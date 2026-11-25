Fine della relazione tra Trinity Rodman e Ben Shelton, che dopo le ATP Finals è volato in solitaria a New York per assistere ai Knicks, il tutto in compagnia di Inde Navarrette

Periodo di grandi novità e cambiamenti per Ben Shelton, che dopo aver accolto nel proprio team l’ex allenatore di Carlos Alcaraz avrebbe interrotto dopo oltre due anni la propria relazione con Trinity Rodman. Ad annunciarlo e a ricostruire la separazione di una delle coppie più chiacchierate nel mondo del tennis è stato il Daily Mail, secondo qui avrebbe nella decisione dei due avrebbe pesato la distanza a cui le loro carriere sportive li obbligano.

Fine della relazione tra Ben e Trinity

Sembrava ieri quando Trinity accorreva a Fushing Meadows per tifare e supportare il suo Ben in occasione dello US Open. Eppure oggi quella bella immagine dei due innamorati appare più lontana che mai. Stando a quanto riportato dal Daily Mail e da altre testate britanniche e statunitensi, la coppia avrebbe infatti deciso di chiudere la propria relazione che durava da circa due anni. Una decisione congiunta e dovuta principalmente alla distanza tra i due causata dalle loro carriere, con Shelton obbligato a girare il mondo per disputare gli eventi del circuito ATP e Rodman invece confinata negli Stati Uniti, dove è una delle calciatrici più famose e apprezzate dei Washington Spirits e della nazionale femminile statunitense.

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L’indizio da New York e i nuovi gossip attorno a Shelton

A conferma della loro separazione c’è stata anche una recente uscita di Shelton, che dopo l’eliminazione in semifinale alle ATP Finals per mano di Alcaraz è tornato negli Stati Uniti, dove invece di andare da Trinity e volato a New York per assistere al match di NBA tra i Knicks e gli Indiana Pacers al Madison Square Garden. Un’uscita che tra l’altro ha acceso un nuovo piccolo gossip attorno al tennista americano. Seduto vicino a lui era infatti presente l’attrice Inde Navarrette, con cui lo si è visto scherzare e ridere a crepapelle, il tutto insieme a un amico comune dei due.

Shelton verso un 2027 ricco di novità

Insomma, come Sinner Shelton si affaccia al 2027, una stagione che per lui si potrebbe rivelare cruciale, con tante novità, ovvero un coach in più e una relazione in meno (per ora). Dopo i progressi mostrati (anche se solo a tratti) nel 2026, il prossimo anno Ben sarà chiamato a compiere quello step in più per colmare la distanza che lo separa dai primi tre giocatori al mondo. Un obiettivo chiaro e reso palese anche dalla scelta di affidarsi a Juan Carlos Ferrero, che certamente saprà aiutarlo e indirizzarlo verso il giusto percorso di crescita.