Il Presidente della Serie A, intervenuto nel Social Football Summit, ha tracciato una panoramica sullo stato di salute del calcio italiano

La Serie A del presente e del futuro dagli occhi del Presidente Marco Simonelli, intervistato da Marco Bellinazzo all’Engagement Stage dell’Allianz Stadium di Torino nell’ambito del Social Football Summit, che ha parlato dei progetti, dei vivai e del rapporto soprattutto con UEFA e FIFA.

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