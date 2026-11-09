La Sampdoria torna a sorridere, poker della Cremonese in casa del Vicenza

Pari spettacolo tra Padova ed Empoli, Montevago lancia il Modena al secondo posto, poker della Cremonese a Vicenza e la Sampdoria sbanca Carrara

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Va in archivio l’undicesima giornata del campionato di Serie B, l’ultima prima della sosta per le nazionali, aperta venerdì dall’1-1 tra Ascoli e Palermo. Nella giornata di sabato, si ferma ancora il Pisa di Bianco, raggiunto due volte dal Sudtirol e ora a quattro gare senza vittoria. Notte fonda per il Catanzaro, punito nel finale a Cesena e sempre più ultimo. Sorride invece la Juve Stabia di De Giorgio, che piega l’Arezzo dopo appena due minuti. Nel mezzo, il pirotecnico pareggio tra Padova ed Empoli, lo 0-0 nel big match tra Mantova e Verona e l’equilibrio nel derby campano tra Benevento e Avellino. La domenica, invece, è tutta delle squadre in trasferta: il Modena passa a Chiavari e si prende il secondo posto, la Sampdoria espugna Carrara e la Cremonese cala il poker a Vicenza.