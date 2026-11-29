I top e flop: il numero dieci bianconero sorprende con le sue giocate e un assist in avvio di gara per Lovric, bene anche Solet, bocciati Pellegrino e Mastantuono

Paolo Zanetti batte Paolo Vanoli. Esattamente tre mesi dopo, i bianconeri sono tornati al successo: sorriso ritrovato e primo successo stagionale in casa in una gara dominata in lungo e in largo su una Fiorentina che non riesce più ad uscire dal tunnel. Torna a cantare il Bluenergy Stadium: Basta l’1-0, basta una rete di Lovric – protagonista inatteso della gara con un gol da bomber vero – e basta anche una super prestazione di Nicolò Zaniolo per arrivare al successo. Ma la vera sorpresa della gara è proprio il numero 10 bianconero che prima delizia con un assist, poi tenta più volte la conclusione verso la porta e infine si danna l’animo per tenere viva la manovra offensiva anche senza Davis. Nel finale si segnala anche la rete di Solet, per il momentaneo 2-0, annullata per fuorigioco su segnalazione del guardalinee e dopo un controllo del VAR. Preoccupazione per De Gea, il portiere viola è uscito al termine del primo tempo per un infortunio al polpaccio. Le pagelle di Udinese-Fiorentina e il resoconto sulle prestazioni dei protagonisti del match.