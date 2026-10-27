Serie A, le partite di oggi: dove vedere Sassuolo-Lazio, Roma-Cagliari e Torino-Como

Dopo le emozioni dell’ottava giornata, la Serie A si prepara a continuare senza un attimo di sosta. Tra martedì 27 e giovedì 29 ottobre, infatti, ci sarà un turno infrasettimanale, che vedrà di nuovo in campo tutte e 20 le squadre per la nona giornata di campionato. Ad aprire le danze sarà la Lazio, prima in classifica a parimerito con l’Inter, impegnata contro il Sassuolo, mentre a chiudere saranno Fiorentina e Atalanta. Ma dove sarà possibile vedere questa giornata di Serie A? Dalla classifica fino all’analisi partita per partita: tutte le informazioni sulla nona giornata di campionato.
- La classifica aggiornata dopo l'ottava giornata
- Dove vedere la nona giornata di Serie A in tv e in streaming
- Da Sassuolo-Lazio a Fiorentina-Atalanta: tutte le partite
La classifica aggiornata dopo l’ottava giornata
In testa alla classifica di Serie A dopo le prime otto giornate ci sono Inter e Lazio a 22 punti, seguite da Roma e Milan a 18 e poi dal Como a 17. Leggermente più staccate Frosinone e Juventus (14), così come Torino e Cagliari (13). Nelle zone basse, invece, troviamo per il momento Venezia (3) e poi Udinese, Fiorentina e Parma a 4 punti. Ecco la classifica completa:
- Inter 22
- Lazio 22
- Roma 18
- Milan 18
- Como 17
- Frosinone 14
- Juventus 14
- Torino 13
- Cagliari 13
- Napoli 11
- Atalanta 10
- Lecce 9
- Bologna 8
- Sassuolo 8
- Monza 7
- Genoa 7
- Udinese 4
- Fiorentina 4
- Parma 4
- Venezia 3
Dove vedere la nona giornata di Serie A in tv e in streaming
|Sassuolo-Lazio
|Martedì 27 ottobre
|Ore 18:30
|DAZN
|Roma-Cagliari
|Martedì 27 ottobre
|Ore 20:45
|DAZN
|Torino-Como
|Martedì 27 ottobre
|Ore 20:45
|Sky/DAZN
|Milan-Bologna
|Mercoledì 28 ottobre
|Ore 18:30
|DAZN
|Parma-Udinese
|Mercoledì 28 ottobre
|Ore 18:30
|DAZN
|Venezia-Inter
|Mercoledì 28 ottobre
|Ore 18:30
|Sky/DAZN
|Genoa-Juventus
|Mercoledì 28 ottobre
|Ore 20:45
|DAZN
|Monza-Napoli
|Mercoledì 28 ottobre
|Ore 20:45
|Sky/DAZN
|Frosinone-Lecce
|Giovedì 29 ottobre
|Ore 18:30
|DAZN
|Fiorentina-Atalanta
|Giovedì 29 ottobre
|Ore 20:45
|DAZN
Da Sassuolo-Lazio a Fiorentina-Atalanta: tutte le partite
- Sassuolo-Lazio: nella prima partita dell’anticipo del mercoledì, la squadra di Gattuso vorrà continuare a vincere per rimanere in testa al campionato e mettere pressione all’Inter. I biancocelesti non hanno ancora perso in questa Serie A e sono reduci da quattro vittorie consecutive. Ben diverso il momento di forma dei padroni di casa, che invece sono alla ricerca di punti. I neroverdi, infatti, hanno vinto soltanto una delle ultime cinque partite giocate in Serie A, con un pareggio e tre sconfitte a completare il quadro.
- Roma-Cagliari: dopo il pareggio per 3-3 contro il Napoli, la squadra di Gasperini vorrà tornare subito a vincere. Battere i rossoblù, però, è tutt’altro che scontato. La formazione di Pisacane, infatti, ha iniziato molto bene la stagione e ha dimostrato di essere una squadra molto solida, anche se dal ritorno dalla pausa nazionali ha collezionato soltanto un pareggio e due sconfitte.
- Torino-Como: i granata grazie a Ignazio Abate sono tornati a essere una squadra solida e pericolosa, e a dimostrarlo c’è la striscia di tre vittorie consecutive. Il prossimo avversario, però, è il fortissimo Como di Fabregas, che dopo la vittoria netta per 4-1 in Champions League contro il Manchester United, ha battuto anche il Sassuolo in Serie A e non sembra intenzionato a fermarsi.
- Milan-Bologna: nonostante la lunga serie di infortuni, la squadra di Amorim ha battuto l’Udinese e si prepara a scendere in campo contro il Bologna. I rossoblù dall’arrivo di Palladino sembrano aver trovato maggiori sicurezze, tanto da conquistare 7 punti in quattro giornate. Il Milan, quindi, è avvisato.
- Parma-Udinese: manca ancora tanto al termine della stagione ma questa partita sembra già molto importante per la lotta salvezza. Parma e Udinese, infatti, sono in fondo alla classifica con 4 punti, sono entrambe reduci da tre sconfitte consecutive e vorranno vincere a ogni costo.
- Venezia-Inter: l’ultima contro la prima. Sulla carta non dovrebbe esserci partita, ma i nerazzurri hanno dimostrato di non essere una squadra così solida in difesa. Servirà quindi massima attenzione da parte della squadra di Chivu, che non potrà permettersi cali di concentrazione contro la formazione di Davide Nicola, che ha già messo in difficoltà e battuto il Napoli.
- Genoa-Juventus: la squadra di Spalletti con il 3-5-2 visto contro Rennes e Lecce sembra aver trovato maggiore solidità difensiva e ora vorrà portare a casa i tre punti anche in casa del Genoa. Dall’altra parte, i rossoblù hanno vinto due delle ultime tre partite in Serie A e proveranno in ogni modo a regalare un’altra gioia ai propri tifosi.
- Monza-Napoli: neanche il tempo di metabolizzare il 3-3 contro la Roma, che il Napoli dovrà subito scendere di nuovo in campo. Senza Allegri in panchina, squalificato contro i giallorossi, gli azzurri dovranno vedersela con il Monza di Juric e saranno chiamati a tornare subito a vincere.
- Frosinone-Lecce: La squadra di Alvini sta giocando una stagione clamorosa, come dimostrato anche dall’incredibile 4-4 contro l’Atalanta. Non a caso sono tra i migliori attacchi del campionato con ben 17 gol segnati, mentre il Lecce di Di Francesco è tra i peggiori, con appena 9 reti in 8 partite giocate.
- Fiorentina-Atalanta: nonostante il cambio in panchina, la crisi della Fiorentina continua. I viola sono reduci da tre sconfitte consecutive e si preparano ad affrontare l’Atalanta. La squadra di Sarri non se la sta passando molto meglio, con due ko e un pareggio nelle ultime tre. Entrambe hanno bisogno di tornare a vincere in quello che si prospetta un incontro ricco di emozioni.