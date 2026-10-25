Inter-Fiorentina 2-1 pagelle: Thuram (8) è il vero leader, Zielinski (7) fa esplodere San Siro al 97', beffa per De Gea (7)

I top e flop: Thuram accorcia le distanze e conquista un rigore al 96' che realizza poi Zielinski con gol vittoria. De Gea e Jimenez non bastano ai viola.

Sembrava stregata la porta di De Gea: 27 tiri in porta dell’Inter, un arrembaggio senza fine, due traverse colpite nella seconda metà, tre miracoli del portiere e un rigore netto negato sembravano dover condannare i nerazzurri al primo ko in campionato per effetto di un eurogol di Jimenez ma un colpo di biliardo di Thuram al 90′ e un rigore ottenuto al 96′ e realizzato da Zielinski hanno evitato la beffa. Finisce 2-1 Inter-Fiorentina ma che spavento per i campioni d’Italia (alla settima rimonta stagionale), che ci avevano provato con il subentrato Bonny e Pio Esposito che più di un colpo di testa nella prima metà di gara non fa. Nei viola spettacolare Jimenez con l’eurogol, concreto e decisivo Mastantuono che in fase offensiva fa faville ma per la Fiorentina resta solo l’amaro in bocca. Le pagelle di Inter-Fiorentina e le valutazioni dei protagonisti.