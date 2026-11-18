Resi noti gli arbitri della dodicesima giornata di serie A, stagione 2026/27, turno spalmato su 3 giorni, da sabato 21 a lunedì 23 novembre.

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Resi noti gli arbitri della 12esima giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 21 a lunedì 23 novembre. Si parte sabato alle 15 con Como-Cagliari, affidata a Calzavara, e Lazio-Lecce, che sarà diretta da Marcenaro, alle 18 Parma-Torino, affidata a Sozza, alle 20.45 Napoli-Torino, arbitra Rapuano, domenica alle 12.30 Juventus-Venezia, che sarà diretta da Arena, alle 15 Bologna-Udinese, che sarà arbitrata da Marinelli, e Sassuolo-Genoa, affidata a Ferrieri Caputi (fortemente criticata nella sua uscita precedente in Como-Venezia) , alle 18 Milan-Frosinone dirige Pairetto, alle 20.45 Atalanta-Inter affidata a Maresca, e lunedì alle 20.45 Monza-Fiorentina che sarà diretta da Doveri.

Arbitri e assistenti delle partite della dodicesima giornata

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Como-Cagliari

(sabato 21 novembre, ore 15)

Arbitro: Calzavara di Varese

Assistenti : Bindoni e Gentile

: Bindoni e Gentile IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Meraviglia

AVAR: Marini

Lazio-Lecce

(sabato 21 novembre, ore 15)

Arbitr o : Marcenaro di Genova

: Assistenti : Biffi e Regattieri

: Biffi e Regattieri IV Ufficiale: Collu

VAR: Maggioni

AVAR: Ghersini

Parma-Roma

(sabato 21 novembre, ore 18)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti : Di Gioia e Politi

: Di Gioia e Politi IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Di Paolo

AVAR: Prontera

Napoli-Torino

(sabato 21 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Rapuano di Rimini

Assistenti : Peretti e Mondin

: Peretti e Mondin IV Ufficiale: Di Bello

VAR: Camplone

AVAR: Volpi

Juventus-Venezia

(domenica 22 novembre, ore 12.30)

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Assistenti : Cecconi e Miniutti

: Cecconi e Miniutti IV Ufficiale: Massa

VAR: Ghersini

AVAR: Mazzoleni

Bologna-Udinese

(domenica 22 novembre, ore 15)

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Assistenti : Berti e Lauri

: Berti e Lauri IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Santoro

AVAR: Paterna

Sassuolo-Genoa

(domenica 22 novembre, ore 15)

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Assistenti : Perrotti e Zingarelli

: Perrotti e Zingarelli IV Ufficiale: Mariani

VAR: Marini

AVAR: Aureliano

Milan-Frosinone

(domenica 22 novembre, ore 18)

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Assistenti : Palermo e Laudato

: Palermo e Laudato IV Ufficiale: Chiffi

VAR: Pezzuto

AVAR: Prontera

Atalanta-Inter

(domenica 22 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti : M.Rossi e Mastrodonato

: M.Rossi e Mastrodonato IV Ufficiale: Colombo

VAR: Gariglio

AVAR: Di Paolo

Monza-Fiorentina

(lunedì 23 novembre, ore 20.45)