genoa

(domenica 1 novembre, ore 18)

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Assistenti : Bahri e Cecconi

: Bahri e Cecconi IV Ufficiale: Abisso

VAR: Maggioni

AVAR: Rutella

Juventus-Napoli

(domenica 1 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti : Imperiale e Colarossi

: Imperiale e Colarossi IV Ufficiale: Doveri

VAR: Meraviglia

AVAR: Gariglio

Sassuolo-Fiorentina

(lunedì 2 novembre, ore 18.30)

Arbitro: Marcenaro di Genova

Assistenti : Dei Giudici e Bianchini

: Dei Giudici e Bianchini IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Aureliano

AVAR: Pezzuto

Atalanta-Parma

(lunedì 2 novembre, ore 20.45)