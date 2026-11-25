Gol e spettacolo nel turno infrasettimanale di Serie B, che chiude il primo terzo della regular season. Si riscatta immediatamente il Palermo capolista, con Filippo Inzaghi che può festeggiare un nuovo successo al “Barbera” contro il Sudtirol. Vola il Cesena di Alino Diamanti, mentre dilaga il Benevento di Floro Flores, che supera il momento negativo. In crisi Juve Stabia ed Hellas Verona, con la panchina di Marco Baroni attualmente in bilico. Colpo esterno per Catanzaro e Carrarese, con Mignani al secondo successo di fila sulla panchina delle aquile calabresi.
Serie B: il Palermo riprende la marcia, dilagano Cesena e Benevento. Juve Stabia e Verona in crisi
Risultati finali e classifica aggiornata dopo le prime partite del turno infrasettimanale che vale la 13esima giornata: Inzaghi rialza la testa, bene Diamanti e Floro Flores
Catanzaro corsaro a Castellammare: Juve Stabia in crisi, sorride Mignani
È un altro Catanzaro quello venuto fuori dall'ultima sosta dedicata alle nazionali di questo 2026. Seconda vittoria di fila per la formazione di Michele Mignani, che espugna il "Menti" di Castellammare, battendo a domicilio la Juve Stabia di Pietro De Giorgio e certificando il momento negativo delle Vespe. Decisive le reti di Antonini (28'), Pecorino (45+5') e Ruggero (50'), con il gol di Fabio Maistro che rende solo meno amaro il passivo per i padroni di casa al minuto 73. I calabresi lasciano così l'ultimo posto in classifica e agganciano proprio i campani a quota 12.
Palermo, battuto il Sudtirol: riscatto immediato per Inzaghi
Dopo aver incassato il primo ko stagionale in quel di Catanzaro, il Palermo di Filippo Inzaghi ritrova il pubblico del "Barbera" e torna alla vittoria, liquidando la pratica Sudtirol già nella prima frazione di gioco. Johnsen e Pohjanpalo mettono in discesa la gara tra l'8' e il 14', per poi lasciare spazio al solito Vavassori all'alba dell'intervallo. Per i tifosi rosanero, il ragazzo scuola Atalanta è già il nuovo "Picciriddu", soprannome che anni fa accompagnò un certo Paulo Dybala all'ombra della Favorita. La ripresa si apre con il gol di Rispoli, reso indolore dal poker di Johnsen al 68'. Doppietta per l'ex Cremonese, tra i migliori in questo avvio di stagione. Siciliani che consolidano il primato in classifica, portandosi a quota 30 dopo 13 giornate. Gli altoatesini, invece, restano a ridosso della zona playoff, ma subiscono il sorpasso del Benevento.
Benevento, contro l'Empoli finisce in goleada: ossigeno per Floro Flores
Vittoria scaccia-crisi per il Benevento di Floro Flores, che arrivava a questo turno infrasettimanale con due punti conquistati nelle ultime quattro partite di campionato. Il ko di Marassi con la Sampdoria aveva acceso un campanello d'allarme in casa sannita, ma il 5-0 rifilato all'Empoli di Matteo Andreoletti allontana inevitabilmente i fantasmi che iniziavano a fare capolino dalle parti della panchina giallorossa. Gara senza storia al "Vigorito", con Okereke e Prisco ad aprire le danze nella prima mezzora di gioco. Nel secondo tempo, si uniscono alla festa Tumminello, Siatounis e Cherubini, con il talento scuola Roma che dà continuità al suo magic moment tra Benevento e Italia U21. Regalato un dispiacere all'ex Andreoletti, sul cui futuro sono in corso serie valutazioni. L'Empoli è ultimo in classifica con 9 punti all'attivo.
Vola il Cesena di Diamanti, tonfo Ascoli: tripletta di Shpendi
Davanti a una splendida cornice di pubblico, complice la presenza di oltre 2.500 tifosi ascolani, il Cesena di Alino Diamanti vince e convince contro l'Ascoli di Francesco Tomei, impartendo una severa lezione di calcio all'undici marchigiano. Tonfo a sorpresa dei bianconeri, finora protagonisti di un campionato straordinario da neopromossi in Serie B. In casa romagnola, invece, tante le conferme, a partire dal capocannoniere Shpendi, che ne fa addirittura tre nel secondo tempo. Ad aprire le marcature, però, sono Caprini e Gelli, rispettivamente al 33' e al 47', mentre risulta inutile ai fini del punteggio finale il gol di Corradini al minuto 86. 5-1 al Manuzzi, con la compagine di Diamanti che sale temporaneamente al quarto posto in classifica, agganciando proprio all'Ascoli a quota 21.
Colpo Carrarese a Vicenza: Gallo perde lo scontro salvezza
È una sconfitta pesante quella incassata dal Vicenza di Fabio Gallo tra le mura amiche del "Menti", dove a prevalere è la Carrarese di Guido Pagliuca, a cui basta il gol partita di Schiavi al minuto 7 del primo tempo. Bravo il centrocampista gialloblù a finalizzare l'assist di Ruggeri. Toscani al dodicesimo posto in classifica con 16 punti all'attivo, mentre ora i veneti pensano al cambio in panchina, essendo a quota 10 dopo 13 giornate di campionato. Penultimo posto per i biancorossi, attualmente a -3 dalla salvezza diretta.
Verona ko a Chiavari, Baroni a rischio esonero: esulta l'Entella
Cade ancora l'Hellas Verona di Marco Baroni, alla seconda sconfitta consecutiva dopo la sosta dedicata alle nazionali. Male la formazione gialloblù, neoretrocessa dalla Serie A, che conferma le lacune evidenziate in avvio di stagione. Eppure, al Comunale di Chiavari, la partita sembrava essersi messa in discesa per gli scaligeri, in vantaggio al 18' con Sarr. Poi, tra superficialità e un filo di supponenza, gli ospiti si sono sciolti come neve al sole sul sintetico ligure, lasciando spazio alla rimonta targata Corona-Cuppone. I biancocelesti ritrovano il successo dopo tre ko di fila, mentre Baroni vede aumentare i fantasmi attorno alla sua panchina. L'Hellas valuta il cambio di guida tecnica.
Serie B, risultati e marcatori della 13a giornata
Qui di seguito risultati e marcatori della 13a giornata di Serie B:
- Juve Stabia-Catanzaro 1-3. Marcatori: Antonini 28' (C), Pecorino 45+5' (C), Ruggero 50' (C), Maistro 73' (J).
- Benevento-Empoli 5-0. Marcatori: Okereke 4', Prisco 30', Tumminello 46', Siatounis 75', Cherubini 79'.
- Cesena-Ascoli 5-1. Marcatori: Caprini 33' (C), Gelli 47' (C), Shpendi 69', 84', 87' (C), Corradini 86' (A).
- Palermo-Sudtirol 4-1. Marcatori: Johnsen 8', 68' (P), Pohjanpalo 14' (P), Vavassori 45+1' (P), Rispoli 52' (S).
- Vicenza-Carrarese 0-1. Marcatori: Schiavi 7'.
- V. Entella-H. Verona 2-1. Marcatori: Sarr 18' (V), Corona 33' (E), Cuppone 66' (E).