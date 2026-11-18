Resi noti gli arbitri della 12esima giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 21 a lunedì 23 novembre. Si parte sabato alle 15 con Como-Cagliari, affidata a Calzavara, e Lazio-Lecce, che sarà diretta da Marcenaro, alle 18 Parma-Torino, affidata a Sozza, alle 20.45 Napoli-Torino, arbitra Rapuano, domenica alle 12.30 Juventus-Venezia, che sarà diretta da Arena, alle 15 Bologna-Udinese, che sarà arbitrata da Marinelli, e Sassuolo-Genoa, affidata a Ferrieri Caputi (fortemente criticata nella sua uscita precedente in Como-Venezia) , alle 18 Milan-Frosinone dirige Pairetto, alle 20.45 Atalanta-Inter affidata a Maresca, e lunedì alle 20.45 Monza-Fiorentina che sarà diretta da Doveri.
Arbitri e assistenti delle partite della dodicesima giornata
Como-Cagliari
(sabato 21 novembre, ore 15)
- Arbitro: Calzavara di Varese
- Assistenti: Bindoni e Gentile
- IV Ufficiale: Zufferli
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Marini
Lazio-Lecce
(sabato 21 novembre, ore 15)
- Arbitro: Marcenaro di Genova
- Assistenti: Biffi e Regattieri
- IV Ufficiale: Collu
- VAR: Maggioni
- AVAR: Ghersini
Parma-Roma
(sabato 21 novembre, ore 18)
- Arbitro: Sozza di Seregno
- Assistenti: Di Gioia e Politi
- IV Ufficiale: Sacchi
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Prontera
Napoli-Torino
(sabato 21 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Rapuano di Rimini
- Assistenti: Peretti e Mondin
- IV Ufficiale: Di Bello
- VAR: Camplone
- AVAR: Volpi
Juventus-Venezia
(domenica 22 novembre, ore 12.30)
- Arbitro: Arena di Torre del Greco
- Assistenti: Cecconi e Miniutti
- IV Ufficiale: Massa
- VAR: Ghersini
- AVAR: Mazzoleni
Bologna-Udinese
(domenica 22 novembre, ore 15)
- Arbitro: Marinelli di Tivoli
- Assistenti: Berti e Lauri
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Santoro
- AVAR: Paterna
Sassuolo-Genoa
(domenica 22 novembre, ore 15)
- Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno
- Assistenti: Perrotti e Zingarelli
- IV Ufficiale: Mariani
- VAR: Marini
- AVAR: Aureliano
Milan-Frosinone
(domenica 22 novembre, ore 18)
- Arbitro: Pairetto di Nichelino
- Assistenti: Palermo e Laudato
- IV Ufficiale: Chiffi
- VAR: Pezzuto
- AVAR: Prontera
Atalanta-Inter
(domenica 22 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Maresca di Napoli
- Assistenti: M.Rossi e Mastrodonato
- IV Ufficiale: Colombo
- VAR: Gariglio
- AVAR: Di Paolo
Monza-Fiorentina
(lunedì 23 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Doveri di Roma
- Assistenti: Monaco ed El Filali
- IV Ufficiale: Bonacina
- VAR: Volpi
- AVAR: Marina