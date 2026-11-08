Napoli-Lazio 1-1 pagelle: McTominay (7.5) salva Allegri, Frattesi punge come un cobra (7). Sorpresa Noa Lang, male Hojlund

I top e flop: lo scozzese guida la rimonta, Noa Lang sorprende nonostante i fischi del pubblico di casa. Frattesi e Noslin i migliori tra i biancocelesti.

Un pari che sa di brodino per il Napoli in crisi ma è già tanto aver fermato la capolista Lazio, rallentandone la corsa da prima della classe. Termina 1-1 tra Napoli e Lazio dopo un lunch match da brividi e ricco di occasioni gol: la apre Frattesi – il migliore dei suoi – con un gol da attaccante puro e sfuggendo alle spalle di Beukema e Rrahmani che combinano un disastro in marcatura. Tra i protagonisti dei partenopei ci sono invece Noa Lang, che disputa la sua miglior partita in stagione nonostante i fischi del pubblico di casa dopo un gesto di stizza con provocazione dell’olandese verso la curva, e Scott McTominay cha pareggia i conti ad inizio ripresa sovrastando Pedraza – appena entrato – con un cross assist proprio di Lang. Il Napoli cresce, scaccia i fantasmi di Oporto e Torino, va più volte vicino la rete del vantaggio con De Bruyne e il pareggio non salva ancora del tutto Allegri. Le pagelle di Napoli-Lazio e le valutazioni dei protagonisti della gara.