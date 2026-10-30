Il disastroso avvio di stagione che ha portato anche all’esonero di Corradi vive un altro momento di forte tensione, arriva la forte condanna della società

Un momento di grandissima difficoltà. La Sampdoria cerca le risorse per uscire dalla crisi ma la tensione tra i tifosi e il club continua ad aumentare, portando anche a gesti che vanno ben oltre la contestazione. Nella notte infatti Jesper Fredberg è stato vittima di un duro attacco da parte di ignoti che hanno fatto scattare l’immediata reazione della società. E la sfida di sabato contro la Virtus Entella assume ancora più importanza.

Letame e offese a Jesper Fredberg

E’ evidente che i tifosi della Sampdoria siano stanchi della situazione in cui la squadra si trova ormai da anni. Ma il gesto che ha visto come vittima il Ceo Sports Jesper Fredberg è sicuramente da quelli da condannare, soprattutto perché arriva nella sfera personale. Alla vigilia della sfida contro la Virtus Entella, nel corso della notte sono stati lasciati un notevole quantitativo di letame di fronte alla casa del dirigente con uno striscione dai contorni fortemente offensivi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La risposta del club

Un episodio che la Sampdoria ha voluto affrontare con una nota ufficiale di ferma condanna per quello che è successo con un messaggio netto ai tifosi: “Il club non tollera e non intende tollerare attacchi personali e diretti nei confronti di alcuno dei propri tesserati e dipendenti, compresi i componenti dell’alta dirigenza. Si tratta di comportamenti inaccettabili e deplorevoli. Siamo pienamente consapevoli che i risultati ottenuti finora siano ben al di sotto delle aspettative e degli standard che la storia e il prestigio della Sampdoria impongono. Le critiche costruttive e le manifestazioni di dissenso pacifiche sono legittime e comprensibili purché si svolgano nel rispetto delle persone e dei principi di civiltà. Quanto accaduto questa mattina, tuttavia, rappresenta un inaccettabile superamento di ogni limite”.

D’Angelo in emergenza per il derby

Una partita da vincere a tutti i costi. La Sampdoria vuole dare un calcio alla crisi che l’ha attanagliata in questo inizio di stagione e che ha portato anche all’esonero di Bernardo Corradi. Per cominciare a risalire la china però non bisogna perdere tempo e il derby con la Virtus Entella diventa un passaggio chiave. Una partita a cui D’Angelo arriva però in una situazione di piena emergenza: non ci sarà Lorenzo Insigne e soprattutto in attacco la situazione rischia di essere ancora più complicata dalla febbre che ha colpito Yann Karamoh che potrebbe non essere a disposizione nella gara in programma domani alle 19.30. Il tecnico Doriano deve fare i conti con l’assenza di Di Pardo, ma anche con le condizioni non ottimali di Ferrari per cui sarà necessaria la rifinitura.