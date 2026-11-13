Serie B, la Sampdoria vede la luce in fondo al tunnel: il segreto di D’Angelo per la rinascita dei blucerchiati

Dalla paura di sprofondare alla voglia di risalire: i blucerchiati hanno cambiato passo e il merito è soprattuto del nuovo allenatore

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Dalla paura di sprofondare alla voglia di rimettersi in cammino. La Sampdoria sta provando a cambiare il copione di una stagione che, nelle prime settimane, aveva assunto contorni decisamente preoccupanti. La classifica, infatti, era pesantissima, le prestazioni non convincevano e soprattutto mancavano quei punti di riferimento indispensabili per affrontare un campionato lungo e complicato come quello di Serie B. Oggi, però, a Genova (sponda blucerchiata) si respira un’aria differente: l’arrivo di Luca D’Angelo ha portato una scossa che si sta traducendo anche nei risultati: sette punti in quattro partite, due vittorie consecutive e una difesa che ha finalmente ritrovato le proprie certezze. La Sampdoria ha lasciato la zona retrocessione dopo sessantanove giorni e può guardare alla pausa del campionato con una prospettiva meno cupa. Il percorso è appena cominciato, ma i segnali invitano all’ottimismo.

D’Angelo, l’uomo giusto per ricostruire

Il primo merito del nuovo allenatore è stato quello di comprendere rapidamente la natura delle difficoltà. La Samp non aveva soltanto un problema di risultati, ma mancavano diverse caratteristiche come organizzazione, sicurezza e capacità di reagire alle situazioni sfavorevoli. Una squadra costruita per ambire a posizioni decisamente più importanti, dopo lo spauracchio di una stagione fa dove i blucerchiati sono stati salvati per un cavillo burocratico ai danni del Brescia, si era ritrovata a guardarsi alle spalle, senza riuscire a trovare una continuità di rendimento. D’Angelo ha portato in dote la conoscenza di un campionato nel quale l’esperienza può fare la differenza. La priorità era rendere la squadra più equilibrata, ridurre gli errori e restituire fiducia a un gruppo che aveva bisogno di ritrovare serenità. I risultati delle prime quattro gare raccontano di una formazione in crescita: due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Soprattutto, due successi consecutivi contro Virtus Entella e Carrarese, che hanno permesso alla Sampdoria di interrompere la loro permanenza nelle zone paludose della classifica.

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La difesa come punto di partenza

Il segreto della cura D’Angelo si trova soprattutto nella fase difensiva. Prima del suo arrivo, la Sampdoria aveva incassato quindici gol nelle prime sette giornate, un dato che evidenziava tutta la fragilità della squadra. Con il nuovo allenatore, invece, le reti subite sono state appena tre nelle prime quattro partite. Un cambiamento significativo, ulteriormente confermato dai due clean sheet consecutivi ottenuti contro Virtus Entella e Carrarese. Il tecnico inoltre ha lavorato sull’intero sistema di squadra, chiedendo maggiore attenzione nelle coperture e una partecipazione più convinta di tutti i reparti alla fase di non possesso e la scelta di proseguire con la difesa a quattro, senza inseguire cambiamenti tattici radicali, ha contribuito a dare stabilità al reparto. Anche tra i pali Krastev si è ritagliato uno spazio importante, diventando una nuova certezza. Il concetto è semplice: prima bisogna imparare a non concedere occasioni, poi si può pensare a costruire qualcosa di più ambizioso.

Meno possesso, più concretezza: la nuova Samp

Un altro aspetto interessante del lavoro dell’allenatore riguarda l’interpretazione delle partite. La Sampdoria ha progressivamente abbandonato la necessità di avere sempre il controllo del pallone, privilegiando una gestione più pragmatica degli spazi e delle energie. Nelle prime quattro gare della gestione D’Angelo, infatti, il possesso non ha mai superato il 38%, un dato che racconta una squadra disposta anche a lasciare l’iniziativa agli avversari, purché riesca a mantenere compattezza e ordine. La trasferta di Carrara rappresenta l’esempio più significativo. Al termine di una partita complicata, i blucerchiati sono riusciti a difendere il vantaggio firmato da Gennaro Tutino al 23’ del primo tempo; la squadra toscana ha provato a reagire, ha colpito due traverse e ha aumentato la pressione nella ripresa, ma la formazione ligure non ha perso la propria organizzazione.

Tutino applaude il tecnico: lo spogliatoio ritrova fiducia

La crescita della Sampdoria passa anche dal rapporto tra l’allenatore e i suoi giocatori. Il nuovo corso sembra aver restituito entusiasmo a uno spogliatoio che aveva attraversato settimane difficili, condizionato anche da una lunga emergenza infortuni. A confermare l’importanza del lavoro svolto da D’Angelo sono arrivate le parole di Gennaro Tutino, decisivo con il suo gol nella vittoria di Carrara. «Ci ha dato una grandissima mano, credo che in campo si sia visto nello spirito della squadra. È un tecnico espertissimo, ora dobbiamo continuare a seguirlo», ha dichiarato l’attaccante, riconoscendo il contributo del nuovo allenatore.

La sosta come alleata, poi tre esami in otto giorni

Adesso il calendario concede alla Sampdoria una pausa preziosa. D’Angelo potrà sfruttarla per consolidare i meccanismi della nuova squadra, recuperare energie e ritrovare alcuni elementi finora costretti a rimanere ai margini. Lorenzo Insigne e Salvatore Esposito sono tra i rientri più attesi, mentre Francesco Conti e Björn Meijer hanno già ricominciato a mettere minuti nelle gambe. Tornerà inoltre a disposizione Manuel Cicconi dopo la squalifica, da monitorare anche le condizioni di Abildgaard, uscito acciaccato dalla trasferta toscana, e di Lauritsen, alle prese con problemi fisici. La ripresa, però, non concederà troppo tempo per respirare. Il calendario propone tre appuntamenti in otto giorni: Benevento, Padova e Cremonese, tre sfide importanti per verificare se i progressi delle ultime settimane potranno trasformarsi in una vera continuità di rendimento. La Sampdoria ha finalmente trovato una strada da seguire e la luce in fondo al tunnel non è più soltanto una speranza: adesso i blucerchiati devono dimostrare di saperla raggiungere.