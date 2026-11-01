Lazio-Cagliari 2-1 pagelle: Nzola da 7 illude Pisacane, Isaksen che gol (7.5), Pinamonti decisivo a 5' dalla fine, Gattuso non si ferma più

I top e flop: Isaksen è il migliore in campo, Pinamonti segna nel finale e regala la vittoria ai biancocelesti. Bene Pedreza e Noslin, bocciato Obert espulso al 90'

Dario Santoro Giornalista Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Sesta vittoria di fila, primato solitario confermato, la Lazio non si ferma più. Proprio sul più bello, nel momento in cui sembrava svanire l’occasione del possibile allungo sull’Inter, la Lazio si scatena nel finale e trafigge anche il Cagliari a 6′ dalla fine. Termina 2-1 per gli uomini di Gattuso che in rimonta si salvano grazie a Pinamonti, subentrato al posto di uno Zaccagni poco in forma quest’oggi, e Isaksen – migliore in campo – che di sinistro a giro realizza un gol spettacolare in risposta alla rete iniziale di Nzola. Ma che fatica contro i sardi: per la prima volta si è vista una Lazio meno fluida ma gran parte del merito è del Cagliari che scherma e riparte con una fase di non possesso da encomio e regge finché può. Le pagelle di Lazio-Cagliari e le valutazioni dei protagonisti della gara.