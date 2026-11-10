Serie C, Scafatese e la battuta di Totò: la neopromossa che sogna in grande

La formazione campana, attualmente, è quarta in campionato nel girone C. La squadra allenata da Facciolo, ha già mandato in rete tredici marcatori diversi

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

«Abbasso Scafatese». Una battuta, una scena cinematografica e un nome destinato a rimanere nella memoria. Era il 1948 quando Totò, nel film “Totò al Giro d’Italia”, pronunciava quella frase destinata a diventare un piccolo pezzo di cultura popolare. Quasi ottant’anni dopo, però, la Scafatese ha deciso di riscrivere il proprio copione. La squadra campana, infatti, è una delle sorprese più belle del girone C di Serie C e, da neopromossa, si è ritagliata uno spazio tra le protagoniste. E il quarto posto in classifica, conquistato dopo tredici giornate, non è più soltanto una curiosità statistica, ma il risultato di un percorso che sta attirando l’attenzione di tutto il campionato.

Sedici anni dopo, il ritorno tra i professionisti

La storia recente parte dalla Serie D, dove la Scafatese ha costruito le fondamenta della propria rinascita. Il salto di categoria è arrivato al termine di una stagione straordinaria, dominata dall’inizio alla fine. Ventisette vittorie, sei pareggi e una sola sconfitta: un rendimento che ha permesso ai gialloblù di conquistare la promozione con largo anticipo e di riportare il club tra i professionisti dopo sedici anni. Come se non bastasse, la squadra ha completato l’opera vincendo anche la Poule Scudetto, laureandosi campione d’Italia dilettanti: un doppio traguardo che ha restituito entusiasmo a una piazza storica e acceso le aspettative in vista del ritorno in Serie C.

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Il cambio in panchina e la fiducia a Facciolo

Il passaggio al professionismo ha inevitabilmente alzato il livello delle difficoltà. La società aveva iniziato il nuovo percorso con Giovanni Ferraro, l’allenatore artefice della promozione, ma il rapporto si è interrotto dopo appena due partite. Una decisione che avrebbe potuto destabilizzare una squadra appena arrivata in una categoria completamente diversa. La risposta, invece, è stata sorprendente. La scelta di affidarsi a Michele Facciolo si è rivelata una mossa importante per dare continuità al progetto. Il tecnico ha saputo inserirsi rapidamente, lavorando sugli equilibri del gruppo e valorizzando le caratteristiche di una rosa che aveva già dimostrato il proprio valore. I risultati hanno progressivamente dato ragione alla società, trasformando una soluzione inizialmente temporanea in un punto di riferimento per il prosieguo della stagione.

Tredici marcatori e un’identità precisa

Uno degli aspetti più interessanti del cammino gialloblù è la distribuzione delle reti. La Scafatese riesce a coinvolgere diversi interpreti nella costruzione della propria produzione offensiva. Sono tredici i calciatori differenti ad aver trovato la via del gol: un dato che racconta la varietà delle soluzioni a disposizione di Facciolo. A questo si aggiunge l’efficacia sulle palle inattive, diventate un’arma preziosa per mettere in difficoltà le difese avversarie con la squadra campana che ha trovato un’identità riconoscibile, fatta di organizzazione, attenzione e capacità di sfruttare le occasioni. Qualità fondamentali soprattutto in un girone nel quale il livello delle avversarie e il peso delle singole partite non concedono molti margini d’errore.

Il problema dello stadio non ferma la corsa

C’è un elemento che rende ancora più particolare il percorso della Scafatese: la squadra non può ancora giocare nella propria casa. Il Vitiello è interessato da interventi di adeguamento e, in attesa del completamento dei lavori, i gialloblù sono costretti a disputare le gare interne al Guariglia di Agropoli. Una situazione tutt’altro che ideale per una società che avrebbe voluto vivere il ritorno tra i professionisti insieme al proprio pubblico nel proprio impianto. Eppure, anche lontano da Scafati, la squadra ha trovato il modo di costruire certezze. L’ultimo esempio è arrivato contro l’Audace Cerignola, travolto 4-1 in una prestazione che ha confermato la forza offensiva della formazione campana e la sua capacità di imporsi anche contro avversarie ambiziose.

Il quarto posto e la sfida alla capolista

I numeri spiegano meglio di qualsiasi aggettivo la portata del risultato. Dopo tredici giornate la Scafatese occupa la quarta posizione con 21 punti, alle spalle di Potenza, Bari e Catania. Cinque vittorie, sei pareggi e soltanto due sconfitte: un bilancio che permette alla matricola di guardare con fiducia alla seconda parte del girone d’andata. Il prossimo appuntamento sarà particolarmente significativo: la trasferta contro il Potenza, capolista con 32 punti. Una sfida che metterà di fronte due delle realtà più interessanti del campionato e offrirà a Facciolo l’occasione di misurare ulteriormente le ambizioni della propria squadra. Il divario in classifica è importante, ma la Scafatese ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversaria.

Il sogno continua, senza dimenticare da dove si è partiti

Naturalmente, parlare di promozione in Serie B sarebbe prematuro. La priorità di una neopromossa resta consolidarsi nella categoria, affrontando ogni giornata con la consapevolezza che il percorso è ancora lungo. Ma sarebbe altrettanto sbagliato ignorare quanto costruito finora. La Scafatese ha ritrovato il professionismo, ha superato un cambio in panchina, ha saputo adattarsi a una casa provvisoria e si è presa un posto nelle zone alte della classifica. Il tutto senza perdere l’entusiasmo di chi ha ancora fame di risultati. La battuta di Totò appartiene alla storia del cinema italiano, ma oggi il nome della Scafatese ha un peso diverso anche nel calcio nazionale. E mentre la città sogna, la squadra continua a correre. Stavolta, davvero, nessuno ha voglia di dire «abbasso Scafatese».