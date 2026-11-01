Il Benevento affonda a Cremona, Shpendi salva il Cesena, nessuna vittoria in trasferta

Il Cesena evita la sconfitta sul campo del Sudtirol grazie al suo uomo più rappresentativo. Al Druso sono i padroni di casa a sbloccare il risultato al 23', con Rispoli che trova una conclusione potente e precisa sotto l'incrocio dei pali. La formazione romagnola non si arrende e nella ripresa trova il pareggio con Cristian Shpendi. Al 65' il capocannoniere del campionato si fa trovare pronto sul suggerimento di Bisoli e firma l'ottava rete stagionale con un tap-in vincente. Nel finale entrambe le squadre cercano il colpo decisivo, ma il risultato non cambia. Il Sudtirol allunga la propria serie senza vittorie, mentre il Cesena sale a quota 12 punti e conserva la propria posizione nella zona centrale della classifica.