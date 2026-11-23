La decisione dell’intervento chirurgico per Jannik Sinner arriva dopo un calvario cominciato dopo il trionfo di Wimbledon: incertezza, dubbi, indiscrezioni e ora anche il timore di errori

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

“Non tornerà mai come prima”, una delle frasi che circolano sui social e che riguardano Jannik Sinner. Parole che non sono una previsione, quando uno sfogo di delusione per una situazione a tratti paradossale. Il lungo calvario del campione italiano che dura da oltre tre mesi e che prende la piega più temuta con il ricorso all’intervento chirurgico. Una lunga assenza dai campi, la paura di quello che succederà dopo ma anche le accuse a chi ha gestito la situazione”.

Le tappe di un calvario cominciato dopo Wimbledon

L’ultima data felice per Jannik Sinner e per i suoi tifosi è molto semplice da ricordare: il 12 luglio a Wimbledon l’azzurro vincere i Championships per la seconda volta consecutiva battendo in finale Alexander Zverev. E’ una conferma importante che arriva a distanza di un mese dalla terribile e inaspettata sconfitta al Roland Garros. Quel crollo a Parigi aveva fatto preoccupare, sull’erba Jannik ritrova partita dopo partita il suo gioco, e in finale mette ancora una volta alle corde il tedesco. Alcaraz è fermo per infortunio, il mondo del tennis ha un solo proprietario mentre l’estate si prepara a diventare rovente, in tutti i sensi.

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Cominciano i piani per quello che deve arrivare dopo. Lo sguardo già si rivolge agli US Open, ultimo slam della stagione e grande obiettivo. Ma con il passare dei giorni prima e poi delle settimane, arrivano le prime notizie negative. Nel corso della preparazione per il tour nordamericano si comincia a parlare dell’infortunio al ginocchio e pian piano saltano tutti gli appuntamenti, il Canada Open, Cincinnati e poi gli US Open. Il rientro sembra fissato per l’Asia con tanto di volo già prenotato per Shanghai, ma arriva l’ennesimo stop e stavolta sembra definitivo con il numero 2 del mondo che annuncia la chiusura della sua stagione.

La caccia all’errore: cosa è successo in tre mesi e mezzi

La delusione e la preoccupazione di Jannik Sinner è stata palpabile nelle sue poche uscite ufficiali, quella dei tifosi va avanti da mesi. Una situazione che si è andata complicando, invece di risolversi, con il passare dei giorni e delle settimane creando uno stato di profonda incertezza. Cosa è successo veramente? Allo stato attuale sarebbe quasi semplice muovere delle accuse, quasi a trovare un colpevole o un capro espiatorio per la situazione che si è venuta a creare. Ma è davvero difficile puntare il dito contro qualcuno. Impossibile pensare che la situazione sia stata sottovalutata visto che Sinner si è rivolto ai migliori specialisti del settore da Zangrillo fino al luminare Sonnery Cottet. L’unico dubbio che rimane è quello relativo a una eccessiva insistenza sulla terapia conservativa che non sembrava dare i risultati sperati.

“Non tornerà come prima”: la paura dei social

La notizia dell’intervento chirurgico a cui si sottoporrà Jannik Sinner per il problema al ginocchio è rimbalzata alla velocità della luce sui social. E le reazioni, come c’era da aspettarselo, sono di grande sconforto. Dopo le sue ultime apparizioni pubbliche si sperava in un ritorno già dal Six Kings Slam e poi ufficialmente agli Australian Open. Ora invece i tempi di recupero si dilatano, restano impossibile da prevedere ma è evidente che tornare in campo prima della stagione sulla terra rossa è praticamente impossibile.

Sui social si va dalla delusione, alla preoccupazione fino alla rabbia. In molti come Anto sostengono che il caso non sia stato gestito al meglio: “Non è ammissibile che dopo 4 mesi la situazione sia la stessa di agosto. Qualcuno ha sbagliato e deve saltare: Non puoi gestire così il problema”. Sono in tanti a pensarla allo stesso modo: “Sono stati mesi buttati, qualcuno nello staff deve saltare”. E ancora: “O è stato consigliato molto male oppure è mancato il coraggio” mentre Paolo commenta: “Quasi un anno fuori, che follia”. Ma c’è anche chi nutre una preoccupazione ancora più pesante: “Non tornerà mai come prima”.