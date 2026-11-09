Va in archivio l’undicesima giornata del campionato di Serie B, l’ultima prima della sosta per le nazionali, aperta venerdì dall’1-1 tra Ascoli e Palermo. Nella giornata di sabato, si ferma ancora il Pisa di Bianco, raggiunto due volte dal Sudtirol e ora a quattro gare senza vittoria. Notte fonda per il Catanzaro, punito nel finale a Cesena e sempre più ultimo. Sorride invece la Juve Stabia di De Giorgio, che piega l’Arezzo dopo appena due minuti. Nel mezzo, il pirotecnico pareggio tra Padova ed Empoli, lo 0-0 nel big match tra Mantova e Verona e l’equilibrio nel derby campano tra Benevento e Avellino. La domenica, invece, è tutta delle squadre in trasferta: il Modena passa a Chiavari e si prende il secondo posto, la Sampdoria espugna Carrara e la Cremonese cala il poker a Vicenza.
La Sampdoria torna a sorridere, poker della Cremonese in casa del Vicenza
Pari spettacolo tra Padova ed Empoli, Montevago lancia il Modena al secondo posto, poker della Cremonese a Vicenza e la Sampdoria sbanca Carrara
Pisa-Südtirol 2-2: Vasic gela Bianco, doppietta e rosso
Il Pisa di Paolo Bianco non riesce a sfruttare il doppio vantaggio contro il Sudtirol di Possanzini e chiude tra i fischi dei tifosi. Apre Tramoni al 26', servito in contropiede da Leris. Sette minuti dopo pareggia Vasic, approfittando di un’uscita a vuoto di Confente. Nella ripresa Leris firma il 2-1 di testa al 73'. Passano tre minuti e arriva ancora Vasic, che completa la doppietta su sponda di Mixtur, salvo poi farsi espellere all’89' dopo la revisione al Var per un fallo su Leris.
Cesena-Catanzaro 1-0: Gelli punisce Mignani nel finale
Serve un calcio piazzato a sette minuti dal 90' per sbloccare una gara povera di emozioni. Il Cesena di Diamanti spreca la prima vera occasione con Fiori, che calcia alto da solo davanti a Pigliacelli, mentre dall’altra parte Frabotta salva sulla linea il tiro a botta sicura di Koffi. Lo stesso esterno bianconero, all’83', pennella la punizione per la testa di Gelli, che regala tre punti ai romagnoli, ora a quota 15. Per il Catanzaro dell'ex di giornata Mignani è un ko pesantissimo: i giallorossi restano ultimi con appena 6 punti.
Juve Stabia-Arezzo 1-0: lampo di Sibilli, De Giorgio sorride
Bastano due minuti al Menti per decidere la sfida. Sibilli raccoglie il lancio di Pierobon, parte da metà campo e fulmina Nunziante con un sinistro potente dal limite. L’Arezzo di Cristian Bucchi reagisce, ma Cerri spreca un paio di occasioni ghiotte e Vukovic devia sul palo un tiro di Tavernelli. Il legno lo colpisce anche Douglas, di tacco, mentre nel finale il portiere campano salva su Renzi. Le Vespe tornano al successo dopo due giornate e salgono a 12 punti, nonostante i 4 di penalizzazione, superando proprio gli amaranto, fermi a 11 e con un solo punto nelle ultime quattro.
Padova-Empoli 2-2: Andreoletti strappa il pari all’Euganeo
Partita ricca di gol e occasioni all’Euganeo, dove Matteo Andreoletti torna da avversario per la prima volta dopo l’esonero dello scorso marzo. Il Padova di Calabro passa al 14' con l’incornata di Artistico, l’Empoli pareggia al 30' con il tap-in di Ceesay e i biancoscudati tornano avanti sei minuti dopo con il sinistro al volo di Pastina. Nella ripresa decidono i cambi toscani: Distefano entra e segna al primo pallone toccato. Nel finale Shpendi trova anche il 3-2 per i toscani, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Finale nervoso, con due espulsioni nella panchina empolese dopo il triplice fischio.
Mantova-Verona 0-0: Modesto e Baroni non si fanno male
Il big match non regala reti ed emozioni. L’Hellas di Marco Baroni è più pericoloso nel primo tempo, con Frese che trova l’opposizione di Tomasevic e Harroui impreciso in area, ma nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il risultato. Il Mantova di Modesto perde l’occasione di salire al secondo posto e resta quarto a quota 19, mentre gli scaligeri agganciano il Pisa a 16.
