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Serie A, le partite di oggi, dove vedere Venezia-Udinese: il programma con gli orari dell’11esima giornata

Tutte le informazioni per seguire in diretta tv e streaming l'anticipo dell'11esima giornata di campionato tra la squadra di Nicola e quella di Zanetti

2 min di lettura

Jacopo Pigliacampo

Jacopo Pigliacampo

Giornalista

Giornalista pubblicista, classe 2000. Appassionato di sport, numeri e statistiche, ma soprattutto parole. Scrive per vivere. O meglio, vive per scrivere

La Serie A continua con le emozioni dell’11esima giornata, l’ultima prima della pausa nazionali di novembre. Tutte le squadre, quindi, vorranno vincere per evitare di dover passare le prossime due settimane a rimuginare su errori e problemi. Ad aprire le danze sarà Venezia-Udinese mentre a chiudere sarà il posticipo tra Fiorentina e Juventus. In mezzo tanti incontri di livello, come il big match tra Inter e Como.

Dove vedere Venezia-Udinese in tv e in streaming

La sfida tra Venezia e Udinese andrà in scena venerdì 6 novembre alle 20:45 allo Stadio Pierluigi Penzo di Venezia. L’incontro sarà in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4k e Sky Sport Calcio e in streaming sull’app di DAZN, NowTv e Sky Go. Per entrambe le squadre vincere sarà importantissimo, visto che a sfidarsi saranno ultima e penultima. I padroni di casa fin qui hanno collezionato soltanto 3 punti, frutto della vittoria contro il Napoli, ma sono reduci da tre ko consecutivi. I bianconeri, invece, sono a 5 punti ma non vincono dal 29 agosto e hanno appena accolto Paolo Zanetti come nuovo allenatore. Manca ancora tanto al termine della stagione, ma questo si prospetta un incontro già molto importante per la lotta salvezza.

Il programma completo dell’11esima giornata di Serie A

Venezia-Udinese Venerdì 6 novembre Ore 20:45 DAZN e Sky
Torino-Lecce Sabato 7 novembre Ore 15:00 DAZN
Cagliari-Frosinone Sabato 7 novembre Ore 15:00 DAZN
Parma-Bologna Sabato 7 novembre Ore 18:00 DAZN
Roma-Sassuolo Sabato 7 novembre Ore 20:45 DAZN e Sky
Napoli-Lazio Domenica 8 novembre Ore 12:30 DAZN
Genoa-Milan Domenica 8 novembre Ore 15:00 DAZN
Monza-Atalanta Domenica 8 novembre Ore 15:00 DAZN
Inter-Como Domenica 8 novembre Ore 18:00 DAZN e Sky
Fiorentina-Juventus Domenica 8 novembre Ore 20:45 DAZN

La classifica dopo le prime 10 giornate

In attesa di scoprire i risultati dell’11esima giornata di Serie A, in testa alla classifica in solitaria c’è la Lazio con 28 punti, seguita da Inter (25), Roma (24), Como (23), Milan (21) e Frosinone (20). In fondo, Lecce (9), Parma, Fiorentina e Sassuolo (8) sono a un passo dalla zona retrocessione, occupata per il momento da Monza (7), Udinese (5) e Venezia (3).

  1. Lazio 28
  2. Inter 25
  3. Roma 24
  4. Como 23
  5. Milan 21
  6. Frosinone 20
  7. Juventus 17
  8. Napoli 14
  9. Bologna 14
  10. Torino 13
  11. Genoa 13
  12. Cagliari 13
  13. Atalanta 11
  14. Lecce 9
  15. Parma 8
  16. Fiorentina 8
  17. Sassuolo 8
  18. Monza 7
  19. Udinese 5
  20. Venezia 3

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