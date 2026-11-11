Per Sinner è tempo di guardare al 2027 e pensare alla preparazione per la nuova stagione, che vista l'incertezza sulla situazione in Medio Oriente potrebbe portarlo ad avvicinarsi ad Alcaraz

Dopo essere stato costretto a interrompere prematuramente la propria stagione dopo il trionfo a Wimbledon per via dell’infortunio al ginocchio, per Jannik Sinner è ora tempo di concentrarsi sulla nuova stagione, nella quale proverà a ripartire subito alla grande per mettersi alle spalle le delusioni del 2026. Per farlo però l’azzurro sarà costretto a rivedere i suoi piani per la preparazione, che vista l’incertezza sulla situazione in Medio Oriente potrebbe portarlo ad avvicinarsi al suo rivale Carlos Alcaraz.

Sinner, obiettivo ripartire subito alla grande nel 2027

Dopo una prima metà di stagione ricca di successi con cinque Masters 1000 vinti consecutivamente e il trionfo a Wimbledon, l’annata di Sinner si è improvvisamente interrotta per via dell’infortunio al ginocchio che gli ha impedito di tornare in campo dopo la stagione sull’erba, impedendogli di disputare lo US Open e i tornei di fine stagione, che gli hanno sempre regalato grandi soddisfazioni in passato. Per questo motivo Jannik vorrà ripartire subito alla grande nel 2027, per mettersi alle spalle le delusioni di quest’anno e mandare un segnale a tutti i suoi rivali su chi sia il vero miglior giocatore al mondo a partire dall’Australia, dove oltre all’Happy Slam potrebbe anche giocare qualche torneo di preparazione per ritrovare il ritmo partita.

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Sinner cambia i suoi piani per la preparazione in vista della nuova stagione

Per far si che ciò si concretizzi sarà fondamentale però la preparazione in questi ultimi due mesi del 2026, in cui Sinner dovrà lavorare molto sull’aspetto fisico oltre che su quello di campo. A proposito della preparazione di Jannik potrebbe esserci novità importanti. Vista la condizione incerta in Medio Oriente infatti, stando a La Gazzetta dello Sport, l’azzurro potrebbe spostare i propri allenamenti ad Alicante, avvicinandosi così al suo rivale Carlos Alcaraz. Prima di andare eventualmente in Spagna però Sinner passerà ancora qualche settimana a Montecarlo, dove continuerà con il lavoro in palestra.

Laila infiamma il web e sui commenti spunta una frecciatina a Sinner

Al fianco di Sinner in questi prossimi spostamenti non ci sarà Laila Hasanovic, con qui avrebbe di recente interrotto la propria relazione. Nel frattempo la modella danese continua a confermarsi attivissima sui social, dove ha pubblicato una nuova serie di scatti, con la didascalia Basic Instinct che riprende il celebre film del 1992 con Sharon Stone e Michael Douglas protagonisti, che hanno letteralmente infiammato il web con tanti commenti anche i utenti italiani, uno dei quali ha lanciato anche una frecciatina proprio a Jannik: “Da quando ha mollato Sinner, è diventata più bella”.