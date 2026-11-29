Paolo Zanetti batte Paolo Vanoli. Esattamente tre mesi dopo, i bianconeri sono tornati al successo: sorriso ritrovato e primo successo stagionale in casa in una gara dominata in lungo e in largo su una Fiorentina che non riesce più ad uscire dal tunnel. Torna a cantare il Bluenergy Stadium: Basta l’1-0, basta una rete di Lovric – protagonista inatteso della gara con un gol da bomber vero – e basta anche una super prestazione di Nicolò Zaniolo per arrivare al successo. Ma la vera sorpresa della gara è proprio il numero 10 bianconero che prima delizia con un assist, poi tenta più volte la conclusione verso la porta e infine si danna l’animo per tenere viva la manovra offensiva anche senza Davis. Nel finale si segnala anche la rete di Solet, per il momentaneo 2-0, annullata per fuorigioco su segnalazione del guardalinee e dopo un controllo del VAR. Preoccupazione per De Gea, il portiere viola è uscito al termine del primo tempo per un infortunio al polpaccio. Le pagelle di Udinese-Fiorentina e il resoconto sulle prestazioni dei protagonisti del match.
Udinese-Fiorentina 1-0 pagelle: Lovric (7) è tornato, Zaniolo (7) una certezza. Preoccupazione per De Gea, viola in zona-B
I top e flop: il numero dieci bianconero sorprende con le sue giocate e un assist in avvio di gara per Lovric, bene anche Solet, bocciati Pellegrino e Mastantuono
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Udinese, i top e flop
- Lovric 7. Segna dopo un anno e nove mesi, sblocca la gara con un inserimento in area conseguito da un aggancio palla e un gran destro in girata che si scaglia sotto la traversa sul secondo palo.
- Zaniolo 7. Assist per Lovric, scatenato nella prima metà, spesso anche vicino alla rete.
- Solet 6.5. Rete annullata per fuorigioco. Con un gran destro in area era riuscito a raddoppiare.
- Abankwah 6.5. Colpisce un palo al 41' con un colpo di testa.
- Kamara 6.5. Strepitoso sulla fascia sinistra, costringe Jimenez a restare basso, domina nei duelli.
- Karlstrom 6. Nel primo tempo va vicino alla rete del raddoppio con un colpo di testa parato da De Gea.
Fiorentina, i top e flop
- De Gea 6.5. Autore di più parate decisive nella prima metà, esce al 45' per infortunio al polpaccio. Incolpevole sul gol subito.
- Fagioli 6. Corre tantissimo, è il migliore tra i centrocampisti. Arriva distrutto nel finale di gara ma tiene botta lungo tutta la gara.
- Ranieri 6. E' tra i più attivi in fase difensiva, prova a limitare quanto più possibile i danni degli attaccanti avversari.
- Jimenez 6. Abile in fase di spinta, bei duelli lungo la fascia con Kamara.
- Mastantuono 5. Sbaglia tutti i cross e i passaggi lunghi che tenta, male anche nei dribbling. Fuori al 67'.
- Pellegrino 5. Solo un tentativo nella prima metà, sparisce nel secondo tempo.
Il migliore in campo
- Nicolò Zaniolo 7. Gli manca solo la rete ma è il migliore della sua formazione, tenta due conclusioni velenose verso la porta, lotta nella seconda metà. Senza di lui e senza il suo assist i bianconeri avrebbero faticato a trovare vere soluzioni offensive.
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Ansa
La valutazione dell'arbitro
- Federico La Penna 6. Nessuna sbavatura nella direzione di gara, sulla seconda rete annullata segnata da Solet - poi annullata per fuorigioco - attende il guardalinee e la revisione del VAR.
ANSA
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