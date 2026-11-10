Le voci sul futuro di Simone Inzaghi continuano ad arrivare dall’Arabia Saudita con tanto di immediate smentite. Il ritorno in Italia è una possibilità ma anche in Premier non mancano le pretendenti

Voci, indiscrezioni e poi le immancabili smentite. Simone Inzaghi non ha ancora deciso il suo futuro. L’ex tecnico dell’Inter vuole prima portare a termine la sua missione in Arabia Saudita, dove alla guida dell’Al-Hilal è attualmente al comando del campionato con due punti di vantaggio sulla seconda e una gara da recuperare. Ma il momento di prendere una decisione per il futuro potrebbe arrivare molto presto e non è detto che sia a fine stagione. L’Europa lo reclama, anche la serie A per un ritorno che potrebbe ridisegnare di nuovo la mappa del nostro campionato.

Le voci e la smentita: il futuro di Simone Inzaghi

Nel corso di martedì 10 novembre in Italia si torna a parlare di Simone Inzaghi. Il tecnico ex Inter non è mai stato dimenticato, il suo percorso in nerazzurro seppur con due finali di Champions League perse, è stato di primissimo livello mentre il suo addio un po’ improvviso dopo la sconfitta di Monaco, ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi. Ma le possibilità di un ritorno nel calcio che conta continuano a essere date. Alcuni operatori di mercato davano già per certa la volontà di chiudere l’esperienza saudita ma c’è ancora da aspettare.

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Dopo una serie di voci che sono emerse nel corso della mattina, è arrivata la risposta del suo procuratore Federico Pastorello che ha subito frenato una locomotiva che si era messa in movimento: “Le notizie secondo cui Simone Inzaghi ha già deciso di lasciare l’Al Hilal non sono vere. Nessuna decisione è stata presa riguardo al suo futuro”.

La suggestione Juventus e la strategia di Carnevali

Solo 10 giornate di campionato e già sei le panchine che sono cambiate nella massima serie. Al momento però nessuno scossone tra le squadre di alta classifica ma questo non significa che sono tutti al riparo. Il futuro di Max Allegri sulla panchina del Napoli è quantomai incerto, e le cose non vanno significativamente meglio per Luciano Spalletti alla Juventus. E c’è chi nel mondo dei media già lancia la possibile e clamorosa suggestione con Inzaghi sulla panchina bianconera. Una possibilità che in questo momento sembra remota e non c’entra neanche il contratto multimilionario che il tecnico percepisce in Arabia. Nonostante l’addio Inzaghi infatti rimane ancora fortemente legato al nerazzurro Inter, colori che in casa Juventus difficilmente si possono digerire. C’è però chi sostiene che Carnevali voglia dare una sua impronta alla Juventus e puntare su un tecnico da lui scelto.

La Premier come possibile traguardo

La Serie A al momento sembra essere sullo sfondo, come una possibilità difficilmente realizzabile per un ritorno europeo di Simone Inzaghi, che invece potrebbe spostare lo sguardo oltre Manica. L’Inghilterra ha dimostrato di apprezzare molto gli allenatori italiani, De Zerbi ha ottenuto credito illimitato in casa Tottenham e Maresca si è seduto su una delle panchine più prestigiose del campionato, quella del Manchester City. Puntare su Simone Inzaghi potrebbe essere una scelta plausibile per chi cerca un tecnico che in Italia e in Europa ha dimostrato di saper costruire squadre vincenti ma anche di saper gestire gruppi con tanti campioni. Per il momento è ancora il tempo delle voci e delle congetture, ma quando cominciano a diventare così rumorose qualcosa già sta covando sotto le braci.