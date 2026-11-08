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Napoli-Lazio 1-1 pagelle: McTominay (7.5) salva Allegri, Frattesi punge come un cobra (7). Sorpresa Noa Lang, male Hojlund

I top e flop: lo scozzese guida la rimonta, Noa Lang sorprende nonostante i fischi del pubblico di casa. Frattesi e Noslin i migliori tra i biancocelesti.

4 min di lettura

Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Un pari che sa di brodino per il Napoli in crisi ma è già tanto aver fermato la capolista Lazio, rallentandone la corsa da prima della classe. Termina 1-1 tra Napoli e Lazio dopo un lunch match da brividi e ricco di occasioni gol: la apre Frattesi – il migliore dei suoi – con un gol da attaccante puro e sfuggendo alle spalle di Beukema e Rrahmani che combinano un disastro in marcatura. Tra i protagonisti dei partenopei ci sono invece Noa Lang, che disputa la sua miglior partita in stagione nonostante i fischi del pubblico di casa dopo un gesto di stizza con provocazione dell’olandese verso la curva, e Scott McTominay cha pareggia i conti ad inizio ripresa sovrastando Pedraza – appena entrato – con un cross assist proprio di Lang. Il Napoli cresce, scaccia i fantasmi di Oporto e Torino, va più volte vicino la rete del vantaggio con De Bruyne e il pareggio non salva ancora del tutto Allegri. Le pagelle di Napoli-Lazio e le valutazioni dei protagonisti della gara.

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Napoli, le pagelle

  • Milinkovic Savic 6. Dopo qualche buon intervento (miracolo compreso) subisce poi una rete sul primo palo in uscita su Frattesi.
  • Beukema 4.5. Perde alle sue spalle Frattesi che si inserisce in area e sblocca la gara.
  • Rrahmani 5. Complice nell'errore di marcatura difensiva con Beukema sul primo gol subito: non riesce a chiudere in tempo su Frattesi.
  • Marin 6. Il migliore della difesa azzurra, regge i duelli con Isaksen.
  • Vergara 4.5. Gioca a piede invertito e va in seria difficoltà sulla destra negli uno contro uno. Viene devastato dalla velocità di Noslin e dai duelli con Tavares. Politano 6 (dal 74'). Entra con il piglio giusto e da subito prova a rendersi pericoloso.
  • De Bruyne 6 Sbaglia sotto rete la possibile occasione del 2-1 dopo un cross in profondità particolarmente invitante, nel complesso gioca una buona gara. Giovane 6 (dall'83').
  • Gilmour 6. Non particolarmente pulito nel fraseggio ma è il centrocampista che dà più equilibrio. Anguissa 5.5 (dal 74').
  • McTominay 7.5. Pareggia i conti ad inizio ripresa e infiamma il pubblico di casa.
  • Olivera 6. Corre più di tutti nel primo tempo, riesce anche in fase di spinta a rendersi pericoloso nei cross tesi sul primo palo.
  • Lang 6.5. Inasprisce il pubblico di casa provocando la curva con un gesto di stizza. Cerca qualche spunto offensivo, si rende anche pericoloso, è la sua miglior partita in azzurro ma sul piano dell'atteggiamento è da bocciare. Assist per McTominay.
  • Hojlund 5. Sebbene sia particolarmente attivo in fase offensiva, sbaglia troppe volte occasioni fondamentali sotto rete. Lucca 5 (dal 74').

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Lazio, le pagelle

  • Mandas 6. Abile nelle uscite, può farci poco sul gol subito.
  • Floriani 5.5. Va in difficoltà quando il Napoli spinge lungo la sinistra con Olivera e Lang. Lazzari 6 (dal 61').
  • Sutalo 6. Dopo un discreto avvio di gara e buone chiusure su Hojlund, al 31' abbandona il campo per infortunio. Leite 6 (dal 32'). Respinge i movimenti offensivi del Napoli.
  • Provsrgaard 6.5. Tiene botta ad Hojlund, annulla poi Lucca.
  • Tavares 6.5. Vola lungo la sinistra in fase di sovrapposizione con Noslin: in fase di spinta supera con facilità Vergara. Pedraza 5 (dal 45' 2T). Si fa sovrastare in area da McTominay in occasione del pareggio del Napoli.
  • Frattesi 7. Sblocca la gara grazie ad un inserimento in area alle spalle di Beukema, brucia in velocità Rrahmani e di sinistro chiude sul primo palo con un gol da attaccante vero. Torna a segnare dopo due mesi. Cancellieri 6 (dal 77').
  • Belahyane 6.5. Partita di gran sacrificio e spinta: abile nei dribbling e in fase di fraseggio.
  • Taylor 6.5. Si rende pericoloso nell'area avversaria grazie a degli inserimenti improvvisi che colgono di sorpresa la difesa partenopea.
  • Isaksen 6. Cerca spesso la conclusione verso la porta, si rende molto pericoloso ma non trova la rete.
  • Pinamonti 5.5. Non si rende particolarmente pericoloso ma tiene botta. Out al 60'. Dele Bashiru 6 (dal 61').
  • Noslin 6.5. Scatenato in avvio di gara, serve un assist perfetto per Frattesi che si inserisce in area alle spalle di Beukema.

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Il migliore in campo

  • McTominay 7.5. Se non ci fosse stato lui il Napoli sarebbe crollato, dopo la rete si rende ancora pericoloso in altre occasioni offensive. Accende il pubblico e la rimonta degli azzurri.

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Il migliore in campo Getty

La valutazione dell'arbitro

  • Luca Pairetto 6. Direzione arbitrale senza sbavature. Si accerta con premura degli infortuni ed è invece abile a lasciare andare il gioco senza troppe interruzioni.
La valutazione dell'arbitro ANSA
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