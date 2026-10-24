I top e flop: Balerdi gela il Maradona con una doppietta ed annulla la splendida rovesciata di Anguissa e la doppietta di McTominay. Allegri espulso nel finale

‘Roma nun fa la stupida stasera’. E’ Balerdi – da subentrato – la sorpresa del big match Napoli-Roma: il difensore argentino salva i giallorossi al 90′ con una doppietta che vale il 3-3 finale. E se da una parte c’è gioia immensa per aver evitato una sconfitta che sembrava certa fino al 70′ (con la Roma sotto di due reti ed inetta fino a quel momento), dall’altra c’è grande amarezza per il Napoli che butta via una gara nata nel migliore dei modi con anche la gioia della rete di McTominay all’83’ che era valsa il momentaneo 3-2 e aveva illuso non poco il Maradona. I giallorossi la risolvono con le sostituzioni: il ritmo cresce nella parte finale di gara prima con una rete di Soulé, poi con il pareggio di Balerdi (2-2) che annulla la splendida rovesciata di Anguissa e la rete del raddoppio momentaneo di McTominay ad inizio ripresa. La mazzata finale, ancora una volta su mischia in area, gela il Maradona con Balerdi che fa 3-3 al 90′ tra le proteste per falli su Beukema e Rafa Marin, che portano anche all’espulsione di Allegri. Le pagelle di Napoli-Roma e le valutazioni dei protagonisti del match.