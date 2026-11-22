I top e flop: il centrocampista francese è il migliore in campo, scatena i rossoneri con due assist, sorpresa Moreira, benissimo anche Modric. Ciociari umiliati.

Schiaffone rossonero, terza vittoria consecutiva in campionato che non arrivava da un anno esatto, e pioggia di gol a San Siro. Eppure così, proprio contro il Frosinone rivelazione, il Milan festeggia con un lauto 5-1 in una gara splendida, mai in bilico e sempre sotto controllo. Amorim cambia tutto, passa al 4-2-3-1 e può contare sullo strapotere fisico di Rabiot – autore di due assist e migliore in campo – sulla velocità di Moreira lungo la fascia destra che mette in crisi Cittadini e sulle giocate di Pulisic, sull’out opposto, con tanto di gol finale con uno scavetto dopo un contropiede da 70 metri.

Ma non solo, brillano un po’ tutti: da Ramos, che partecipa al gol del momentaneo 2-0, a Modric che è instancabile e fornisce filtranti no-look per gli attaccanti. Ma anche Cisse, che entra nella ripresa al posto di Ramos, e al 60′ raggiunge l’ottavo gol e si conferma capocannoniere rossonero. Per i ciociari gira invece tutto storto: dall‘autorete di Calvani, in avvio di gara, agli errori difensivi continui a causa di una linea troppo alta che ha favorito nettamente tutte le imbucate possibili dei rossoneri lungo il fronte offensivo. Promozione a pieni voti per Amorim che ha mostrato a tutti come si fermano i ciociari, bocciato ed umiliato invece Alvini: le pagelle di Milan-Frosinone e le valutazioni dei protagonisti della gara di Serie A.