Resi noti gli arbitri della tredicesima giornata di serie A, stagione 2026/27, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 27 a lunedì 30 novembre

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della 13esima giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 27 a lunedì 30 novembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Venezia-Bologna, arbitra Colombo, sabato alle 15 c’è Frosinone-Parma, affidata a Bonacina, alle 18 Torino-Lazio, che sarà diretta da Chiffi, alle 20.45 Inter-Genoa, affidata a Ayroldi, domenica alle 12.30 Udinese-Fiorentina, che sarà diretta da La Penna, alle 15 Sassuolo-Napoli, che sarà arbitrata da Guida, alle 18 Roma-Monza, affidata a Collu , alle 20.45 Como-Juventus dirige Mariani, lunedì alle 18.30 Lecce-Atalanta, affidata a Drigo, e alle 20.45 Cagliari-Milan che sarà diretta da Di Bello.

Singolare ma non inattesa la decisione di Orsato di mandare Guida di Torre Annunziata a dirigere il Napoli. Nell’aprile 2025, Guida aveva dichiarato pubblicamente di aver chiesto di non dirigere più le partite del Napoli (insieme al collega Fabio Maresca), nonostante la rimozione del vincolo territoriale da parte dell’AIA per paura di ritorsioni. Solo in un’amichevole estiva col Brest Guida aveva arbitrato gli azzurri prima d’ora.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Arbitri e assistenti delle partite della tredicesima giornata

Venezia-Bologna

(venerdì 27 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti : Di Gioia e Della Mea

: Di Gioia e Della Mea IV Ufficiale: Perenzoni

VAR: Massimi

AVAR: Mazzoleni

Frosinone-Parma

(sabato 28 novembre, ore 15)

Arbitr o : Bonacina di Bergamo

: Bonacina di Bergamo Assistenti : C.Rossi e Russo

: C.Rossi e Russo IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Cosso

AVAR: Marini

Torino-Lazio

(sabato 28 novembre, ore 18)

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti : Cecconi e Lo Cicero

: Cecconi e Lo Cicero IV Ufficiale: Manganiello

VAR: Fabbri

AVAR: Pezzuto

Inter-Genoa

(sabato 28 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti : Bindoni e Barone

: Bindoni e Barone IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Meraviglia

AVAR: Dionisi

Udinese-Fiorentina

(domenica 29 novembre, ore 12.30)

Arbitro: La Penna di Roma 1

Assistenti : Tegoni e Yoshikawa

: Tegoni e Yoshikawa IV Ufficiale: Perri

VAR: Marini

AVAR: Volpi

Sassuolo-Napoli

(domenica 29 novembre, ore 15)

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti : Alassio e Bercigli

: Alassio e Bercigli IV Ufficiale: Calzavara

VAR: Aureliano

AVAR: Santoro

Roma-Monza

(domenica 29 novembre, ore 18)

Arbitro: Collu di Cagliari

Assistenti : Passeri e Mondin

: Passeri e Mondin IV Ufficiale: Ferrieri Caputi

VAR: Camplone

AVAR: Fabbri

Como-Juventus

(domenica 29 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti : Peretti e Perrotti

: Peretti e Perrotti IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Pezzuto

AVAR: Meraviglia

Lecce-Atalanta

(lunedì 30 novembre, ore 18.30)

Arbitro: Drigo di Portogruaro

Assistenti : Berti e Dei Giudici

: Berti e Dei Giudici IV Ufficiale: Doveri

VAR: Di Paolo

AVAR: Aureliano

Cagliari-Milan

(lunedì 30 novembre, ore 20.45)