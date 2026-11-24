Turno infrasettimanale ricco di incroci decisivi: Palermo e Modena difendono la vetta, mentre playoff e salvezza passano da sfide che possono cambiare gli equilibri della classifica

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

C’è una Serie B che corre senza concedere pause, dove basta un risultato per cambiare prospettiva e dove la classifica comincia a raccontare ambizioni, paure e primi verdetti ancora tutti da scrivere. Il campionato cadetto torna subito in campo con il secondo turno infrasettimanale della stagione, la 13ª giornata, in programma tra martedì 24 e mercoledì 25 novembre 2026. Dieci partite, venti squadre e punti pesantissimi in palio: dalla vetta alla zona retrocessione, nessuno può permettersi di tirare il fiato. A comandare sono Palermo e Modena, protagoniste di un avvio di stagione particolarmente convincente. Alle loro spalle, però, il gruppo degli inseguitori è pronto ad approfittare di qualsiasi passo falso. E se nella parte alta si sogna la promozione, nella zona calda ogni punto può rappresentare una piccola boccata d’ossigeno. Il calendario propone incroci interessanti, sfide tra squadre con obiettivi differenti e confronti che potrebbero lasciare un segno importante sugli equilibri del torneo.

Palermo e Modena, la vetta è una questione a due

Playoff: Avellino, Pisa e Mantova cercano continuità

Lotta salvezza: Catanzaro ed Empoli spalle al muro

Il programma completo

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Palermo e Modena, la vetta è una questione a due

La copertina della 13ª giornata spetta inevitabilmente alle prime due della classe. Il Palermo guida la graduatoria con 27 punti, frutto di otto vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Un rendimento da grande squadra, sostenuto anche da un attacco prolifico, capace di realizzare 26 reti nelle prime dodici giornate. I rosanero ospitano il Sudtirol, formazione che occupa la settima posizione a quota 18. Un avversario tutt’altro che semplice, soprattutto per la capacità di restare dentro le partite: sei pareggi in dodici incontri testimoniano una squadra difficile da superare. Per il Palermo, tuttavia, l’obiettivo è chiaro: difendere il primato e provare a mettere pressione alle inseguitrici.

A un solo punto di distanza c’è il Modena, secondo con 26 punti. Gli emiliani hanno costruito il proprio percorso su un equilibrio notevole, con 22 gol fatti e appena 10 subiti. La trasferta contro il Pisa, quinto a quota 19, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dell’intero turno. Si affrontano due squadre che guardano in alto e che hanno tutte le intenzioni di recitare un ruolo da protagoniste nella corsa alla promozione. Attenzione anche all’Ascoli, terzo con 21 punti, impegnato sul campo del Cesena. I marchigiani hanno perso una sola volta e possono vantare una delle migliori difese del campionato, con appena nove reti incassate. Il Cesena, ottavo a quota 18, arriva invece da un successo significativo contro il Verona e vuole sfruttare il fattore campo per avvicinarsi alle posizioni che contano.

Playoff: Avellino, Pisa e Mantova cercano continuità

Se la vetta sembra avere due padrone, alle loro spalle la situazione è decisamente più movimentata. Avellino, Pisa e Mantova condividono il quarto posto con 19 punti. Una classifica cortissima, nella quale una vittoria può significare un balzo in avanti e una sconfitta rischia di far perdere terreno prezioso. Tra le partite da seguire con maggiore attenzione c’è proprio Cremonese-Avellino. I grigiorossi, dodicesimi con 15 punti, hanno bisogno di ritrovare continuità dopo un periodo caratterizzato da risultati altalenanti. Gli irpini, invece, vogliono consolidare la propria posizione nelle zone alte e non perdere contatto con il gruppo che insegue Palermo e Modena. Una sfida delicata anche sul piano psicologico, perché entrambe hanno bisogno di dare un segnale al campionato.

Interessante anche Mantova-Arezzo. I padroni di casa sono a quota 19 e puntano a rimanere agganciati alla zona playoff, mentre i toscani, sedicesimi con 12 punti, devono necessariamente invertire la rotta. L’Arezzo ha già accumulato sei sconfitte e presenta una differenza reti negativa di undici gol: numeri che raccontano le difficoltà incontrate finora. Riflettori puntati anche su Padova-Sampdoria. I veneti hanno 16 punti, mentre i blucerchiati sono tredicesimi a quota 14. La Samp arriva da tre vittorie consecutive, un passaggio importante per il percorso di risalita della squadra ligure. La formazione doriana, guidata da un Insigne che ha un po’ spento i dubbi dei tifosi, sembra aver trovato nuove energie e vuole proseguire la propria rincorsa verso una posizione più consona al blasone e alle ambizioni societarie. Da non sottovalutare neppureBenevento-Empoli, con i campani a quota 16 e i toscani fermi a nove punti. Per i toscani, retrocessi dalla Serie A e partiti con ben altre aspettative, è già una partita da affrontare con il peso di una classifica complicata. Servono punti per allontanarsi dalle ultime posizioni e ritrovare fiducia.

Lotta salvezza: Catanzaro ed Empoli spalle al muro

La parte bassa della graduatoria merita un capitolo a sé. In Serie B, soprattutto in questa fase della stagione, la distanza tra una posizione relativamente tranquilla e una situazione di grande difficoltà può essere davvero minima. E la 13ª giornata offre diverse occasioni per provare a cambiare marcia. Il Catanzaro chiude la classifica con nove punti, gli stessi dell’Empoli, ma con una differenza reti ancora più preoccupante: 24 gol subiti in dodici partite. I calabresi saranno impegnati in trasferta contro la Juve Stabia, quindicesima con 12 punti. Una gara che mette in palio punti fondamentali per entrambe.

Anche Virtus Entella-Hellas Verona propone motivazioni differenti. I liguri sono diciassettesimi con dieci punti e devono sfruttare il turno casalingo per interrompere una stagione finora complicata. Gli ospiti, noni a quota 16, non possono invece permettersi di perdere ulteriore terreno rispetto alle squadre che occupano la zona playoff. La Carrarese, quattordicesima con 13 punti, fa visita al Vicenza, diciottesimo a quota dieci. È uno scontro particolarmente significativo nella parte destra della classifica: i toscani hanno l’opportunità di consolidare la propria posizione, mentre i veneti cercano una vittoria che potrebbe rappresentare una svolta. Per i biancorossi, finora penalizzato soprattutto dai 26 gol incassati, il problema principale resta la tenuta difensiva.

Il programma completo

Martedì 24 novembre: Juve Stabia-Catanzaro (19:00); Benevento-Empoli, Cesena-Ascoli, Virtus Entella-Hellas Verona, Palermo-Südtirol, Vicenza-Carrarese (20:00).

Mercoledì 25 novembre: Cremonese-Avellino (19:00); Mantova-Arezzo, Padova-Sampdoria e Pisa-Modena (20:00).

Una due giorni da seguire con attenzione: in palio non ci sono soltanto tre punti, ma una fetta importante delle ambizioni stagionali di tutte le protagoniste.