Benevento-Avellino 1-1: Siatounis illude Floro Flores, Cheddira salva Nesta
Il derby campano del Vigorito si accende solo nella ripresa. Il Benevento di Floro Flores passa al 60' con lo scavetto di Siatounis, ma l’Avellino di Alessandro Nesta risponde sei minuti dopo con Cheddira, aiutato da una deviazione. Protagonista anche Missori, che si vede annullare un gol per fuorigioco e salva un pallone sulla linea. Le due squadre restano appaiate a quota 16, in piena zona playoff.
Virtus Entella-Modena 0-2: Montevago show, Galloppa consolida il secondo posto
Al Modena di Galloppa bastano dieci minuti per indirizzare la sfida contro la Virtus Entella. Al 6' Montevago finalizza con una conclusione potentissima la splendida progressione di Brugman, al 10' approfitta di un clamoroso errore di Vignali, si invola verso la porta e firma il raddoppio e la personale doppietta con un pallonetto glaciale. La Virtus Entella di Chiappella si fa vedere solo con il colpo di testa di Tiritiello, sul quale è bravissimo Chichizola. Nella ripresa gli emiliani gestiscono senza affanni, mentre i liguri, troppo timidi, chiudono in dieci per l’espulsione proprio di Tiritiello all’88' per un duro fallo su Santoro. Il Modena sale a quota 23 e si prende da solo il secondo posto, a -4 dal Palermo.
Carrarese-Sampdoria 0-1: a D’Angelo basta Tutino
Allo Stadio dei Marmi la Sampdoria concede il bis dopo il 2-0 all’Entella. Primi venti minuti poveri di emozioni, poi al 23' la prima vera ripartenza blucerchiata è quella giusta: lancio per Begic, che pesca in area Tutino, bravo a battere Pizzignacco con una conclusione di prima sotto la traversa. La Carrarese di Pagliuca reagisce e prima dell’intervallo colpisce una traversa con il colpo di testa di Rubino. Nella ripresa i toscani spingono, ma Krastev non corre veri pericoli e il risultato non cambia.
Vicenza-Cremonese 1-4: Bonazzoli trascina Pecchia, terza vittoria di fila
La Cremonese di Pecchia dilaga a Vicenza e centra il terzo successo consecutivo. Dopo un primo tempo a ritmi bassi, la gara si accende nel finale: al 38' Bonazzoli anticipa Brighenti e supera Gagno con un morbido mancino, ma tre minuti dopo Merkaj pareggia a porta vuota dopo il palo colpito da Costa. Nella ripresa, Pezzella trova l’angolo giusto dal limite su respinta della difesa e riporta avanti i suoi. All’80' Bonazzoli trasforma il rigore concesso dopo la revisione al Var per un tocco di braccio di Cuomo, mentre dieci minuti dopo Stückler chiude la sfida calando il poker.
Serie B, risultati e marcatori dell’11ª giornata: la domenica sorride alle squadre in trasferta
Undicesima giornata di Serie B ricca di gol e sorprese: nessuna vittoria esterna tra venerdì e sabato, tre successi in trasferta su tre la domenica. Ecco il riepilogo delle partite disputate:
- Ascoli-Palermo 1-1: 20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)
- Pisa-Südtirol 2-2: 26' Tramoni (P), 33', 76' Vasic (S), 73' Leris (P)
- Cesena-Catanzaro 1-0: 83' Gelli
- Juve Stabia-Arezzo 1-0: 2' Sibilli
- Padova-Empoli 2-2: 14' Artistico (P), 30' Ceesay (E), 36' Pastina (P), 64' Distefano (E)
- Mantova-H. Verona 0-0
- Benevento-Avellino 1-1: 61' Siatounis (B), 67' Cheddira (A)
- Virtus Entella-Modena 0-2: 6', 10' Montevago
- Carrarese-Sampdoria 0-1: 23' Tutino.
- Vicenza-Cremonese 1-4: 38', 80' rig. Bonazzoli (C), 41' Merkaj (V), 51' Pezzella (C), 90' Stückler (C).