I top e flop: lo scozzese è il migliore in campo e si rende decisivo grazie ad una rete al 72' che porta gli azzurri a vincere una gara equilibratissima

God bless Scott! Ancora lui, anche stavolta è proprio lo scozzese McTominay a salvare il Napoli. Gli azzurri battono al Maradona il Torino con una sola rete, tanti errori sotto porta e alcune occasioni pericolose dei granata. Ma che fatica per gli uomini di Allegri che dopo i primi 45′ sembravano spenti e poco reattivi, fino ai cambi nella seconda metà che sono risultati invece determinanti. Esce Marin, autore di una sbavatura difensiva e tra i peggiori della retroguardia, dentro Olivera ed anche Noa Lang che subentra ad uno Spinazzola senza più energie. Ed è questa la chiave tattica che risolve la gara: si rivitalizza la catena sinistra, aumenta la spinta e crescono i dribbling e le ripartenze fino a quando Lang recupera un pallone a centrocampo e serve un assist no-look per McTominay che sblocca la gara al 72′.

Non brilla Hojlund che, anzi, crolla e sparisce nella seconda metà. Bene De Bruyne, che subentra al posto di Vergara che esce per infortunio dopo solo 13′ di gioco. Un fantasma, invece, Anguissa. Al Torino, invece non basta il super Perri che para di tutto ma non riesce ad evitare la rete dello scozzese. Le pagelle di Napoli-Torino e l’analisi delle prestazioni dei protagonisti della gara.