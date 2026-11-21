E segna sempre lui: Tijjani Noslin. Prima di testa, poi di sinistro, il primo colpo nella pancia del primo tempo, il ko poco dopo l’ora. Gattuso ha plasmato il suo bomber che quest’anno ha già firmato 6 gol. In pratica in sole 12 partite ha segnato di più dell’intero campionato passato, allorquando si fermò a 5. Dai sussurri e qualche fischio della passata stagione all’ovazione dell’Olimpico in questo magico campionato. Al suo fianco i due uomini simbolo della Lazio delle meraviglie: Isaksen e Taylor. Il danese si inventa il numero sulla destra che innesca il primo gol. L’olandese è un gigante in mezzo al campo e si produce anche in un colpo di fino quando lancia di tacco Noslin verso la seconda perla. E poi arriva lui, l’inserimento più puntuale e incisivo d’Italia: Davide Frattesi. Al 90esimo mette il fiocco sulla partita segnando un gol alla Totti e pure alla Cassano, per non far dispiacere Antonio. Colpo sotto di sinistro che scavalca Falcone. E parte anche il derby delle prodezze. Gattuso si gode i suoi gioielli e l’imbattibilità con la decima vittoria in 12 giornate. Mentre Di Francesco ha bisogno di un bomber degno di tal nome. Il Lecce punge con il talento giovane di Fatah e con la velocità progressiva di N’Dri, ma davanti è un oianto greco, anzi francese, perché Willem Geubbels non la sfiora manco di striscio e quando ha il cannone a portata di sparo, colpisce goffamente Mandas. Cercasi centravanti disperatamente.
Pagelle Lazio-Lecce 3-0: segna sempre Noslin (8), Isaksen front-man (7.5), Taylor pulisce e splende (7)
I biancocelesti ancora leader del campionato, Gattuso sempre imbattuto con 10 vittorie dopo 12 giornate. I salentini mettono in mostra Fatah e N’Dri, ma davanti è un disastro
I top e flop della Lazio
- Noslin 8: sale in cielo su cross di Isaksen dopo mezz’ora e poi chiude di sinistro poco dopo l’ora. Puntuale come un bomber ad orologeria. Sei gol e 4 assist, un monile d’oro per Gattuso che lo ha rimesso a nuovo. E pensare che l’anno scorso era un bersaglio del popolo laziale. Se continua così possiamo anche scomodare il mito di Giorgio Chinaglia.
- Isaksen 7.5: se questa Lazio diventasse un romanzo, sulla copertina ci sarebbe il suo volto. E’ il vero front-man della band di Gattuso. E da qualche settimana pure capitano. Quando la partita sta diventando intricata lui scioglie il nodo. Pattina a destra e crossa al bacio per Noslin: 1-0. Decisivo e sempre più leader.
- Frattesi 7.5: e adesso chiamatelo Totti. Così a Roma avranno anche il derby del pallonetto. Tocco sotto di sinistro che ricorda quello che Francesco nazionale segnò contro il Parma scavalcando Buffon. Lui ha scavalcato Falcone, ma il senso non cambia. Quinto gol in campionato, la sua stagione da collezione continua.
- Taylor 7: i cronisti d’un tempo forbito lo avrebbero definito “metronomo”. Conferisce ordine, tempo e impulso al centrocampo, pulisce le palle sporche e rende splendente il gioco. Poi si concede anche un preziosismo: il colpo di tacco che lancia Noslin verso la doppietta. E’ una delle rivelazioni made in Gattuso, se mettesse nel motore pure qualche gol in più, diventerebbe un patrimonio.
- Diogo Leite 6.5: Quando la Lazio rinuncia alla costruzione dal basso, affida a lui il lancio. Mancino educato e preciso, sarebbe perfetto nell’antico ruolo di “libero”. Con Pedraza a sinistra ha un fil rouge che è uno dei punti di forza dell’attuale capolista.
- Pinamonti 5.5: in giornate come queste è difficile trovare una prestazione sotto tono. Senza Zaccagni, Gattuso gli sta dando l’occasione di mettersi in luce, ma non punge. Comunque sempre generoso nell’aiutare i compagni e finchè segnano gli altri va tutto bene.
I top e flop del Lecce
- N’Dri 6.5: nel primo tempo manda ai matti tutti dal lato sinistro della Lazio. Mette un paio di cross che dovrebbero essere solo spinti dentro e poi a 5 minuti dal riposo va lui stesso al tiro di sinistro: Mandas respinge, Geubbels grazia Gattuso.
- Fatah 6.5: ha il passo felpato e il dribbling a punta di coltello. Nel primo tempo salta per due volte l’intera difesa della Lazio, ma non trova il lampo per chiudere in porta. Se affina anche il tiro, il Lecce ha trovato in questo 22enne esterno svedese il suo gioiellino.
- Tiago Gabriel 6: fategli le ultime istantenee con la maglia del Lecce, che l’anno prossimo volerà in altri cieli. Il rinnovo coi salentini serve ad impreziosirne il presso da listino. Oggi prova a fare da scudo umano, mette pezze da tutte le parti. Sfiora anche il palo di testa ad inizio ripresa, ma alla fine deve cedere anche la sua ammirevole ostinazione. Compirà 22 anni il prossimo mese, ha di che consolarsi.
- Gallo 5.5. è un monopattino senza retromarcia. Spinge che è un piacere, rientra con dispiacere. Se poi dal suo lato c’è Isaksen, allora non è giornata. Il danese mette la freccia a destra e lo pianta con un doppio passo e crossa per la testa di Noslin. La Lazio l’ha vinta lì.
- Geubbels 5: se guardando la partita ti viene da sospirare: “ah, se il Lecce avesse un centravanti”, lui non ci fa una bella figura. E’ sempre in ritardo e quando ha la palla gol su respinta di Mandas su tiro di N’Dri, calcia precipitosamente addosso al portiere. Poteva essere il gol dell’1-1. Se il Lecce avesse un centravanti. Di Francesco lo toglie dopo un’ora
Il migliore in campo
Noslin 8: c’era una volta l’olandese misterioso. Che giocava da ala destra, si innamorava del pallone, che correva coi paraocchi e per la vanità personale. Once upon ago Tijjani Noslin, oggi chiamatelo bomber. Il bomber della capolista. Sei gol, 4 assist, una presenza in campo impressionante. In appena 12 partite ha fatto di più che nell’intero scorso campionato. E’ sicuramente l’alchimia più riuscita di Gattuso che ha trasformato questo bronzo di Riace in oro colato. Oggi sfoglia l’almanacco dell’attaccante perfetto. Segna di testa e apre il feronte del Lecce e poi ci mette il carico con un sinistro potente e preciso. Ha segnato Tijjani…Noslin! L’Olimpico laziale ha il suo nuovo eroe.
La valutazione dell'arbitro
Marcenaro 6.5: partita non semplice da dirigere per l’alta velocità sia della Lazio che del Lecce, almeno nel primo tempo. Se la sbriga bene e dimostra di saper gestire anche gare di alta quota. Il mezzo voto in più è per la non chiamata su Frattesi che va giù in area dopo l’ora di gioco: il centrocampista perde l’appoggio e cade. Non ricorre nemmeno al Var. Deciso.