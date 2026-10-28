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Monza-Napoli 1-4, pagelle: Politano show (7,5), Hojlund si sblocca (7), ma che pasticcio Mangas (4.5)

I top e flop: Politano realizza un gol e un assist, Hojlund sblocca la gara. Reti anche di Rafa Marin e De Bruyne, non basta Varela ai brianzoli.

4 min di lettura

Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Uno più bello dell’altro. Il più grande spettacolo dopo il week end lo mette in scena il Napoli in venti minuti dall’inizio della ripresa nella serata frizzantina di Monza. Dalle 21:50 si aprono ufficialmente le porte della galleria d’arte all’U-Power Stadium, quello che un tempo si chiamava Brianteo e che adesso è pervaso dalla Sindrome di Stendhal, quando Politano – il migliore in campo – porta in vantaggio gli azzurri con la complicità di Mangas dopo l’1-1 al 45′ (con Hojlund e Varela protagonisti). Non si fermano i partenopei che riscoprono la Grande Bellezza con Rafa Marin, che si riscatta dopo l’errore in marcatura su Varela in occasione del momentaneo 1-1, saltando più in alto di tutti su una pennellata di Politano da calcio d’angolo: è 3-1! Ma la pietra sopra ce la mette Kevin De Bruyne che appena entrato spinge dentro con furia e destrezza la palla della sicurezza su un filtrante di Lang: 4-1.

Nella settimana dell’attesa della sfida alla Vecchia Signora, il Napoli manda in onda il suo trailer più struggente. Un gol più bello dell’altro, uno show a cielo aperto. Lo spettacolo più bello dopo il week end. Le pagelle di Monza-Napoli e l’analisi delle prestazioni dei protagonisti.

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Napoli, le pagelle

  • Milinkovic Savic 6. A volte insicuro negli interventi, a volte provvidenziale come nella parata su un tiro a giro di Varela dal limite dell'area al 28'.
  • Di Lorenzo 6. Assist in avvio di gara per Hojlund: con una lunga falcata serve una palla in profondità per l'attaccante che sblocca la gara. Commette un grave errore al 28': con un retropassaggio, favorisce un contropiede pericolosissimo del Monza con Varela vicino al possibile gol del pareggio.
  • Rrahmani 5,5. Indietro sul piano del ritmo. Out a fine primo tempo. Marianucci 6 (dal 45' 2T).
  • Marin 6. Salta in ritardo su Varela in occasione del momentaneo pareggio del Monza al 43'. Impreciso in fase di impostazione nel secondo tempo. Si riscatta con il gol del 3-1 segnato al 61' da palla inattiva. Prima rete con il Napoli per il centrale spagnolo.
  • Olivera 6. Non commette sbavature, assicura rendimento e fisicità sulla fascia sinistra.
  • Anguissa 6. Non spinge come nella precedente gara con la Roma, si limita a seguire la manovra. De Bruyne 7 (dal 63'). Entra e segna dopo soli tre minuti, quarta rete in campionato: sfrutta un assist di Lang per realizzare la rete del 4-1.
  • Lobotka 6. La sua gara dura soli 17 minuti, esce per infortunio in barella dolorante alla caviglia. Gilmour 6 (dal 18').
  • McTominay 5,5. Poco brillante quest'oggi, gioca con il freno a mano tirato ed ha poche occasioni per rendersi pericoloso.
  • Politano 7,5. Raddoppia ad inizio ripresa sfruttando un errore difensivo avversario. Assist per Rafa Marin con cross da calcio d'angolo. Vergara 6 (dal 63').
  • Hojlund 7. Si sblocca, torna al gol (l'ultima rete risaliva al 5 settembre contro l'Inter): sfrutta un assist in profondità di Di Lorenzo, ruba il tempo su Goglichidze e di sinistro batte Tornqvist con un tiro potente dal limite dell'area. Vicino alla rete del 3-1 con una gran girata in area al 60'. Lucca 5.5 (dall'81').
  • Lang 6.5. Cresce nella seconda metà quando il Monza concede maggiori spazi e ripartenze. Assist per De Bruyne al 66'.

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Monza: i top e flop

  • Varela 7. Tiene viva la manovra offensiva, regge il confronto con i difensori avversari e trova anche la rete del pareggio che gli vale l'ottava rete in otto gare di campionato.
  • Robinson 6,5. Suo l'assist per Varela.
  • Lucchesi 5. Non chiude su Politano in occasione del raddoppio del Napoli e si fa anche passare il pallone sotto le gambe sul tiro che vale il 2-1.
  • Goglichidze 5. In avvio di gara perde la marcatura su Hojlund che sfugge indisturbato sotto rete in occasione del vantaggio partenopeo.
  • Mangas 4,5. Commette una clamorosa leggerezza che consente al Napoli di ripartire in contropiede e raddoppiare con Politano.

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Il migliore in campo

  • Politano 7,5. Con Roma e Monza può dire di essersi davvero riscattato dall'erroraccio che con il Villareal è costato la sconfitta agli azzurri. Quest'oggi realizza gol e assist, out al 63' per rifiatare in attesa della Juventus.

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Il migliore in campo Getty

La valutazione dell'arbitro

  • Giovanni Ayroldi 6. Nessuna sbavatura, direzione arbitrale pulita e senza episodi dubbi. Bravo a non fermare troppo il ritmo gara.
La valutazione dell'arbitro Ansa
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