Presentato a Milano il programma del 10 e 11 novembre: Lega Serie A Global Partner, grandi club europei, istituzioni e l'evento con Del Piero.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. È stato presentato oggi a Milano, nella prestigiosa cornice della sede della Lega Calcio Serie A, il programma dell’edizione 2026 del Social Football Summit (SFS 26). Il prossimo 10 e 11 novembre, l’Allianz Stadium di Torino si trasformerà nell’epicentro internazionale della Football Industry, accogliendo oltre 250 speaker, top club, leghe, broadcaster e giganti dell’innovazione tecnologica.

L’evento, organizzato da Social Media Soccer e Go Project, si conferma il punto di riferimento per lo sport business, ampliando ulteriormente i propri orizzonti grazie a sette stage (di cui tre aperti al pubblico), working group operativi e sessioni di networking strategico. Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte Luigi De Siervo (AD Lega Serie A), Paolo Rozera (Direttore Generale UNICEF Italia), Gianfilippo Valentini (Founder e CEO di SFS), Ivan Ortenzi (Direttore Scientifico della manifestazione) e Vincenzo Filetti (Direttore di SFS ExtraTime).

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Lega Calcio Serie A Global Partner e le parole dei protagonisti

Uno dei pilastri di SFS 26 è la rinnovata e consolidata sinergia con la Lega Calcio Serie A, che in qualità di Global Partner porterà a Torino non solo la propria visione strategica, ma anche l’Assemblea delle Società e specifiche commissioni di lavoro dedicate ai club (aree CFO e Finanza, Marketing e Sponsorship, Digital e CSR). Anche la Lega Serie B sarà protagonista attiva con incontri e sessioni riservate ai propri associati.

«Il Social Football Summit è la manifestazione di riferimento in cui tutti i professionisti del mondo calcio mettono a sistema competenze, esperienze e visioni diverse, ma soprattutto per immaginare e costruire il futuro del business del nostro sport – ha commentato l’AD della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo –. In un settore in rapida evoluzione, segnato dalle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica, dai nuovi modelli di ricavo, dalla presenza dei fondi e dal cambiamento del rapporto con tifosi e partner, è fondamentale anticipare le trasformazioni e individuare nuove direttrici di sviluppo. La Lega Calcio Serie A conferma il proprio ruolo di Global Partner e porta a Torino anche le proprie attività, con l’Assemblea delle Società e diverse commissioni dedicate ai Club in ambito finanziario, media, marketing, digital e responsabilità sociale. È da questo confronto tra professionisti italiani e stranieri, dalla condivisione delle migliori pratiche e dalla capacità di trasformare le idee in progetti concreti che possiamo definire le strategie per rafforzare la competitività del nostro calcio e creare nuove opportunità di crescita per tutto il sistema sportivo italiano».

Un percorso di espansione ribadito da Gianfilippo Valentini, Founder e CEO di SFS: «La IX edizione del Social Football Summit segna un nuovo passo nella crescita e nell’internazionalizzazione dell’evento. Due giorni all’Allianz Stadium di Torino con oltre 250 speaker, 9 stage, working group, le assemblee di Lega Serie A e Lega B e importanti occasioni di networking. Un programma che valorizza l’innovazione con Extra Time, la Startup Competition, e celebra le eccellenze del settore con la cena di gala degli SFS Awards alla Reggia di Venaria. Tutto questo grazie al contributo dei nostri sponsor e partner e alla solida collaborazione con Lega Serie A, elementi centrali di questa edizione. Confermiamo così la nostra ambizione: creare connessioni che generino valore concreto, promuovendo innovazione, collaborazioni e nuove opportunità per l’intera Football Industry».

Il peso delle Istituzioni e il dialogo multisport

Il parterre istituzionale vedrà sul palco i massimi vertici dello sport mondiale e nazionale: da Javier Tebas (Presidente LaLiga) a Romy Gai (Chief Business Officer FIFA), passando per Michele Uva (UEFA Executive Director for EURO 2032 Italy), Ezio Simonelli (Presidente Lega Calcio Serie A), Paolo Bedin (Presidente Lega Serie B), Federica Cappelletti (Presidente Serie A Women), Umberto Calcagno (Presidente AIC) e Fabrizio D’Ascenzo (Presidente INAIL).

