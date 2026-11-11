Grandi prodezze e parate da urlo nell'undicesima giornata di campionato. La situazione nei nove gironi, la lotta per la promozione e il sogno di Maggio, bomber della Sarnese.

La Serie D non smette di regalare spettacolo. L’undicesima giornata ha messo in mostra gol di pregevole fattura ma ha soprattutto ridisegnato gli equilibri nei nove gironi del campionato. La Serie D si prende la scena anche fuori dai grandi riflettori. Le dieci prodezze raccolte nel video ANSA dedicato all’undicesima giornata raccontano il lato più spettacolare del campionato, tra conclusioni spettacolari e giocate individuali. Ma dietro i gol c’è anche una corsa alla promozione che comincia a delineare le proprie gerarchie: nove gironi, nove classifiche e alcune squadre già capaci di scavare un solco sulle inseguitrici.

Gol e miracoli, le prodezze del weekend in Serie D

Non serve arrivare ai grandi palcoscenici per trovare gol da applausi. Tra le dieci reti selezionate nel video spiccano le prodezze di Verde del Prato, Sovogui del Varese, Hraiech della Ternana e Citterio della Casatese Merate. Da segnalare anche le giocate di Maimone, con la maglia della Vigor Lamezia, e di Gasperoni per L’Aquila. Ma occhio anche alle prodezze dei portieri.

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Una raccolta che restituisce bene il lato più spettacolare della Serie D: conclusioni, intuizioni individuali e gesti tecnici capaci di fare la differenza anche lontano dai riflettori del calcio professionistico.

Serie D, la situazione nei nove gironi: tutte le capoliste

Dopo undici giornate, l’Alessandria guida il girone A con 30 punti e un margine importante sulle inseguitrici Chisola e Biellese, entrambe a quota 21.

con 30 punti e un margine importante sulle inseguitrici Chisola e Biellese, entrambe a quota 21. Nel girone B troviamo una delle classifiche più interessanti di questa prima parte di stagione. Chievo Verona e Nibbiano & Valtidone sono appaiate in testa a quota 25 punti, mentre il Milan Futuro insegue a sole due lunghezze.

a quota 25 punti, mentre insegue a sole due lunghezze. Nel girone C comanda il Cjarlins Muzane, davanti a Luparense e Sandonà.

davanti a Luparense e Sandonà. La Pistoiese è in testa al girone D con 28 punti, seguita dal Lentigione a 24.

con 28 punti, seguita dal Lentigione a 24. Nel girone E il Prato guarda tutti dall’alto, mentre nel girone F il Teramo precede L’Aquila e Ancona.

mentre nel girone F La Sarnese guida il gruppo G, con il Trastevere tra le principali inseguitrici.

con il Trastevere tra le principali inseguitrici. Nel girone H la Virtus Francavilla è davanti a Martina e Brindisi.

Infine, nel girone I, la Reggina condivide la vetta con il Sambiase, mentre la Vibonese resta in scia.

Alessandria e Pistoiese, due partenze da protagoniste

Tra le squadre che stanno impressionando maggiormente c’è soprattutto l’Alessandria, capace di conquistare dieci vittorie nelle prime undici giornate e di costruire un vantaggio di nove punti sulle seconde. Anche la Pistoiese, di cui era simpatizzante il compianto Francesco Guccini, sta viaggiando a ritmo elevato: oltre ai 28 punti, a essere impressionante è la differenza reti di +19 che racconta una squadra capace di trovare continuità e solidità. Due percorsi diversi, ma un obiettivo comune: trasformare una partenza convincente in una vera candidatura alla promozione.

Sarnese, Mimmo Maggio cerca la terza promozione consecutiva

Tra le storie da seguire c’è quella della Sarnese e del suo centravanti Domenico Maggio. A 36 anni, l’attaccante sta inseguendo un traguardo particolare: conquistare la terza promozione consecutiva dopo quelle ottenute con Siracusa e Scafatese. Il suo impatto è stato ancora una volta importante, con otto reti nelle prime undici giornate e una squadra che ha trovato in lui un riferimento offensivo decisivo.

La Sarnese, intanto, si è presa la vetta del girone G e prova a trasformare una partenza brillante in una vera fuga. Per Maggio sarebbe un’altra stagione da protagonista, con la possibilità di aggiungere un nuovo capitolo a una carriera che continua a regalargli soddisfazioni.