Serie A, le partite di oggi: dove vedere Sassuolo-Lazio, Roma-Cagliari e Torino-Como

Dall'analisi partita per partita fino alle informazione per seguire gli incontri in tv e in streaming: la guida alla nona giornata di Serie A

Dopo le emozioni dell’ottava giornata, la Serie A si prepara a continuare senza un attimo di sosta. Tra martedì 27 e giovedì 29 ottobre, infatti, ci sarà un turno infrasettimanale, che vedrà di nuovo in campo tutte e 20 le squadre per la nona giornata di campionato. Ad aprire le danze sarà la Lazio, prima in classifica a parimerito con l’Inter, impegnata contro il Sassuolo, mentre a chiudere saranno Fiorentina e Atalanta. Ma dove sarà possibile vedere questa giornata di Serie A? Dalla classifica fino all’analisi partita per partita: tutte le informazioni sulla nona giornata di campionato.

La classifica aggiornata dopo l’ottava giornata

In testa alla classifica di Serie A dopo le prime otto giornate ci sono Inter e Lazio a 22 punti, seguite da Roma e Milan a 18 e poi dal Como a 17. Leggermente più staccate Frosinone e Juventus (14), così come Torino e Cagliari (13). Nelle zone basse, invece, troviamo per il momento Venezia (3) e poi Udinese, Fiorentina e Parma a 4 punti. Ecco la classifica completa:

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Inter 22 Lazio 22 Roma 18 Milan 18 Como 17 Frosinone 14 Juventus 14 Torino 13 Cagliari 13 Napoli 11 Atalanta 10 Lecce 9 Bologna 8 Sassuolo 8 Monza 7 Genoa 7 Udinese 4 Fiorentina 4 Parma 4 Venezia 3

Dove vedere la nona giornata di Serie A in tv e in streaming

Sassuolo-Lazio Martedì 27 ottobre Ore 18:30 DAZN Roma-Cagliari Martedì 27 ottobre Ore 20:45 DAZN Torino-Como Martedì 27 ottobre Ore 20:45 Sky/DAZN Milan-Bologna Mercoledì 28 ottobre Ore 18:30 DAZN Parma-Udinese Mercoledì 28 ottobre Ore 18:30 DAZN Venezia-Inter Mercoledì 28 ottobre Ore 18:30 Sky/DAZN Genoa-Juventus Mercoledì 28 ottobre Ore 20:45 DAZN Monza-Napoli Mercoledì 28 ottobre Ore 20:45 Sky/DAZN Frosinone-Lecce Giovedì 29 ottobre Ore 18:30 DAZN Fiorentina-Atalanta Giovedì 29 ottobre Ore 20:45 DAZN

Da Sassuolo-Lazio a Fiorentina-Atalanta: tutte le partite