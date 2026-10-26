Serie A, gli arbitri della nona giornata: dopo lo sgradito Mariani, Orsato manda Pairetto a dirigere l'Inter a Venezia

Resi noti gli arbitri della nona giornata di serie A stagione 2026/27, turno spalmato su 3 giorni, da martedì 27 a giovedì 29 ottobre

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Resi noti gli arbitri della nona giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da martedì 27 a giovedì 29 ottobre. Si parte martedì alle 18.30 con Sassuolo Lazio, affidata a Zufferli, alle 20.45 sia Roma-Cagliari, che sarà diretta da Feliciani che Torino-Como affidata a Collu, mercoledì 3 gare alle 18.30: Milan-Bologna, arbitra Sacchi, Parma-Udinese, che sarà diretta da Massa, e Venezia-Inter che sarà arbitrata da Pairetto, due partite invece alle 20.45: Genoa-Juventus affidata a Doveri e Monza-Napoli, dirige Ayroldi, giovedì alle 18.30 Frosinone-Lecce, affidata ad Abisso, e alle 20.45 Fiorentina-Atalanta che sarà diretta da La Penna.

Arbitri e assistenti delle partite della nona giornata

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Sassuolo-Lazio

(martedì 27 ottobre, ore 18.30)

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti : Di Gioia e Miniutti

: Di Gioia e Miniutti IV Ufficiale: Tremolada

VAR: Cosso

AVAR: Aureliano

Roma-Cagliari

(martedì 27 ottobre, ore 20.45)

Arbitro: Feliciani di Teramo

Feliciani di Teramo Assistenti : Zingarelli e Fontani

: Zingarelli e Fontani IV Ufficiale: Mariani

VAR: Ghersini

AVAR: Camplone

Torino-Como

(martedì 27 ottobre, ore 20.45)

Arbitr o : Collu di Cagliari

: Collu di Cagliari Assistenti : Luciani e Grasso

: Luciani e Grasso IV Ufficiale: Sozza

VAR: Marini

AVAR: Di Paolo

Milan-Bologna

(mercoledì 27 ottobre, ore 18.30)

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti : Baccini e Dei Giudici

: Baccini e Dei Giudici IV Ufficiale: Colombo

VAR: Giua

AVAR: Paterna

Parma-Udinese

(mercoledì 27 ottobre, ore 18.30)

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti : Scatragli e Galimberti

: Scatragli e Galimberti IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Mazzoleni

AVAR: Baroni

Venezia-Inter

(mercoledì 28 ottobre, ore 18.30)

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Assistenti : Meli e Ceccon

: Meli e Ceccon IV Ufficiale: Fourneau

VAR: Camplone

AVAR: Volpi

Genoa-Juventus

(mercoledì 28 ottobre, ore 20.45)

Arbitro: Doveri di Roma

Assistenti : Palermo e Yoshikawa

: Palermo e Yoshikawa IV Ufficiale: Di Marco

VAR: Aureliano

AVAR: Pezzuto

Monza-Napoli

(mercoledì 28 ottobre, ore 20.45)

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti : Passeri e Costanzo

: Passeri e Costanzo IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Meraviglia

AVAR: Marini

Frosinone-Lecce

(giovedì 29 ottobre, ore 18.30)

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti : Alassio e Di Giacinto

: Alassio e Di Giacinto IV Ufficiale: Maresca

VAR: Piccinini

AVAR: Mazzoleni

Fiorentina-Atalanta

(giovedì 29 ottobre, ore 20.45)