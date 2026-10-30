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Serie A, gli arbitri della decima giornata: Milan-Inter a un napoletano, Sozza per Juventus-Napoli, si rivede Ferrieri Caputi

Resi noti gli arbitri della decima giornata di serie A, stagione 2026/27, turno spalmato su 3 giorni, da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre

2 min di lettura

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della decima giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre. Si parte sabato alle 15 con Bologna-Monza, affidata a Zanotti, alle 18 Udinese-Roma, che sarà diretta da Maresca, alle 20.45 Milan-Inter, affidata a Guida, domenica alle 12.30 Como-Venezia, arbitra Ferrieri Caputi, alle 15 Frosinone-Torino, che sarà diretta da Mucera e Lazio-Cagliari che sarà arbitrata da Colombo, alle 18 Lecce-Genoa, affidata a Marchetti e alle 20.45 Juventus-Napoli dirige Sozza, lunedì alle 18.30 Sassuolo-Fiorentina affidata a Marcenaro, e alle 20.45 Atalanta-Parma che sarà diretta da Crezzini.

Arbitri e assistenti delle partite della decima giornata

Bologna-Monza

(sabato 31 ottobre, ore 15)

  • Arbitro: Zanotti di Rimini
  • Assistenti: Bindoni e Zezza
  • IV Ufficiale: Zufferli
  • VAR: Dionisi
  • AVAR: Paganessi

Udinese-Roma

(sabato 31 ottobre, ore 18)

  • Arbitro: Maresca di Napoli
  • Assistenti: Lo Cicero e L.Rossi
  • IV Ufficiale: Chiffi
  • VAR: Paterna
  • AVAR: Aureliano

Milan-Inter

(sabato 31 ottobre, ore 20.45)

Como-Venezia

(domenica 1 novembre, ore 12.30)

Frosinone-Torino

(domenica 1 novembre, ore 15)

  • Arbitro: Mucera di Palermo
  • Assistenti: Di Gioia e Fontemurato
  • IV Ufficiale: Mariani
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Volpi

Lazio-Cagliari

(domenica 1 novembre, ore 15)

  • Arbitro: Colombo di Como
  • Assistenti: Palermo e Mastrodonato
  • IV Ufficiale: Feliciani
  • VAR: Pezzuto
  • AVAR: Dionisi

Lecce-Genoa

(domenica 1 novembre, ore 18)

Juventus-Napoli

(domenica 1 novembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Sozza di Seregno
  • Assistenti: Imperiale e Colarossi
  • IV Ufficiale: Doveri
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Gariglio

Sassuolo-Fiorentina

(lunedì 2 novembre, ore 18.30)

  • Arbitro: Marcenaro di Genova
  • Assistenti: Dei Giudici e Bianchini
  • IV Ufficiale: Ayroldi
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Pezzuto

Atalanta-Parma

(lunedì 2 novembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Crezzini di Siena
  • Assistenti: Laudato e Boato
  • IV Ufficiale: Collu
  • VAR: Prontera
  • AVAR: Meraviglia

Serie A, gli arbitri della decima giornata: Milan-Inter a un napoletano, Sozza per Juventus-Napoli, si rivede Ferrieri Caputi Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2026-2027 Ansa

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