Doppio riconoscimento per il club lariano, premiati anche Napoli, Inter, Juventus, Bayern Monaco e Arsenal.

La cornice della Reggia di Venaria Reale, patrimonio dell’UNESCO alle porte di Torino, ha ospitato l’edizione 2026 degli SFS Awards, l’appuntamento celebrativo legato al Social Football Summit. Oltre quattrocento esponenti dell’industria calcistica internazionale, tra dirigenti, manager, partner commerciali e professionisti della comunicazione, hanno preso parte alla serata di gala condotta da Giusy Meloni e da Lorenzo Dallari, Editorial & Social Director della Lega Calcio Serie A. L’evento ha acceso i riflettori sulle realtà e sulle figure professionali che si sono distinte nell’ultimo anno per visione strategica, trasformazione digitale, sviluppo infrastrutturale e responsabilità sociale nel mondo del pallone.

Il tributo a Emanuela Perinetti, il premio ad Anna Rabuano e il trionfo di Umo Health

Uno dei passaggi più sentiti dell’intera cerimonia è stato l’omaggio dedicato alla memoria di Emanuela Perinetti, professionista del settore scomparsa prematuramente e storicamente legata alla manifestazione. Il premio a lei intitolato, il Female Leadership in Football, è stato conferito ad Anna Rabuano, Global Chief Financial Officer della multiproprietà internazionale che controlla Nottingham Forest, Olympiacos e Rio Ave. Un riconoscimento assegnato per il percorso di alto profilo nel management finanziario calcistico europeo e per il contributo concreto alla crescita della leadership femminile all’interno dell’industria sportiva.

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Sul fronte dell’innovazione tecnologica applicata al campo, la serata di Venaria ha sancito l’atto conclusivo di SFS ExtraTime, la startup competition promossa in collaborazione con Go Project, Theorema e Social Media Soccer, con Fantacalcio tra i partner principali. Ad aggiudicarsi il trofeo, ritirato sul palco dal fondatore e amministratore delegato Andrea Quattrocchi, è stata Umo Health: la giovane impresa ha sviluppato strumenti basati sulle neuroscienze in grado di tradurre i segnali del sistema nervoso in dati neuromuscolari, fornendo agli staff atletici parametri preziosi per prevenire gli infortuni durante le sedute di allenamento.

Doppietta per il Como 1907, gli stadi della Juventus e i premi a Napoli e Inter

Le società italiane hanno recitato un ruolo da assolute protagoniste nella distribuzione dei riconoscimenti aziendali. Il Como 1907 ha centrato una doppietta di grande prestigio, ritirata dall’amministratore delegato Francesco Terrazzani: il club lariano ha conquistato lo YouGov Football Index Award per gli eccellenti indicatori nella percezione del marchio e nel coinvolgimento della tifoseria, mentre il presidente Mirwan Suwarso è stato nominato Top Manager of the Year per il modello di gestione e l’espansione internazionale della società.

Sul versante delle infrastrutture, lo Stadium & Venue Excellence Award è andato a Paolo Monguzzi, Stadium & Consumer Business Director della Juventus, premiato per la capacità di rendere l’impianto bianconero una struttura attiva tutto l’anno e capace di diversificare i ricavi. Spazio anche alle strategie editoriali dei top club di Serie A: il Napoli, rappresentato dal Managing Director dell’area business Tommaso Bianchini, ha vinto nella categoria Best Content Strategy grazie al progetto comunicativo e territoriale legato alle celebrazioni del centenario azzurro. L’Inter ha invece ottenuto il premio Best Format and Football Community, ritirato da Stefano Perazzo per il progetto “Solo Noi”, ideato per raccontare la comunità nerazzurra in occasione del doppio trionfo nazionale.

Da Fabrizio Romano ai giganti europei: Bayern Monaco, Arsenal, Braga e Real Betis

Lo sguardo internazionale degli SFS Awards 2026 ha consacrato ancora una volta l’impatto mediatico di Fabrizio Romano, vincitore del titolo di Best Content Creator — ritirato per l’occasione da Riccardo Nasuti — per la capacità di connettere il racconto globale del calciomercato con i grandi marchi commerciali. Tra i club esteri, il Bayern Monaco ha ritirato con la responsabile Marie Schuster il premio per il miglior team digitale e social, capace di coniugare respiro globale e radici bavaresi, mentre l’Arsenal di Mark Cocker si è imposto nella categoria Campaign of the Year grazie all’iniziativa “Your PL Champions”.

A completare il quadro dei premiati sono stati lo Sporting Braga con António Gomes de Menezes, insignito del Football Tech Award per l’avanguardia tecnologica del club portoghese, e gli spagnoli del Real Betis con Fausto Scaldaferri, premiati per l’impatto ambientale e sociale della piattaforma “Forever Green”. Infine, la sinergia commerciale tra la Lega Calcio Serie A e Haier (rappresentata da Emiliano Garofalo) si è aggiudicata il premio per la migliore attivazione di sponsorizzazione, mentre Operazione Nostalgia e il Comune di Roma, con Andrea Bini e l’ex calciatore Max Tonetto sul palco, hanno ricevuto il Best Indoor Fan Experience Award per aver portato quindicimila tifosi al Palazzo dello Sport dell’EUR.