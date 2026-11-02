L’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a rimanere fermo sin dalla finale di Wimbledon, potrebbe costare caro a Sinner: dopo la classifica ATP, un altro primato vacilla

Due atleti di primissimo piano, anzi di più. Domenica 1 novembre Kimi Antonelli si è laureato campione del mondo della Formula 1 rompendo un digiuno italiano che durava da 73 anni, il giorno dopo la classifica ATP mette Jannik Sinner al secondo posto dopo un regno che durava da 29 settimane. L’Italia si gode due grandi campioni, c’è spazio per tutti (e anche per altri) ma i numeri degli ultimi mesi mettono a rischio il primato di Jannik anche in Italia.

La classifica Top Champions Reputation

La società Reputation Manager stila anche una classifica destinata agli sportivi chiamata Top Champions Reputation che prova a identificare la reale percezione dei principali sportivi attivi in Italia. Si tratta di una classifica molto complessiva che arriva da una serie di contenuti presenti online e che viene stilata in base a una serie di parametri. Da tempo al primo posto di questa classifica c’è Jannik Sinner. Il tennista italiano è diventato una sorta di “Nazionale” per gli appassionati che seguono con grande attenzione tutte le sue partite e le sue imprese. Il numero 2 del ranking ATP domina da tempo con un punteggio di 86,13, un regno praticamente intoccabile. O almeno così sembrava fino a qualche settimana fa.

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L’infortunio di Jannik e l’ascesa di Antonelli

Nel corso degli ultimi mesi le cose sono cambiate, il mondo digitale viaggia ad altissime velocità e bisogna essere sempre presenti. Jannik Sinner invece è stato costretto a fermarsi, un infortunio al ginocchio lo tiene fuori sin dalla finale di Wimbledon e ha ridotto quasi a metà la sua stagione. Mentre il tennista è fermo ai box per provare a recuperare la giusta condizione, l’Italia ha assistito e ha applaudito all’ascesa di Kimi Antonelli. Il giovanissimo pilota, che si è laureato campione del Mondo a Città del Messico, è riuscito nell’impresa titanica di riuscire a prendere il posto degli appassionati italiani di Formula 1 che è sempre spettato alla Ferrari. Il cambio di marcia definitivo (seppur già in corso) è avvenuto dopo la vittoria di Monza con una clamorosa rimonta dalle ultime posizioni del gruppo, e un successo che mancava all’Italia dal 1966.

Il distacco sugli altri è abissale

Sinner rimane al primo posto della classifica, ma ormai Kimi Antonelli lo incalza con un punteggio di 71,88 (rispetto ai 56,48 del trimestre precedente). E’ una corsa a due visto che al terzo posto e con un distacco abissale troviamo Charles Leclerc (47,38) che precede Marc Marquez, Lewis Hamilton, Flavio Cobolli e il primo dei calciatori Lautaro Martinez. I dati non mentono e la lunga assenza di Sinner si fa sentire. Sui social invece il sorpasso è avvenuto da tempo con Antonelli che ora vanta 9,3 milioni di follower su Instagram contro i 5,7 di Sinner. Insomma l’Italia si trova una coppia di giovani sportivi, vincenti e di talento al comando. E forse anche per Sinner è un vantaggio quello di poter condividere la corona con un amico come Kimi.