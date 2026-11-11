Per la prima volta riunite le Assemblee di Serie A e B, oltre 200 speaker internazionali, l'evento con Del Piero e i gala awards alla Reggia di Venaria.

Si chiude con un bilancio da primato la nona edizione del Social Football Summit (SFS 26), la manifestazione internazionale dedicata all’industria del calcio e allo sport business ospitata per il secondo anno consecutivo nella cornice dell’Allianz Stadium di Torino.

Al termine di due giornate intense di dibattiti, tavoli operativi e incontri istituzionali, i numeri certificano la definitiva consacrazione dell’evento nel panorama europeo: oltre quattromila accessi registrati, più di duecento relatori italiani ed esteri alternatisi sui palchi e oltre centocinquanta giornalisti accreditati in rappresentanza delle principali emittenti televisive, testate cartacee e piattaforme digitali del continente. A fare da eco alla partecipazione fisica è stata una risonanza mediatica imponente, capace di generare oltre sei milioni di interazioni sui canali social in appena quarantotto ore.

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Le storiche Assemblee di Serie A e B e i vertici mondiali del calcio a SFS 26

Il dato più rilevante sul piano politico e istituzionale di questa edizione torinese riguarda senza dubbio la governance del calcio professionistico italiano. Per la prima volta nella storia del summit, l’Allianz Stadium ha infatti ospitato contemporaneamente le Assemblee dei presidenti dei club di Lega Calcio Serie A e di Lega Serie B. Con la massima serie impegnata anche nel ruolo di Global Partner dell’evento attraverso il presidente Ezio Maria Simonelli e l’amministratore delegato Luigi De Siervo, affiancati dal presidente cadetto Paolo Bedin, lo stadio bianconero ha accolto le commissioni di lavoro riservate ai dirigenti delle società nelle aree finanziarie dei CFO, del marketing, del digitale e della responsabilità sociale d’impresa.

Il confronto sui grandi temi strategici ha visto salire sul palco i massimi esponenti delle istituzioni sportive internazionali, dal presidente de LaLiga Javier Tebas al direttore esecutivo UEFA per Euro 2032 Michele Uva, fino al numero uno della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, protagonista in una Torino contemporaneamente al centro del mondo tennistico grazie alle ATP Finals. Di assoluto richiamo mediatico è stato inoltre il ritorno a casa di Alessandro Del Piero, al centro di un incontro targato TikTok incentrato sull’evoluzione dello storytelling sportivo e sui nuovi linguaggi digitali capaci di unire diverse generazioni di tifosi, mentre sul fronte dei club europei hanno portato il proprio contributo i manager di Bayern Monaco, Arsenal, Siviglia, Real Betis, Anderlecht, Sporting Braga e Deportivo La Coruna.

Innovazione, sport femminile, startup e la notte degli SFS Awards a Venaria

Accanto alla dimensione politica e all’ampia copertura garantita da broadcaster e testate del calibro di Sky Sport, Sport Mediaset, Rai, Sportitalia, Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Corriere della Sera, BBC Sport, Marca e RMC Sport, la kermesse ha consolidato il proprio ruolo di hub tecnologico e commerciale. Colossi globali come Amazon Web Services, Salesforce, Adobe, Almaviva, YouTube, Volkswagen, Haier e Panini hanno animato i panel dedicati alle infrastrutture moderne, all’intelligenza artificiale, all’analisi dei dati e alla sostenibilità ambientale, ambito quest’ultimo presidiato dalla collaborazione con Ecoevents secondo i parametri dello standard ISO 20121. Grande risalto hanno avuto anche lo sviluppo manageriale del movimento femminile con il format Momentum, che ha visto tra le protagoniste la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti, e la competizione per startup SFS ExtraTime, vinta da UMO Health grazie alle sue soluzioni neuroscientifiche per la prevenzione degli infortuni muscolari.

Momento culminante della due giorni piemontese è stata infine la serata di gala degli SFS Awards 2026 nella cornice monumentale della Reggia di Venaria Reale, dove davanti a oltre quattrocento ospiti sono state premiate quattordici eccellenze mondiali. Tra i riconoscimenti assegnati spiccano i premi a Fabrizio Romano come miglior content creator, al Napoli per la strategia comunicativa del centenario, all’Inter per il progetto dedicato alla propria community, al Bayern Monaco e all’Arsenal per le campagne digitali, oltre alla doppietta del Como 1907 con il presidente Mirwan Suwarso eletto Top Manager of the Year.

Premiati anche Anna Rabuano nel nome di Emanuela Perinetti per la leadership femminile, Paolo Monguzzi per la gestione dello stadio della Juventus, la sinergia tra Lega Serie A e Haier, l’innovazione tecnologica del Braga, l’impegno ambientale del Real Betis e l’evento indoor di Operazione Nostalgia. Un successo a tutto tondo che, come sottolineato dal fondatore e CEO Gianfilippo Valentini, proietta già la macchina organizzativa verso il 2027 e il prestigioso traguardo della decima edizione