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Serie A, le partite di oggi: dove vedere Inter-Fiorentina, Atalanta-Frosinone, Genoa-Venezia, Lecce-Juventus e Udinese-Milan

Il campionato entra nel vivo: riflettori puntati sulla sfida di sabato pomeriggio tra Napoli e Roma. Il programma completo e le info per gustarsi tutte le partite.

3 min di lettura

Ylenia Cucciniello

Ylenia Cucciniello

Giornalista

Appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Archiviate le emozioni delle coppe europee, è tempo di immergersi nell’ottavo turno di Serie A. Il big-match di giornata sarà indubbiamente al Meazza, dove l’Inter ospita la Fiorentina, mentre nel tardo pomeriggio toccherà alla Juventus, impegnata al Via del Mare contro il Lecce. La sfida Udinese-Milan chiuderà il turno.

La classifica prima dell’ottava giornata

Classifica: Inter 19, Lazio 19, Roma 17, Milan 15, Como 14, Frosinone 13, Cagliari 13, Juventus 11, Napoli 10, Torino 10, Atalanta 9, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Bologna 5, Udinese 4, Genoa 4, Fiorentina 4, Parma 4, Venezia 3.

Dove vedere le partite in diretta tv e streaming

Torino-Monza venerdì 23 ottobre 3-2 DAZN/Sky
Cagliari-Bologna sabato 24 ottobre 0-2 DAZN
Como-Sassuolo sabato 24 ottobre 3-0 DAZN
Napoli-Roma sabato 24 ottobre 3-3 DAZN
Lazio-Parma sabato 24 ottobre 2-1 DAZN/Sky
Inter-Fiorentina domenica 25 ottobre ore 12:30 DAZN
Atalanta-Frosinone domenica 25 ottobre ore 15 DAZN
Genoa-Venezia domenica 25 ottobre ore 15 DAZN
Lecce-Juventus domenica 25 ottobre ore 18 DAZN/Sky
Udinese-Milan domenica 25 ottobre ore 20:45 DAZN

Le partite di oggi, domenica 25 ottobre

  • Inter-Fiorentina: archiviato il primo successo nella League Phase di Champions, arrivato grazie all’1-0 contro lo Shakhtar, l’Inter di Chivu torna a concentrarsi sulla Serie A. I nerazzurri condividono il primato con la Lazio e vogliono proseguire la propria corsa in vetta alla classifica. Al Meazza arriva una Fiorentina alle prese con un avvio di stagione complicato: la recente sconfitta contro il Como è stata la quinta nelle prime sette giornate di campionato.
  • Atalanta-Frosinone: archiviato l’impegno europeo, l’Atalanta torna a concentrarsi sul campionato con l’obiettivo di riscattare la sconfitta rimediata sul campo del Milan nell’ultimo turno. I bergamaschi se la vedranno con un Frosinone che si sta imponendo come una delle sorprese di questo avvio di stagione. I ciociari arrivano infatti dalla vittoria contro il Sassuolo, un risultato che ha permesso loro di posizionarsi al sesto posto della classifica.
  • Genoa-Venezia: il successo contro la Fiorentina sembrava aver segnato la svolta per il Genoa, ma la successiva sconfitta contro la Roma ha nuovamente frenato il cammino del Grifone. Di segno opposto il momento del Venezia, che dopo un avvio di campionato particolarmente difficile ha trovato una vittoria tanto inattesa quanto preziosa, imponendosi per 1-0 sul Napoli di Allegri. Un risultato che potrebbe rappresentare un punto di ripartenza per i lagunari.
  • Lecce-Juventus: dopo l’impegno europeo, la Juventus torna a concentrarsi sulla Serie A facendo tappa al Via del Mare. I bianconeri cercano una reazione immediata dopo la pesante sconfitta contro la Lazio, ma dovranno fare i conti con un Lecce rinvigorito dall’ottima prestazione offerta nell’ultimo turno. I salentini arrivano infatti dal convincente 3-0 conquistato sul campo dell’Udinese e puntano a dare continuità al risultato.
  • Udinese-Milan: a chiudere il turno di Serie A sarà la sfida del Bluenergy Stadium, tra due squadre che attraversano momenti decisamente opposti. I friulani sono in piena difficoltà e non trovano la vittoria da sei giornate, mentre i rossoneri continuano a viaggiare spediti, ancora imbattuti dopo le prime sette partite di campionato.

Serie A, le partite di oggi: dove vedere Inter-Fiorentina, Atalanta-Frosinone, Genoa-Venezia, Lecce-Juventus e Udinese-Milan Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2026-2027 Ansa

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