Il Palermo difende il primato contro il Benevento dopo il poker al Südtirol. Il Cesena cerca la quarta vittoria consecutiva sul campo del Vicenza.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Serie B riparte dopo il turno infrasettimanale con la 14ª giornata, un appuntamento che mette in palio punti pesanti sia nella corsa alle posizioni di vertice sia nella lotta per allontanarsi dalle zone pericolose. Il programma di sabato 28 novembre si apre alle 15 con tre partite, Ascoli-Virtus Entella, Carrarese-Juve Stabia ed Empoli-Hellas Verona. Nel pomeriggio spazio a Vicenza-Cesena, mentre in serata riflettori puntati sul Palermo capolista, impegnato al Barbera contro il Benevento. La squadra di Inzaghi vuole consolidare il primato e dare continuità al successo ottenuto nell’ultimo turno. I romagnoli, invece, sono chiamati a confermare il loro momento positivo in una trasferta tutt’altro che scontata.

Palermo, serve continuità per difendere il primato

Il Palermo arriva all’appuntamento con il Benevento da capolista e con 30 punti in classifica, determinato a non perdere terreno dopo aver ritrovato una vittoria convincente. I rosanero hanno superato il Südtirol per 4-1 nel turno infrasettimanale, una risposta importante dopo il ko contro il Catanzaro e il pareggio con l’Ascoli. Al Barbera, la squadra di Inzaghi vuole sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione e dare un segnale alle inseguitrici. Di fronte ci sarà un Benevento che ha 19 punti e arriva dal roboante 5-0 rifilato all’Empoli, risultato che ha restituito entusiasmo e fiducia alla formazione campana. Una sfida che promette intensità, con gli ospiti intenzionati a misurarsi con la prima della classe.

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Cesena, trasferta delicata a Vicenza

Alle 17:15 sarà il turno di Vicenza-Cesena, una partita che mette di fronte due squadre con obiettivi e situazioni di classifica differenti. I biancorossi, penultimi con 10 punti, hanno bisogno di invertire la rotta e trovare risultati per risalire, dopo aver perso anche contro la Carrarese nel turno infrasettimanale. Il Cesena, invece, si presenta con 21 punti e un momento decisamente positivo, impreziosito dal 5-1 contro l’Ascoli, che ha confermato le ambizioni della squadra romagnola. Tre vittorie consecutive hanno dato slancio ai bianconeri, chiamati però a non sottovalutare un avversario che cercherà di sfruttare il fattore campo. La trasferta veneta rappresenta un test importante per misurare la capacità del Cesena di mantenere il ritmo delle squadre di vertice.

Le sfide delle 15:00, riflettori su Empoli-Verona

La giornata si apre alle 15 con tre incontri. Ascoli-Virtus Entella mette di fronte i padroni di casa, reduci dalla pesante sconfitta contro il Cesena, e una squadra ligure che ha ritrovato fiducia grazie al successo sull’Hellas Verona. Carrarese-Juve Stabia è invece un confronto tra due formazioni che cercano punti per consolidare la propria posizione a metà classifica, con gli ospiti chiamati a reagire dopo un periodo complicato. Particolarmente delicata Empoli-Hellas Verona, con i toscani in difficoltà e alle prese con una situazione di classifica preoccupante. Per l’Empoli sarà anche una giornata particolare, con Lorenzo Tonelli al debutto in panchina, mentre il Verona proverà a sfruttare l’occasione per ritrovare continuità dopo un rendimento altalenante.

Modena-Padova e le altre partite del weekend

Il programma della 14ª giornata proseguirà domenica 29 novembre con Modena-Padova, alle 15:00, e Südtirol-Mantova, alla stessa ora. Il Modena, secondo con 27 punti, vuole riprendere la marcia dopo il pareggio contro il Pisa, mentre il Padova è chiamato a reagire alla sconfitta con la nuova Sampdoria. Alle 17:15 spazio proprio a Sampdoria-Cremonese, con i blucerchiati in crescita dopo una serie di risultati positivi, mentre la Cremonese cerca riscatto. Alle 19:30 si giocherà Arezzo-Pisa, un confronto importante per entrambe le squadre. Il turno si chiuderà lunedì 30 novembre alle 20:30 con Catanzaro-Avellino, sfida tra due formazioni che hanno ritrovato slancio e che puntano a proseguire la propria risalita.