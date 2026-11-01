Catania e Casertana al tappeto, scivolone interno per Sorrento e Cavese

In Serie C è arrivata la giornata che può ridisegnare gli equilibri in vetta. Bari e Trento frenano, lasciando aperta la porta alle rispettive inseguitrici: nel girone C il Potenza ha l’occasione di allungare sui pugliesi, mentre nel girone A il Cittadella può approfittare dello stop del Trento per tentare la fuga. Nel girone B, invece, il Pescara rallenta ancora e il Grosseto aggancia momentaneamente il Ravenna al secondo posto. Una giornata di occasioni, sorpassi sfiorati e classifiche tutte da riscrivere.

Girone A, il Trento non sfonda: Cittadella alla finestra

Il Trento rallenta e offre al Cittadella un’occasione importante per provare ad allungare in classifica. La formazione di Tabbiani non riesce ad andare oltre lo 0-0 sul campo dell’Ospitaletto, salendo comunque a quota 24 punti. I lombardi conquistano un pareggio prezioso e si portano al sesto posto con 19 punti.

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Adesso i riflettori sono puntati sul Cittadella, che nella giornata di domani affronterà il Treviso. Una vittoria permetterebbe ai veneti di sfruttare il passo falso della diretta concorrente e tentare una prima fuga in campionato.

Nelle altre partite del girone spicca il successo dell’Alcione, che si impone per 3-1 sul terreno della Giana Erminio. A segno Lopes, Rolfini e Pirola, protagonisti di una vittoria che rilancia le ambizioni della squadra milanese. Situazione sempre più complicata, invece, per la Giana, che rischia di essere risucchiata nella zona calda della classifica.

Girone B, Pescara fermato dalla Torres: Grosseto aggancia il Ravenna

Frena anche il Pescara, bloccato sullo 0-0 dalla Torres. Gli abruzzesi interrompono così una serie positiva di due vittorie consecutive e restano momentaneamente al quinto posto in classifica. Un risultato che rallenta la rincorsa della squadra biancazzurra, incapace di trovare la via della rete.

Spettacolo ed emozioni nella sfida tra Grosseto e Vado, terminata sul 2-2. I toscani riescono a rimontare gli avversari, conquistando un punto che permette loro di consolidare il terzo posto e raggiungere quota punti, agganciando momentaneamente il Ravenna al secondo posto. I romagnoli, però, devono ancora scendere in campo e giocheranno domani.

Pareggio anche tra Guidonia Montecelio e Perugia. La gara termina 1-1: Ferrari porta avanti una delle due formazioni, ma Sabbatini trova la rete che ristabilisce l’equilibrio. Un punto a testa al termine di una partita combattuta.

Girone C, Bari ancora senza vittorie: il Potenza può allungare

Il risultato più pesante della giornata arriva dal San Nicola, dove il Bari non riesce a superare la Scafatese. Le due squadre chiudono sull’1-1, con i pugliesi che salgono a 22 punti e conservano momentaneamente la seconda posizione. Per i biancorossi continua però il periodo senza successi: l’ultima vittoria risale infatti all’inizio di ottobre.

Un’occasione importante si presenta adesso al Potenza, capolista del girone. La squadra lucana, impegnata domani, ha la possibilità di sfruttare il rallentamento del Bari e aumentare il proprio vantaggio in classifica.

Sorride invece l’Audace Cerignola che supera il Catania per 1-0 e conquista tre punti preziosi. Gli etnei confermano un andamento discontinuo, mentre i pugliesi salgono al terzo posto con 20 punti, rilanciando le proprie ambizioni nelle zone alte della graduatoria.

Altamura e Giugliano, vittorie pesanti: sorride anche il Picerno

Tra gli altri risultati del girone C, da segnalare il successo dell’Altamura, che passa 2-1 sul campo del Sorrento. Una vittoria importante per avvicinarsi alla zona playoff e continuare a inseguire un posto tra le prime della classifica.

Tre punti fondamentali anche per il Giugliano che supera 1-0 la Casertana davanti al proprio pubblico. Un risultato che permette ai padroni di casa di muovere la classifica e compiere un passo importante nella corsa alla salvezza.

Termina invece senza reti la sfida tra Barletta e Monopoli, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Continua a convincere il Picerno, protagonista di un’altra prestazione positiva: arriva il successo esterno per 2-1 contro la Cavese, risultato che conferma l’ottimo momento della formazione lucana.

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