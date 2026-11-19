Le giocate più spettacolari dell’ultimo turno del campionato: continua la marcia dell’Alessandria, la Reggina ha ora il miglior attacco

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La serie D continua a dare spettacolo con una 12a giornata che ha regalato giocate da urlo dal Nord al Sud Italia. Qui proponiamo i 10 gol più belli raccolti nel video ANSA dedicato all’ultimo turno, prodezze che raccontano il lato più entusiasmante del campionato dilettanti. Intanto la corsa alla promozione in C prosegue: il punto sui nove gironi.

Serie D, i gol più spettacolari

Tra i protagonisti della 12a giornata c’è Brunet della Maceratese, autore di un colpo sotto la traversa da applausi. Fenomenale il tiro “alla Del Piero” di Remedi del Rondinella, così come la semirovesciata di Aiola del Monastir. Entrano in classifica anche Yallow del Trapani, Ceccarini del Nardò, Favetta della Real Aversa, Fiore del Gravina, Silvestro del Martina, Calderoni della Virtus Francavilla e Tenkorang dell’Ossese.

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Serie D, il punto sui 9 gironi

Nel girone A l’ Alessandria comanda la classifica con 33 punti, a +9 sulla Biellese.

l’ comanda la classifica con 33 punti, a +9 sulla Biellese. Prosegue la lotta nel girone B tra ChievoVerona e Nibbiano & Valtidone , appaiate in vetta a quota 26 punti, ma con sole 2 lunghezze di margine sul Piacenza (e 3 sul Milan Futuro, che deve però recuperare una gara).

tra e , appaiate in vetta a quota 26 punti, ma con sole 2 lunghezze di margine sul Piacenza (e 3 sul Milan Futuro, che deve però recuperare una gara). Nel girone C il Cjarlins Muzane guarda tutti dall’alto con 28 punti, forte di un vantaggio di +6 sull’Union Clodiense Chioggia.

il guarda tutti dall’alto con 28 punti, forte di un vantaggio di +6 sull’Union Clodiense Chioggia. La Pistoiese comanda il girone D con 28 punti a +4 sulla coppia composta da Aurora Pro Patria e Lentigione, pur avendo ancora una partita da recuperare.

comanda il con 28 punti a +4 sulla coppia composta da Aurora Pro Patria e Lentigione, pur avendo ancora una partita da recuperare. Nel girone E il Prato guida il raggruppamento da imbattuto a quota 28 punti, con 4 lunghezze di vantaggio sulla Nuova Ternana.

il guida il raggruppamento da imbattuto a quota 28 punti, con 4 lunghezze di vantaggio sulla Nuova Ternana. Continua la lotta nel girone F tra il Teramo , che conduce la graduatoria con 29 punti, e L’Aquila, che si tiene in scia: la capolista ha un solo punto di vantaggio.

tra il , che conduce la graduatoria con 29 punti, e L’Aquila, che si tiene in scia: la capolista ha un solo punto di vantaggio. Nel girone G la Sarnese è saldamente al comando con 29 punti, a +7 sul Trastevere.

la è saldamente al comando con 29 punti, a +7 sul Trastevere. Netto anche il vantaggio della Virtus Francavilla nel girone H , la leader di classifica vanta 27 punti, con 4 lunghezze di distacco sull’FBC Gravina.

nel , la leader di classifica vanta 27 punti, con 4 lunghezze di distacco sull’FBC Gravina. Nel girone I , infine, la Reggina guida la graduatoria a quota 29 punti, a +2 sulla Vibonese.

, infine, la guida la graduatoria a quota 29 punti, a +2 sulla Vibonese. Alessandria inarrestabile, Reggina show

Continua dunque la marcia dell’Alessandria, capace finora di vincere 11 partite su 12 in questa stagione. La più spettacolare è al momento la Reggina, che dopo il 3-2 al Sambiase vanta ora con 31 gol segnati il miglior attacco della categoria. Impenetrabile la Pistoiese: la squadra toscana ha subito appena 5 gol (ma deve recuperare una gara); tra le squadre che hanno giocato 12 incontri la miglior difesa è della Luparense, appena 6 le reti incassate.