Serie A, gli arbitri della nona giornata: dopo lo sgradito Mariani, Orsato manda Pairetto a dirigere l'Inter a Venezia

Resi noti gli arbitri della nona giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da martedì 27 a giovedì 29 ottobre. Si parte martedì alle 18.30 con Sassuolo Lazio, affidata a Zufferli, alle 20.45 sia Roma-Cagliari, che sarà diretta da Feliciani che Torino-Como affidata a Collu, mercoledì 3 gare alle 18.30: Milan-Bologna, arbitra Sacchi, Parma-Udinese, che sarà diretta da Massa, e Venezia-Inter che sarà arbitrata da Pairetto, due partite invece alle 20.45: Genoa-Juventus affidata a Doveri e Monza-Napoli, dirige Ayroldi, giovedì alle 18.30 Frosinone-Lecce, affidata ad Abisso, e alle 20.45 Fiorentina-Atalanta che sarà diretta da La Penna.
Arbitri e assistenti delle partite della nona giornata
Sassuolo-Lazio
(martedì 27 ottobre, ore 18.30)
- Arbitro: Zufferli di Udine
- Assistenti: Di Gioia e Miniutti
- IV Ufficiale: Tremolada
- VAR: Cosso
- AVAR: Aureliano
Roma-Cagliari
(martedì 27 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Feliciani di Teramo
- Assistenti: Zingarelli e Fontani
- IV Ufficiale: Mariani
- VAR: Ghersini
- AVAR: Camplone
Torino-Como
(martedì 27 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Collu di Cagliari
- Assistenti: Luciani e Grasso
- IV Ufficiale: Sozza
- VAR: Marini
- AVAR: Di Paolo
Milan-Bologna
(mercoledì 27 ottobre, ore 18.30)
- Arbitro: Sacchi di Macerata
- Assistenti: Baccini e Dei Giudici
- IV Ufficiale: Colombo
- VAR: Giua
- AVAR: Paterna
Parma-Udinese
(mercoledì 27 ottobre, ore 18.30)
- Arbitro: Massa di Imperia
- Assistenti: Scatragli e Galimberti
- IV Ufficiale: Bonacina
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Baroni
Venezia-Inter
(mercoledì 28 ottobre, ore 18.30)
- Arbitro: Pairetto di Nichelino
- Assistenti: Meli e Ceccon
- IV Ufficiale: Fourneau
- VAR: Camplone
- AVAR: Volpi
Genoa-Juventus
(mercoledì 28 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Doveri di Roma
- Assistenti: Palermo e Yoshikawa
- IV Ufficiale: Di Marco
- VAR: Aureliano
- AVAR: Pezzuto
Monza-Napoli
(mercoledì 28 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Ayroldi di Molfetta
- Assistenti: Passeri e Costanzo
- IV Ufficiale: Marcenaro
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Marini
Frosinone-Lecce
(giovedì 29 ottobre, ore 18.30)
- Arbitro: Abisso di Palermo
- Assistenti: Alassio e Di Giacinto
- IV Ufficiale: Maresca
- VAR: Piccinini
- AVAR: Mazzoleni
Fiorentina-Atalanta
(giovedì 29 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: La Penna di Roma 1
- Assistenti: Bahri e Moro
- IV Ufficiale: Marinelli
- VAR: Gariglio
- AVAR: Dionisi