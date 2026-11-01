Il sabato della decima giornata di Serie B regala risultati importanti nella corsa alle prime posizioni e nella lotta per la salvezza. Il Modena non va oltre il pareggio contro il Mantova nel big match del turno e manca l’occasione di avvicinarsi al Palermo capolista. Ne approfitta la Cremonese, che supera 2-0 un Benevento reduce da una lunga striscia positiva e rilancia le proprie ambizioni. Il Cesena evita la sconfitta a Bolzano grazie al solito Shpendi, mentre Catanzaro e Padova si dividono la posta in palio. Sorride anche la Sampdoria, che ritrova il successo nel derby ligure contro la Virtus Entella.
Il Benevento affonda a Cremona, Shpendi salva il Cesena, nessuna vittoria in trasferta
Il Modena frena contro il Mantova, mentre la Cremonese firma il colpo di giornata superando un Benevento in serie positiva. torna a vincere la Samp
Modena-Mantova 1-1, Spinaccé gela il Braglia: il Palermo può allungare
Il big match del sabato termina in parità e lascia aperti gli scenari nelle zone alte della classifica. Il Modena passa in vantaggio al 52' con il solito Andrea Belotti, che firma il settimo gol nelle ultime sei partite sfruttando l'assist di Ambrosino. La squadra di casa sembra avere in mano la partita e pregusta la possibilità di portarsi a un solo punto dal Palermo, impegnato domenica contro il Vicenza. All'84', però, arriva la doccia fredda: Spinaccé, giovane attaccante classe 2006 di proprietà dell'Inter, trova il colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio d'angolo e firma l'1-1. Il Modena sale a 20 punti, mentre il Mantova raggiunge quota 18. Il risultato offre al Palermo l'opportunità di consolidare il primato.
Cremonese-Benevento 2-0, Berti e Nasti firmano il colpo: giallorossi fermati
La Cremonese conquista una vittoria pesante allo Zini e interrompe la corsa del Benevento, che non perdeva dallo scorso 5 settembre. La formazione di Pecchia sfrutta un episodio favorevole al 44', quando un errore di Mignani spalanca la strada al vantaggio grigiorosso: Bonazzoli serve Tommaso Berti, che non sbaglia e firma l'1-0. Il Benevento prova a reagire, ma nel finale arriva anche il raddoppio della Cremonese. All'87' è Nasti a chiudere definitivamente i conti, trovando il secondo gol consecutivo dopo quello realizzato nel turno infrasettimanale. Tre punti preziosi per i lombardi, che salgono a quota 12 e si avvicinano alla zona playoff. Il Benevento resta invece fermo a 15 punti.
Sudtirol-Cesena 1-1, Shpendi non si ferma: ottavo gol in campionato
Il Cesena evita la sconfitta sul campo del Sudtirol grazie al suo uomo più rappresentativo. Al Druso sono i padroni di casa a sbloccare il risultato al 23', con Rispoli che trova una conclusione potente e precisa sotto l'incrocio dei pali. La formazione romagnola non si arrende e nella ripresa trova il pareggio con Cristian Shpendi. Al 65' il capocannoniere del campionato si fa trovare pronto sul suggerimento di Bisoli e firma l'ottava rete stagionale con un tap-in vincente. Nel finale entrambe le squadre cercano il colpo decisivo, ma il risultato non cambia. Il Sudtirol allunga la propria serie senza vittorie, mentre il Cesena sale a quota 12 punti e conserva la propria posizione nella zona centrale della classifica.
Catanzaro-Padova 1-1, Dorval e Varas fissano il risultato: calabresi ancora ultimi
Secondo pareggio consecutivo per il Catanzaro, che al Ceravolo non riesce a sfruttare il fattore campo contro un Padova in fiducia. I giallorossi partono con buon piglio e al 27' trovano il vantaggio grazie a Dorval, autore del suo primo gol in campionato con una bella conclusione al volo. La reazione degli ospiti arriva nella ripresa, quando Varas al 66' ristabilisce la parità intervenendo con prontezza su un cross dalla destra di Capelli. La squadra veneta dimostra ancora una volta di avere solidità e personalità, mentre il Catanzaro paga alcune disattenzioni difensive. Il risultato non cambia più e le due formazioni si dividono la posta. I calabresi salgono a 6 punti, ma restano all'ultimo posto, mentre il Padova raggiunge quota 14 e si conferma in zona playoff.
Sampdoria-Entella 2-0, D'Angelo ritrova la vittoria: Mezzotero protagonista
La Sampdoria ritrova il sorriso e conquista tre punti importanti nel derby ligure contro la Virtus Entella. Al Ferraris finisce 2-0, con i blucerchiati capaci di interrompere un digiuno di vittorie che durava dal 19 settembre. La partita si sblocca al 23' grazie a un'autorete di Tiritiello, episodio che permette alla squadra di D'Angelo di indirizzare la sfida. Prima dell'intervallo arriva anche il raddoppio, firmato dal giovanissimo Mezzotero: classe 2008, appena diciottenne, l'attaccante trova il suo primo gol in Serie B al termine di una bella ripartenza. Nella seconda frazione la Samp controlla il vantaggio e porta a casa il risultato senza concedere la rimonta agli avversari. I blucerchiati salgono a 8 punti e abbandonano l'ultimo posto, mentre l'Entella resta ferma a quota 10.
Serie B, risultati e marcatori della 10ª giornata: nessuna vittoria in trasferta
Il sabato della decima giornata si chiude senza successi esterni. In cinque incontri arrivano tre pareggi e due vittorie casalinghe, quelle di Cremonese e Sampdoria. Ecco il riepilogo delle partite disputate:
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Modena-Mantova 1-1: 52' Belotti (M), 84' Spinaccé (MA).
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Cremonese-Benevento 2-0: 44' Berti, 87' Nasti.
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Südtirol-Cesena 1-1: 23' Rispoli (S), 65' Shpendi (C).
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Catanzaro-Padova 1-1: 27' Dorval (C), 66' Varas (P).
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Sampdoria-Virtus Entella 2-0: 23' autorete Tiritiello, 42' Mezzotero.
Il turno prosegue domenica con le altre sfide in programma, a partire da Palermo-Vicenza e Arezzo-Ascoli. I risultati potrebbero ridisegnare ulteriormente la classifica, soprattutto nelle posizioni di vertice, dove il Palermo ha l'occasione di approfittare del pareggio tra Modena e Mantova per aumentare il proprio vantaggio.