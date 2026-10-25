Archiviate le emozioni delle coppe europee, è tempo di immergersi nell’ottavo turno di Serie A. Il big-match di giornata sarà indubbiamente al Meazza, dove l’Inter ospita la Fiorentina, mentre nel tardo pomeriggio toccherà alla Juventus, impegnata al Via del Mare contro il Lecce. La sfida Udinese-Milan chiuderà il turno.
- La classifica prima dell'ottava giornata
- Dove vedere le partite in diretta tv e streaming
- Le partite di oggi, domenica 25 ottobre
La classifica prima dell’ottava giornata
Classifica: Inter 19, Lazio 19, Roma 17, Milan 15, Como 14, Frosinone 13, Cagliari 13, Juventus 11, Napoli 10, Torino 10, Atalanta 9, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Bologna 5, Udinese 4, Genoa 4, Fiorentina 4, Parma 4, Venezia 3.
Dove vedere le partite in diretta tv e streaming
|Torino-Monza
|venerdì 23 ottobre
|3-2
|DAZN/Sky
|Cagliari-Bologna
|sabato 24 ottobre
|0-2
|DAZN
|Como-Sassuolo
|sabato 24 ottobre
|3-0
|DAZN
|Napoli-Roma
|sabato 24 ottobre
|3-3
|DAZN
|Lazio-Parma
|sabato 24 ottobre
|2-1
|DAZN/Sky
|Inter-Fiorentina
|domenica 25 ottobre
|ore 12:30
|DAZN
|Atalanta-Frosinone
|domenica 25 ottobre
|ore 15
|DAZN
|Genoa-Venezia
|domenica 25 ottobre
|ore 15
|DAZN
|Lecce-Juventus
|domenica 25 ottobre
|ore 18
|DAZN/Sky
|Udinese-Milan
|domenica 25 ottobre
|ore 20:45
|DAZN
Le partite di oggi, domenica 25 ottobre
- Inter-Fiorentina: archiviato il primo successo nella League Phase di Champions, arrivato grazie all’1-0 contro lo Shakhtar, l’Inter di Chivu torna a concentrarsi sulla Serie A. I nerazzurri condividono il primato con la Lazio e vogliono proseguire la propria corsa in vetta alla classifica. Al Meazza arriva una Fiorentina alle prese con un avvio di stagione complicato: la recente sconfitta contro il Como è stata la quinta nelle prime sette giornate di campionato.
- Atalanta-Frosinone: archiviato l’impegno europeo, l’Atalanta torna a concentrarsi sul campionato con l’obiettivo di riscattare la sconfitta rimediata sul campo del Milan nell’ultimo turno. I bergamaschi se la vedranno con un Frosinone che si sta imponendo come una delle sorprese di questo avvio di stagione. I ciociari arrivano infatti dalla vittoria contro il Sassuolo, un risultato che ha permesso loro di posizionarsi al sesto posto della classifica.
- Genoa-Venezia: il successo contro la Fiorentina sembrava aver segnato la svolta per il Genoa, ma la successiva sconfitta contro la Roma ha nuovamente frenato il cammino del Grifone. Di segno opposto il momento del Venezia, che dopo un avvio di campionato particolarmente difficile ha trovato una vittoria tanto inattesa quanto preziosa, imponendosi per 1-0 sul Napoli di Allegri. Un risultato che potrebbe rappresentare un punto di ripartenza per i lagunari.
- Lecce-Juventus: dopo l’impegno europeo, la Juventus torna a concentrarsi sulla Serie A facendo tappa al Via del Mare. I bianconeri cercano una reazione immediata dopo la pesante sconfitta contro la Lazio, ma dovranno fare i conti con un Lecce rinvigorito dall’ottima prestazione offerta nell’ultimo turno. I salentini arrivano infatti dal convincente 3-0 conquistato sul campo dell’Udinese e puntano a dare continuità al risultato.
- Udinese-Milan: a chiudere il turno di Serie A sarà la sfida del Bluenergy Stadium, tra due squadre che attraversano momenti decisamente opposti. I friulani sono in piena difficoltà e non trovano la vittoria da sei giornate, mentre i rossoneri continuano a viaggiare spediti, ancora imbattuti dopo le prime sette partite di campionato.