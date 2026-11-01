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Lazio-Cagliari 2-1 pagelle: Nzola da 7 illude Pisacane, Isaksen che gol (7.5), Pinamonti decisivo a 5' dalla fine, Gattuso non si ferma più

I top e flop: Isaksen è il migliore in campo, Pinamonti segna nel finale e regala la vittoria ai biancocelesti. Bene Pedreza e Noslin, bocciato Obert espulso al 90'

2 min di lettura

Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Sesta vittoria di fila, primato solitario confermato, la Lazio non si ferma più. Proprio sul più bello, nel momento in cui sembrava svanire l’occasione del possibile allungo sull’Inter, la Lazio si scatena nel finale e trafigge anche il Cagliari a 6′ dalla fine. Termina 2-1 per gli uomini di Gattuso che in rimonta si salvano grazie a Pinamonti, subentrato al posto di uno Zaccagni poco in forma quest’oggi, e Isaksen – migliore in campo – che di sinistro a giro realizza un gol spettacolare in risposta alla rete iniziale di Nzola. Ma che fatica contro i sardi: per la prima volta si è vista una Lazio meno fluida ma gran parte del merito è del Cagliari che scherma e riparte con una fase di non possesso da encomio e regge finché può. Le pagelle di Lazio-Cagliari e le valutazioni dei protagonisti della gara.

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Lazio, i top e flop

  • Isaksen 7.5. Quarto gol nelle ultime cinque gare. Con un tiro di sinistro a giro sul secondo palo pareggia i conti.
  • Pinamonti 7. Subentra a Zaccagni e sigla la rete decisiva.
  • Pedraza 6.5. Assist per Pinamonti.
  • Noslin 6.5. Assist per Isaksen.
  • Zaccagni 5.5. Poco attivo in fase offensiva, pecca nei dribbling che tenta.
  • Sutalo 5. Si fa anticipare da Nzola che con una scivolata in area sblocca la gara.

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Cagliari, i top e flop

  • Nzola 7. Con una scivolata in area ruba il tempo a Sutalo in marcatura e sblocca la gara.
  • Fadera 6.5. Assist per Nzola. Esce per infortunio al 32'.
  • Rodriguez 6.5. Il migliore della difesa sarda, vince la stragrande maggioranza dei duelli.
  • Caprile 6. Attento nelle uscite, più volte salva il Cagliari da situazioni insidiose.
  • Fazzini 5.5. Pecca molto nei duelli uno contro uno. Out al 64'.
  • Maldini 5. Non si rende determinante nelle ripartenze che ha a disposizione.
  • Obert 4.5. Espulso nel finale.

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Il migliore in campo

  • Isaksen 7.5. Promosso a pieni voti, comanda la rimonta biancoceleste e si rende decisivo nei dribbling sulla fascia.

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Il migliore in campo Ansa

La valutazione dell'arbitro

  • Andrea Colombo 6. Perfetto in tutti gli interventi, anche nell'espulsione nel finale di Obert.
La valutazione dell'arbitro ansa
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