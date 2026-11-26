Resi noti gli arbitri della 13esima giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 27 a lunedì 30 novembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Venezia-Bologna, arbitra Colombo, sabato alle 15 c’è Frosinone-Parma, affidata a Bonacina, alle 18 Torino-Lazio, che sarà diretta da Chiffi, alle 20.45 Inter-Genoa, affidata a Ayroldi, domenica alle 12.30 Udinese-Fiorentina, che sarà diretta da La Penna, alle 15 Sassuolo-Napoli, che sarà arbitrata da Guida, alle 18 Roma-Monza, affidata a Collu , alle 20.45 Como-Juventus dirige Mariani, lunedì alle 18.30 Lecce-Atalanta, affidata a Drigo, e alle 20.45 Cagliari-Milan che sarà diretta da Di Bello.
Singolare ma non inattesa la decisione di Orsato di mandare Guida di Torre Annunziata a dirigere il Napoli. Nell’aprile 2025, Guida aveva dichiarato pubblicamente di aver chiesto di non dirigere più le partite del Napoli (insieme al collega Fabio Maresca), nonostante la rimozione del vincolo territoriale da parte dell’AIA per paura di ritorsioni. Solo in un’amichevole estiva col Brest Guida aveva arbitrato gli azzurri prima d’ora.
Arbitri e assistenti delle partite della tredicesima giornata
Venezia-Bologna
(venerdì 27 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Colombo di Como
- Assistenti: Di Gioia e Della Mea
- IV Ufficiale: Perenzoni
- VAR: Massimi
- AVAR: Mazzoleni
Frosinone-Parma
(sabato 28 novembre, ore 15)
- Arbitro: Bonacina di Bergamo
- Assistenti: C.Rossi e Russo
- IV Ufficiale: Marcenaro
- VAR: Cosso
- AVAR: Marini
Torino-Lazio
(sabato 28 novembre, ore 18)
- Arbitro: Chiffi di Padova
- Assistenti: Cecconi e Lo Cicero
- IV Ufficiale: Manganiello
- VAR: Fabbri
- AVAR: Pezzuto
Inter-Genoa
(sabato 28 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Ayroldi di Molfetta
- Assistenti: Bindoni e Barone
- IV Ufficiale: Sacchi
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Dionisi
Udinese-Fiorentina
(domenica 29 novembre, ore 12.30)
- Arbitro: La Penna di Roma 1
- Assistenti: Tegoni e Yoshikawa
- IV Ufficiale: Perri
- VAR: Marini
- AVAR: Volpi
Sassuolo-Napoli
(domenica 29 novembre, ore 15)
- Arbitro: Guida di Torre Annunziata
- Assistenti: Alassio e Bercigli
- IV Ufficiale: Calzavara
- VAR: Aureliano
- AVAR: Santoro
Roma-Monza
(domenica 29 novembre, ore 18)
- Arbitro: Collu di Cagliari
- Assistenti: Passeri e Mondin
- IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
- VAR: Camplone
- AVAR: Fabbri
Como-Juventus
(domenica 29 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Mariani di Aprilia
- Assistenti: Peretti e Perrotti
- IV Ufficiale: Marinelli
- VAR: Pezzuto
- AVAR: Meraviglia
Lecce-Atalanta
(lunedì 30 novembre, ore 18.30)
- Arbitro: Drigo di Portogruaro
- Assistenti: Berti e Dei Giudici
- IV Ufficiale: Doveri
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Aureliano
Cagliari-Milan
(lunedì 30 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Di Bello di Brindisi
- Assistenti: Baccini e Ceccon
- IV Ufficiale: Di Marco
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Camplone