Il dialogo abbraccerà l’intero ecosistema polisportivo grazie agli interventi dei presidenti Angelo Binaghi (FITP), Cordiano Dagnoni (FCI), Maurizio Gherardini (LBA), Massimo Protani (Lega Basket Femminile), Mauro Fabris (Lega Pallavolo Serie A Femminile) e di Frank Leenders (Director General FMMS di FIBA).

I grandi club europei e il focus sul femminile con MOMENTUM

Dalla Premier League alla Bundesliga, passando per LaLiga, Ligue 1 e Primeira Liga: l’Allianz Stadium ospiterà i dirigenti di club del calibro di Arsenal FC, FC Bayern München, AS Monaco, Nottingham Forest, Atlético de Madrid, Real Betis, Sevilla FC, SC Braga e Anderlecht, pronti a confrontarsi con il management italiano su internazionalizzazione dei brand, infrastrutture e fan engagement.

Grande attenzione sarà riservata alla crescita economica e culturale dello sport femminile grazie a MOMENTUM, il format sviluppato con il contributo di Elena Mirandola (Founder di The Breakaway), che vedrà protagoniste, tra le altre, Federica Cappelletti, Angelica Lindeberg (CEO Swedish Women’s Hockey League), Caroline Waldheim (Swedish Football Association) e Alessandra Nencioni (GM Napoli Women).

Media, Tech e lo storytelling di Alessandro Del Piero

L’evoluzione dei contenuti, l’intelligenza artificiale e la data economy saranno al centro dei panel realizzati in sinergia con Main Partner tecnologici d’eccellenza come Almaviva, Salesforce, Amazon Web Services (AWS) e ADVANT, oltre a piattaforme e media internazionali quali YouTube, BBC Sport, MARCA, RMC Sport, ProSiebenSat.1, Footballco, IMG e Forbes Italia.

Confermata la storica partnership con Sky Sport, presente con i suoi volti di punta (tra cui Gianluca Di Marzio, Marina Presello, Luca Marchetti, Federico Zancan e Valentina Mariani), affiancata dalla partecipazione di professionisti di DAZN (Michele Dalai e Federica Zille) e Sport Mediaset (Monica Bertini).

Tra gli eventi più attesi, l’appuntamento dell’11 novembre con Alessandro Del Piero: l’ex capitano bianconero sarà protagonista del panel “Alessandro Del Piero e TikTok: il racconto della Leggenda”, un viaggio tra archivio e creatività digitale per esplorare le nuove frontiere dello storytelling sportivo generazionale.

Sostenibilità con UNICEF, ExtraTime e la notte degli SFS Awards

L’innovazione viaggerà di pari passo con la responsabilità sociale grazie al patrocinio di FIGC, AIC, Lega Serie A, Lega Serie B e Lega Pro e alla preziosa collaborazione con UNICEF Italia, rappresentata dal Direttore Generale Paolo Rozera: «Lo sport ha una straordinaria capacità di parlare ai giovani, costruire comunità e promuovere valori condivisi. La collaborazione con Social Football Summit offre un’occasione per ricordare che innovazione e crescita del settore devono procedere insieme alla responsabilità sociale. Investire nell’inclusione, nell’educazione e nelle opportunità per le nuove generazioni significa contribuire a un futuro più equo, dentro e fuori dal campo».

A completare l’ecosistema del Summit tornerà SFS ExtraTime, l’hub che connette startup, università, investitori e club attraverso la Startup Competition, mentre nella serata del 10 novembre la splendida cornice della Reggia di Venaria ospiterà la cena di gala degli SFS Awards: 15 riconoscimenti dedicati alle eccellenze dello sport business internazionale, in una serata condotta da Giusy Meloni.

Tutte le informazioni relative al programma completo e alle modalità di accredito sono presenti sul sito ufficiale del Social Football Summit.