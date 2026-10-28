Monza-Napoli 1-4, pagelle: Politano show (7,5), Hojlund si sblocca (7), ma che pasticcio Mangas (4.5)

I top e flop: Politano realizza un gol e un assist, Hojlund sblocca la gara. Reti anche di Rafa Marin e De Bruyne, non basta Varela ai brianzoli.

Dario Santoro Giornalista Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Uno più bello dell’altro. Il più grande spettacolo dopo il week end lo mette in scena il Napoli in venti minuti dall’inizio della ripresa nella serata frizzantina di Monza. Dalle 21:50 si aprono ufficialmente le porte della galleria d’arte all’U-Power Stadium, quello che un tempo si chiamava Brianteo e che adesso è pervaso dalla Sindrome di Stendhal, quando Politano – il migliore in campo – porta in vantaggio gli azzurri con la complicità di Mangas dopo l’1-1 al 45′ (con Hojlund e Varela protagonisti). Non si fermano i partenopei che riscoprono la Grande Bellezza con Rafa Marin, che si riscatta dopo l’errore in marcatura su Varela in occasione del momentaneo 1-1, saltando più in alto di tutti su una pennellata di Politano da calcio d’angolo: è 3-1! Ma la pietra sopra ce la mette Kevin De Bruyne che appena entrato spinge dentro con furia e destrezza la palla della sicurezza su un filtrante di Lang: 4-1. Nella settimana dell’attesa della sfida alla Vecchia Signora, il Napoli manda in onda il suo trailer più struggente. Un gol più bello dell’altro, uno show a cielo aperto. Lo spettacolo più bello dopo il week end. Le pagelle di Monza-Napoli e l’analisi delle prestazioni dei protagonisti.