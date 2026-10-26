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Serie A, gli arbitri della nona giornata: dopo lo sgradito Mariani, Orsato manda Pairetto a dirigere l'Inter a Venezia

Resi noti gli arbitri della nona giornata di serie A stagione 2026/27, turno spalmato su 3 giorni, da martedì 27 a giovedì 29 ottobre

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Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della nona giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da martedì 27 a giovedì 29 ottobre. Si parte martedì alle 18.30 con Sassuolo Lazio, affidata a Zufferli, alle 20.45 sia Roma-Cagliari, che sarà diretta da Feliciani che Torino-Como affidata a Collu, mercoledì 3 gare alle 18.30: Milan-Bologna, arbitra Sacchi, Parma-Udinese, che sarà diretta da Massa, e Venezia-Inter che sarà arbitrata da Pairetto, due partite invece alle 20.45: Genoa-Juventus affidata a Doveri e Monza-Napoli, dirige Ayroldi, giovedì alle 18.30 Frosinone-Lecce, affidata ad Abisso, e alle 20.45 Fiorentina-Atalanta che sarà diretta da La Penna.

Arbitri e assistenti delle partite della nona giornata

Sassuolo-Lazio

(martedì 27 ottobre, ore 18.30)

  • Arbitro: Zufferli di Udine
  • Assistenti: Di Gioia e Miniutti
  • IV Ufficiale: Tremolada
  • VAR: Cosso
  • AVAR: Aureliano

Roma-Cagliari

(martedì 27 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Feliciani di Teramo
  • Assistenti: Zingarelli e Fontani
  • IV Ufficiale: Mariani
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Camplone

Torino-Como

(martedì 27 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Collu di Cagliari
  • Assistenti: Luciani e Grasso
  • IV Ufficiale: Sozza
  • VAR: Marini
  • AVAR: Di Paolo

Milan-Bologna

(mercoledì 27 ottobre, ore 18.30)

  • Arbitro: Sacchi di Macerata
  • Assistenti: Baccini e Dei Giudici
  • IV Ufficiale: Colombo
  • VAR: Giua
  • AVAR: Paterna

Parma-Udinese

(mercoledì 27 ottobre, ore 18.30)

  • Arbitro: Massa di Imperia
  • Assistenti: Scatragli e Galimberti
  • IV Ufficiale: Bonacina
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Baroni

Venezia-Inter

(mercoledì 28 ottobre, ore 18.30)

  • Arbitro: Pairetto di Nichelino
  • Assistenti: Meli e Ceccon
  • IV Ufficiale: Fourneau
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Volpi

Genoa-Juventus

(mercoledì 28 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Doveri di Roma
  • Assistenti: Palermo e Yoshikawa
  • IV Ufficiale: Di Marco
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Pezzuto

Monza-Napoli

(mercoledì 28 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Ayroldi di Molfetta
  • Assistenti: Passeri e Costanzo
  • IV Ufficiale: Marcenaro
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Marini

Frosinone-Lecce

(giovedì 29 ottobre, ore 18.30)

  • Arbitro: Abisso di Palermo
  • Assistenti: Alassio e Di Giacinto
  • IV Ufficiale: Maresca
  • VAR: Piccinini
  • AVAR: Mazzoleni

Fiorentina-Atalanta

(giovedì 29 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: La Penna di Roma 1
  • Assistenti: Bahri e Moro
  • IV Ufficiale: Marinelli
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Dionisi

Serie A, gli arbitri della nona giornata: dopo lo sgradito Mariani, Orsato manda Pairetto a dirigere l'Inter a Venezia Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2026-2027 Ansa

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