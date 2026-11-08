Un pari che sa di brodino per il Napoli in crisi ma è già tanto aver fermato la capolista Lazio, rallentandone la corsa da prima della classe. Termina 1-1 tra Napoli e Lazio dopo un lunch match da brividi e ricco di occasioni gol: la apre Frattesi – il migliore dei suoi – con un gol da attaccante puro e sfuggendo alle spalle di Beukema e Rrahmani che combinano un disastro in marcatura. Tra i protagonisti dei partenopei ci sono invece Noa Lang, che disputa la sua miglior partita in stagione nonostante i fischi del pubblico di casa dopo un gesto di stizza con provocazione dell’olandese verso la curva, e Scott McTominay cha pareggia i conti ad inizio ripresa sovrastando Pedraza – appena entrato – con un cross assist proprio di Lang. Il Napoli cresce, scaccia i fantasmi di Oporto e Torino, va più volte vicino la rete del vantaggio con De Bruyne e il pareggio non salva ancora del tutto Allegri. Le pagelle di Napoli-Lazio e le valutazioni dei protagonisti della gara.
Napoli-Lazio 1-1 pagelle: McTominay (7.5) salva Allegri, Frattesi punge come un cobra (7). Sorpresa Noa Lang, male Hojlund
I top e flop: lo scozzese guida la rimonta, Noa Lang sorprende nonostante i fischi del pubblico di casa. Frattesi e Noslin i migliori tra i biancocelesti.
1 di 4
Napoli, le pagelle
- Milinkovic Savic 6. Dopo qualche buon intervento (miracolo compreso) subisce poi una rete sul primo palo in uscita su Frattesi.
- Beukema 4.5. Perde alle sue spalle Frattesi che si inserisce in area e sblocca la gara.
- Rrahmani 5. Complice nell'errore di marcatura difensiva con Beukema sul primo gol subito: non riesce a chiudere in tempo su Frattesi.
- Marin 6. Il migliore della difesa azzurra, regge i duelli con Isaksen.
- Vergara 4.5. Gioca a piede invertito e va in seria difficoltà sulla destra negli uno contro uno. Viene devastato dalla velocità di Noslin e dai duelli con Tavares. Politano 6 (dal 74'). Entra con il piglio giusto e da subito prova a rendersi pericoloso.
- De Bruyne 6 Sbaglia sotto rete la possibile occasione del 2-1 dopo un cross in profondità particolarmente invitante, nel complesso gioca una buona gara. Giovane 6 (dall'83').
- Gilmour 6. Non particolarmente pulito nel fraseggio ma è il centrocampista che dà più equilibrio. Anguissa 5.5 (dal 74').
- McTominay 7.5. Pareggia i conti ad inizio ripresa e infiamma il pubblico di casa.
- Olivera 6. Corre più di tutti nel primo tempo, riesce anche in fase di spinta a rendersi pericoloso nei cross tesi sul primo palo.
- Lang 6.5. Inasprisce il pubblico di casa provocando la curva con un gesto di stizza. Cerca qualche spunto offensivo, si rende anche pericoloso, è la sua miglior partita in azzurro ma sul piano dell'atteggiamento è da bocciare. Assist per McTominay.
- Hojlund 5. Sebbene sia particolarmente attivo in fase offensiva, sbaglia troppe volte occasioni fondamentali sotto rete. Lucca 5 (dal 74').
Lazio, le pagelle
- Mandas 6. Abile nelle uscite, può farci poco sul gol subito.
- Floriani 5.5. Va in difficoltà quando il Napoli spinge lungo la sinistra con Olivera e Lang. Lazzari 6 (dal 61').
- Sutalo 6. Dopo un discreto avvio di gara e buone chiusure su Hojlund, al 31' abbandona il campo per infortunio. Leite 6 (dal 32'). Respinge i movimenti offensivi del Napoli.
- Provsrgaard 6.5. Tiene botta ad Hojlund, annulla poi Lucca.
- Tavares 6.5. Vola lungo la sinistra in fase di sovrapposizione con Noslin: in fase di spinta supera con facilità Vergara. Pedraza 5 (dal 45' 2T). Si fa sovrastare in area da McTominay in occasione del pareggio del Napoli.
- Frattesi 7. Sblocca la gara grazie ad un inserimento in area alle spalle di Beukema, brucia in velocità Rrahmani e di sinistro chiude sul primo palo con un gol da attaccante vero. Torna a segnare dopo due mesi. Cancellieri 6 (dal 77').
- Belahyane 6.5. Partita di gran sacrificio e spinta: abile nei dribbling e in fase di fraseggio.
- Taylor 6.5. Si rende pericoloso nell'area avversaria grazie a degli inserimenti improvvisi che colgono di sorpresa la difesa partenopea.
- Isaksen 6. Cerca spesso la conclusione verso la porta, si rende molto pericoloso ma non trova la rete.
- Pinamonti 5.5. Non si rende particolarmente pericoloso ma tiene botta. Out al 60'. Dele Bashiru 6 (dal 61').
- Noslin 6.5. Scatenato in avvio di gara, serve un assist perfetto per Frattesi che si inserisce in area alle spalle di Beukema.
Il migliore in campo
- McTominay 7.5. Se non ci fosse stato lui il Napoli sarebbe crollato, dopo la rete si rende ancora pericoloso in altre occasioni offensive. Accende il pubblico e la rimonta degli azzurri.
Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Napoli-Lazio
Getty
La valutazione dell'arbitro
- Luca Pairetto 6. Direzione arbitrale senza sbavature. Si accerta con premura degli infortuni ed è invece abile a lasciare andare il gioco senza troppe interruzioni.
ANSA
1 di 4