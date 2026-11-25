Vittoria scaccia-crisi per il Benevento di Floro Flores, che arrivava a questo turno infrasettimanale con due punti conquistati nelle ultime quattro partite di campionato. Il ko di Marassi con la Sampdoria aveva acceso un campanello d'allarme in casa sannita, ma il 5-0 rifilato all'Empoli di Matteo Andreoletti allontana inevitabilmente i fantasmi che iniziavano a fare capolino dalle parti della panchina giallorossa. Gara senza storia al "Vigorito", con Okereke e Prisco ad aprire le danze nella prima mezzora di gioco. Nel secondo tempo, si uniscono alla festa Tumminello, Siatounis e Cherubini, con il talento scuola Roma che dà continuità al suo magic moment tra Benevento e Italia U21. Regalato un dispiacere all'ex Andreoletti, sul cui futuro sono in corso serie valutazioni. L'Empoli è ultimo in classifica con 9 punti all'attivo.