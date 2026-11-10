La Serie A del presente e del futuro dagli occhi del Presidente Marco Simonelli, intervistato da Marco Bellinazzo all’Engagement Stage dell’Allianz Stadium di Torino nell’ambito del Social Football Summit, che ha parlato dei progetti, dei vivai e del rapporto soprattutto con UEFA e FIFA.
- Gli investitori stranieri
- Scommesse e pirateria
- I talenti nel calcio italiano
- Contratti dei giovani
- UEFA e FIFA
Gli investitori stranieri
“Dobbiamo essere orgogliosi dei capitali stranieri che vengono ad investire in Italia. Ad oggi sono undici, ma a breve, visti gli accordi in essere, potrebbero diventare tredici. Molti vengono ad imparare da noi, su tutti gli argomenti. Sugli stadi siamo in ritardo, e delle duecento costruzioni realizzate negli ultimi quindici anni solo sette sono state fatte in Italia. Se si parte tardi, però, alla fine si diventa più efficienti”.
Scommesse e pirateria
“Il calcio italiano contribuisce con 430 milioni di euro in imposte. Ci si aspetta, per un movimento così importante, un maggiore riconoscimento da parte del Governo. Stiamo già da diverso tempo rivendicando come organizzatore della competizione di avere una percentuale sulla grande mole di scommesse sul calcio e i dati utilizzati per queste. La pirateria ci crea danni per 300 milioni di euro. Bisognerebbe lavorare sulla consapevolezza.”.
I talenti nel calcio italiano
“Nel calcio di oggi più incassi e più vinci; se non si hanno ricavi adeguati non si vince. Dall’87 al 2007 abbiamo avuto tanti Palloni d’Oro in Italia, mentre oggi è quasi impossibile. I talenti del nostro calcio vengono acquistati dai grandi club esteri. Tuttavia, abbiamo il campionato più competitivo e vendiamo molte partite all’estero”.
Contratti dei giovani
“Con l’abolizione del vincolo e con la possibilità di far firmare i contratti a sedici anni si sono creati diversi problemi. Dal primo gennaio prossimo, però, potrebbe cambiare la normativa per consentire i contratti quinquennali già ai quindicenni. Oggi stiamo vedendo tanti giovani. Ci si sta orientando verso un calcio molto più giocato a discapito dei risultatisti”.
UEFA e FIFA
”Non esiste un settore in cui un regulator sia esso stesso un competitor. Ci troviamo di fronte al blocco delle partite all’estero, sulla falsariga di NBA e altri, che i nostri regulator ci hanno vietato”.