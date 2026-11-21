I biancocelesti ancora leader del campionato, Gattuso sempre imbattuto con 10 vittorie dopo 12 giornate. I salentini mettono in mostra Fatah e N’Dri, ma davanti è un disastro

E segna sempre lui: Tijjani Noslin. Prima di testa, poi di sinistro, il primo colpo nella pancia del primo tempo, il ko poco dopo l’ora. Gattuso ha plasmato il suo bomber che quest’anno ha già firmato 6 gol. In pratica in sole 12 partite ha segnato di più dell’intero campionato passato, allorquando si fermò a 5. Dai sussurri e qualche fischio della passata stagione all’ovazione dell’Olimpico in questo magico campionato. Al suo fianco i due uomini simbolo della Lazio delle meraviglie: Isaksen e Taylor. Il danese si inventa il numero sulla destra che innesca il primo gol. L’olandese è un gigante in mezzo al campo e si produce anche in un colpo di fino quando lancia di tacco Noslin verso la seconda perla. E poi arriva lui, l’inserimento più puntuale e incisivo d’Italia: Davide Frattesi. Al 90esimo mette il fiocco sulla partita segnando un gol alla Totti e pure alla Cassano, per non far dispiacere Antonio. Colpo sotto di sinistro che scavalca Falcone. E parte anche il derby delle prodezze. Gattuso si gode i suoi gioielli e l’imbattibilità con la decima vittoria in 12 giornate. Mentre Di Francesco ha bisogno di un bomber degno di tal nome. Il Lecce punge con il talento giovane di Fatah e con la velocità progressiva di N’Dri, ma davanti è un oianto greco, anzi francese, perché Willem Geubbels non la sfiora manco di striscio e quando ha il cannone a portata di sparo, colpisce goffamente Mandas. Cercasi centravanti disperatamente.