Il 10 e l'11 novembre l'Allianz Stadium ospita la nona edizione della kermesse internazionale con oltre 250 speaker.

Il conto alla rovescia è ufficialmente terminato e Torino si appresta a diventare l’epicentro europeo dell’industria calcistica. Nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 novembre, la cornice dell’Allianz Stadium apre le porte alla nona edizione del Social Football Summit (SFS 26), l’appuntamento di riferimento per il football business internazionale che quest’anno porta nel capoluogo piemontese oltre duecentocinquanta relatori tra massimi dirigenti federali, top manager di club italiani ed esteri, broadcaster televisivi e aziende leader nell’innovazione tecnologica.

L’edizione 2026 segna un punto di svolta storico sotto il profilo politico e istituzionale: per la prima volta in assoluto, infatti, la manifestazione ospiterà contemporaneamente le Assemblee di Lega dei presidenti delle società di Serie A e di Serie B, trasformando lo stadio torinese nella cabina di regia decisionale del calcio professionistico italiano.

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SFS 26, le Assemblee di Serie A e B e il ritorno di Del Piero all’Allianz

La convergenza sotto la Mole dei massimi vertici dei club cadetti e della massima serie conferisce all’evento un peso specifico inedito. Con la Lega Calcio Serie A impegnata nel ruolo di Global Partner attraverso la presenza del presidente Ezio Simonelli e dell’amministratore delegato Luigi De Siervo, e con la Lega Serie B guidata dal presidente Paolo Bedin, il summit affianca ai dibattiti pubblici un fitto calendario di tavoli operativi a porte chiuse.

I dirigenti delle società si riuniranno infatti nelle commissioni dedicate alle aree finanziarie dei CFO, al marketing, allo sviluppo commerciale, al digitale e alla responsabilità sociale d’impresa, lavorando a stretto contatto per tracciare le linee guida economiche e strutturali delle prossime stagioni.

Accanto ai lavori istituzionali, i riflettori della due giorni piemontese saranno puntati sul grande ritorno nel suo stadio di Alessandro Del Piero. Mercoledì 11 novembre l’ex capitano e bandiera della Juventus sarà il protagonista principale del panel realizzato in collaborazione con TikTok e intitolato al racconto della leggenda.

Un confronto pensato per analizzare l’evoluzione dello storytelling sportivo nell’era dei social media, mostrando come le immagini d’archivio, i format digitali nativi e la creatività delle piattaforme video riescano a tramandare i momenti iconici di una carriera alle nuove generazioni di appassionati.

Da Tebas a Binaghi a SFS 26: i vertici mondiali e il ponte con le ATP Finals

Il cartellone degli interventi certifica una dimensione internazionale e multidisciplinare sempre più marcata. Sul palco dell’Allianz Stadium si alterneranno figure chiave della governance calcistica globale come Javier Tebas, numero uno de LaLiga spagnola, Romy Gai, Chief Business Officer della FIFA, e Michele Uva, direttore esecutivo UEFA per il dossier italiano di Euro 2032.

Il confronto sui modelli gestionali, sullo sviluppo delle infrastrutture e sull’espansione dei marchi commerciali coinvolgerà inoltre il management di società blasonate del panorama europeo, con delegazioni in arrivo da Bayern Monaco, Arsenal, Siviglia, Real Betis, Anderlecht e Deportivo La Coruna, affiancate dai volti e dagli analisti di testate come Sky Sport, DAZN, BBC Sport, Marca e RMC Sport.

Di particolare rilievo per il territorio sarà anche la partecipazione di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel. La sua presenza a Torino, proprio alla vigilia dell’inizio delle Nitto ATP Finals in città, permetterà di mettere a confronto le strategie di crescita del sistema calcistico con il boom economico e organizzativo vissuto dal movimento tennistico nazionale.

Stadi, intelligenza artificiale, sport femminile e gli SFS Awards a Venaria

L’agenda dei panel toccherà tutti i nervi scoperti e le opportunità di sviluppo della moderna industria sportiva: dalla sostenibilità dei bilanci alla progettazione dei nuovi stadi, passando per la gestione dei diritti audiovisivi, le dinamiche del calciomercato e l’impatto dell’intelligenza artificiale nel fan engagement.

Uno spazio centrale sarà riservato a Momentum, il format focalizzato sulla crescita commerciale e manageriale dello sport femminile, così come alla startup competition di SFS ExtraTime, vetrina dedicata alle giovani imprese tecnologiche che dialogano con i fondi d’investimento e i club.

A impreziosire la prima giornata di lavori, nella serata di martedì 10 novembre, sarà infine la cornice monumentale della Reggia di Venaria, scelta per ospitare la cena di gala degli SFS Awards: durante la cerimonia verranno assegnati quindici riconoscimenti ufficiali a dirigenti, società e progetti che si sono distinti a livello nazionale e internazionale per innovazione, visione strategica e risultati aziendali.