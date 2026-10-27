A questa cifra imponente vanno poi sommati i quasi 32,9 milioni di euro destinati a coprire gli stipendi degli staff tecnici, in netto rialzo rispetto ai 27 milioni registrati nella passata annata sportiva . Una fotografia finanziaria che restituisce l’immagine di un torneo estremamente competitivo, spaccato però in diversi blocchi economici tra chi investe cifre da massima serie per centrare la promozione immediata e chi punta con decisione sulla valorizzazione dei giovani e sulla sostenibilità di bilancio.

Palermo in vetta al monte ingaggi di Serie B: il peso delle retrocesse e il paradosso Sampdoria

In cima alla graduatoria dei cosiddetti Paperoni della cadetteria si piazza il Palermo targato City Football Group, che guida l’intera Serie B con un monte stipendi pari a 33.178.066 euro. La compagine rosanero precede un terzetto di formazioni accomunate dal pesante fardello dei contratti ereditati o mantenuti dopo la discesa dalla massima categoria, a conferma di come le tre retrocesse dalla Serie A occupino stabilmente le prime cinque posizioni della classifica. Al secondo posto assoluto figura infatti la Cremonese con 32.342.020 euro, seguita sul terzo gradino del podio dal Pisa, che attesta la propria spesa salariale a quota 28.543.990 euro.

Subito ai piedi del podio si consuma invece il consueto paradosso legato alla Sampdoria. Il club blucerchiato occupa la quarta posizione — esattamente come accaduto nella passata stagione — con un esborso di 27.321.986 euro, continuando a vedere le ingenti spese gestionali andare di pari passo con i tormenti di una classifica di campo ben lontana dalle aspettative della vigilia. A chiudere la top five delle big per capacità di spesa è l’Hellas Verona: la società scaligera ha messo sul piatto 25.167.484 euro per tentare l’immediata risalita nel massimo campionato. Alle spalle delle prime cinque della classe si apre una vera e propria voragine finanziaria di oltre otto milioni di euro, a testimonianza di una polarizzazione netta tra le corazzate del torneo e il resto del gruppo.

Il balzo del Padova e la gestione oculata: la classifica dalla metà campo fino alla Virtus Entella

Al sesto posto della graduatoria troviamo l’ambizioso Avellino, che guida la fascia delle squadre medio-alta con 17.021.147 euro di stipendi. Alle sue spalle il Modena a quota 15.084.304 euro e il Benevento, ottavo con un impegno finanziario di 14.251.897 euro. Leggendo con attenzione i dati emerge che la società che ha fatto registrare il salto in avanti più evidente rispetto alla stagione 2025-2026 è il Padova. La nuova proprietà del club biancoscudatoha incrementato sensibilmente il proprio budget salariale piazzandosi al nono posto assoluto con 12.989.797 euro. Di pocoo davanti al Mantova che chiude la top ten con 12.126.797 euro.

A metà classifica regna un sostanziale equilibrio economico. Qui ci sono tre club compressi in una manciata di migliaia di euro di differenza. L’undicesima posto è occupata dal Cesena con 11.253.345 euro, seguito dall’Empoli con 11.184.933 euro e dal Catanzaro con 11.002.027 euro. Il dato non è aggiornato al cambio di allenatore. Appena sopra la soglia dei dieci milioni di euro si attesta l’Arezzo, quattordicesimo a quota 10.091.045 euro. Nella parte destra del tabellone spiccano invece i modelli di gestione più oculati, dove il contenimento dei costi salariali rappresenta una precisa scelta aziendale.

Il Südtirol è quindicesimo con 9.923.334 euro, appaiato alla sorprendente Juve Stabia che spende 9.891.520 euro e al Vicenza, diciassettesimo con 9.582.443 euro. A chiudere la graduatoria dei compensi fissi sono tre realtà che fanno della programmazione il proprio marchio di fabbrica: al diciottesimo posto c’è la Carrarese con 8.705.160 euro, al diciannovesimo l’Ascoli con 7.888.098 euro, mentre il palma di club più virtuoso della Serie B spetta alla Virtus Entella, fanalino di coda nei costi con appena 7.573.841 euro — meno di un quarto rispetto a quanto investito dalla capolista Palermo.

Il costo degli allenatori e il caso Cremonese: quasi 33 milioni per gli staff tecnici

Un capitolo a parte nella radiografia finanziaria della Serie B 2026-27 lo merita senza dubbio la voce di bilancio riservata agli allenatori e ai rispettivi collaboratori tecnici. L’impennata che ha portato il totale di categoria da 27 a quasi 32,9 milioni di euro è figlia della scarsa pazienza delle proprietà e dei numerosi cambi di guida tecnica che hanno caratterizzato l’ultimo anno solare.

A gonfiare in maniera determinante questo indicatore è soprattutto il caso legato alla Cremonese: la società grigiorossa si è infatti ritrovata fino a poco tempo fa con ben tre allenatori di primo piano — Davide Nicola, Marco Giampaolo e Fabio Pecchia — contemporaneamente sotto contratto e regolarmente iscritti a libro paga. Un accumulo di emolumenti pesantissimo per le casse societarie, che dimostra come in un campionato logorante e imprevedibile come la cadetteria gli esoneri non rappresentino soltanto un’incognita tecnica per lo spogliatoio, ma anche una zavorra economica capace di alterare profondamente i bilanci annuali dei club.