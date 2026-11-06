Serie A, le partite di oggi, dove vedere Venezia-Udinese: il programma con gli orari dell’11esima giornata

Tutte le informazioni per seguire in diretta tv e streaming l'anticipo dell'11esima giornata di campionato tra la squadra di Nicola e quella di Zanetti

La Serie A continua con le emozioni dell’11esima giornata, l’ultima prima della pausa nazionali di novembre. Tutte le squadre, quindi, vorranno vincere per evitare di dover passare le prossime due settimane a rimuginare su errori e problemi. Ad aprire le danze sarà Venezia-Udinese mentre a chiudere sarà il posticipo tra Fiorentina e Juventus. In mezzo tanti incontri di livello, come il big match tra Inter e Como.

Dove vedere Venezia-Udinese in tv e in streaming

La sfida tra Venezia e Udinese andrà in scena venerdì 6 novembre alle 20:45 allo Stadio Pierluigi Penzo di Venezia. L’incontro sarà in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4k e Sky Sport Calcio e in streaming sull’app di DAZN, NowTv e Sky Go. Per entrambe le squadre vincere sarà importantissimo, visto che a sfidarsi saranno ultima e penultima. I padroni di casa fin qui hanno collezionato soltanto 3 punti, frutto della vittoria contro il Napoli, ma sono reduci da tre ko consecutivi. I bianconeri, invece, sono a 5 punti ma non vincono dal 29 agosto e hanno appena accolto Paolo Zanetti come nuovo allenatore. Manca ancora tanto al termine della stagione, ma questo si prospetta un incontro già molto importante per la lotta salvezza.

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Il programma completo dell’11esima giornata di Serie A

Venezia-Udinese Venerdì 6 novembre Ore 20:45 DAZN e Sky Torino-Lecce Sabato 7 novembre Ore 15:00 DAZN Cagliari-Frosinone Sabato 7 novembre Ore 15:00 DAZN Parma-Bologna Sabato 7 novembre Ore 18:00 DAZN Roma-Sassuolo Sabato 7 novembre Ore 20:45 DAZN e Sky Napoli-Lazio Domenica 8 novembre Ore 12:30 DAZN Genoa-Milan Domenica 8 novembre Ore 15:00 DAZN Monza-Atalanta Domenica 8 novembre Ore 15:00 DAZN Inter-Como Domenica 8 novembre Ore 18:00 DAZN e Sky Fiorentina-Juventus Domenica 8 novembre Ore 20:45 DAZN

La classifica dopo le prime 10 giornate

In attesa di scoprire i risultati dell’11esima giornata di Serie A, in testa alla classifica in solitaria c’è la Lazio con 28 punti, seguita da Inter (25), Roma (24), Como (23), Milan (21) e Frosinone (20). In fondo, Lecce (9), Parma, Fiorentina e Sassuolo (8) sono a un passo dalla zona retrocessione, occupata per il momento da Monza (7), Udinese (5) e Venezia (3).