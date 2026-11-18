Il brasiliano è tornato ma non mancano le polemiche: il presidente della Folgore Caratese critica l'operazione e mette in discussione la scelta del club romagnolo

Il sorriso è sempre lo stesso, il talento anche. Ma il calcio di oggi non è più quello che Ronaldinho aveva lasciato undici anni fa. Il ritorno in campo del fuoriclasse brasiliano, a 46 anni, ha trasformato Ravenna-Forlì in un appuntamento internazionale, attirando l’attenzione di tifosi, televisioni e appassionati da ogni parte del mondo. Un’operazione che ha regalato una vetrina straordinaria al club romagnolo, ma che ha inevitabilmente acceso anche il dibattito sulla credibilità sportiva dell’iniziativa. Tra i più critici c’è Michele Criscitiello, presidente della Folgore Caratese e volto di Sportitalia, che non ha risparmiato una stoccata alla società giallorossa.

Esordio contro il Forlì: 46 minuti, applausi e un quasi assist

La giornata del Benelli è stata soprattutto una festa. Ronaldinho, che ha già stregato Andrea Mandorlini, è stato inserito nel tridente offensivo del Ravenna: il brasiliano ha ritrovato il campo con la maglia numero 10, davanti a uno stadio gremito e a migliaia di persone pronte a immortalare ogni suo movimento. L’attesa era enorme: il brasiliano non disputava una partita ufficiale dal 26 settembre 2015, quando vestiva la maglia del Fluminense.

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L’accoglienza è stata da brividi. Applausi, cori e telefoni puntati sul campione, che ha risposto con il suo consueto sorriso e un inchino alla curva giallorossa. Sugli spalti si sono presentati 6.743 spettatori, con un incasso di circa 199mila euro. Un dato significativo per la categoria, a conferma di quanto il ritorno di Dinho abbia saputo catalizzare l’attenzione ben oltre i confini della Romagna. Tra il pubblico anche volti noti come gli ex compagni di squadra Dida e Serginho e l’ex tennista Fabio Fognini.

Sul terreno di gioco, Ronaldinho ha avuto bisogno di qualche minuto per entrare nella partita. Tre calci d’angolo battuti, diversi palloni gestiti con la consueta eleganza e soprattutto un’occasione da gol costruita al 19‘: il suo cross dalla bandierina ha trovato la testa di Giulio Donati (il difensore aveva esordito in Serie A proprio contro il brasiliano, in un Milan-Lecce del 2010), che ha impegnato il portiere del Forlì Martelli. Un quasi assist che ha fatto alzare in piedi il Benelli.

Il brasiliano è indietro sul piano del ritmo

Per il brasiliano non è però andato tutto benissimo. E’ apparso inevitabilmente lontano dalla condizione atletica necessaria per sostenere i ritmi di una partita professionistica, con movimenti contenuti e poca partecipazione alla fase di corsa. Ma il suo mancino, la sensibilità nel tocco e la capacità di leggere le situazioni sono rimasti riconoscibili.

All’intervallo, dopo 46 minuti complessivi in campo, Mandorlini lo ha sostituito. Il brasiliano ha ricevuto una standing ovation, ha salutato il pubblico con un altro inchino e ha lasciato il terreno di gioco visibilmente emozionato. Il Ravenna ha poi completato l’opera, vincendo 2-0 grazie al raddoppio di Rabbi al 58′

Criscitiello non ci sta e critica il brasiliano

Di conseguenza non sono mancate le critiche nei confronti del brasiliano. Il presidente del Ravenna Ignazio Cipriani ha puntato su un’idea capace di portare il club sotto i riflettori internazionali. E i numeri, almeno sul piano della visibilità e dell’affluenza e sulla vendita di maglie, gli hanno dato ragione. Resta da capire quanto questa suggestione possa trasformarsi in un progetto con ricadute anche sul campo.

Tra chi non ha nascosto il proprio scetticismo c’è Michele Criscitiello. Il presidente della Folgore Caratese ha riconosciuto i meriti del Ravenna sul piano organizzativo e promozionale, ma ha espresso una posizione molto netta sulla possibilità di vedere un calciatore di 46 anni, lontano da tempo dal calcio professionistico, scendere in campo in un campionato competitivo: “Faccio i complimenti al Ravenna per l’operazione di marketing, studiata bene e uscita benissimo. Voto 100. Però per me la Serie C è una cosa seria, se pesi più di me non puoi giocare a calcio, come se non sei nelle condizioni”.

Non solo Criscitiello: anche Cassano critica il ritorno

Le perplessità non arrivano soltanto dal mondo dirigenziale. Anche Antonio Cassano ha espresso un giudizio molto severo sull’esibizione del brasiliano, pur riconoscendone il valore assoluto come calciatore e come uomo: “Stimo molto Ronaldinho sia come uomo che come calciatore. Per personaggi come lui ho un rispetto enorme e mi tolgo il cappello per lui, ma quello che ha fatto domenica per me è stata una cosa brutta, molto, molto brutta da vedere”.

Di tutt’altro avviso Andrea Mandorlini, che ha difeso il proprio giocatore e ha sottolineato l’importanza del suo contributo: “Stiamo parlando di un fuoriclasse, ma anche di un uomo straordinario. Non ho mai avuto paura di giocare in dieci con lui in campo, avevamo preparato tutto e c’era un piano preciso per gestire la sua classe”.