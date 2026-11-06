Con un video pubblicato su entrambi i profili le indiscrezioni sono state confermate: è addio tra il campione altoatesino e il suo supercoach

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Una storia intensa, magnifica che volge al termine come i rumors riferivano ormai da settimane. Con un video, pubblicato sui rispettivi account ufficiali social, Jannik Sinner e Darren Cahill hanno ufficializzato la separazione a fine stagione. Si chiude un ciclo, per il campione altoatesino che ha coinciso con la scalata fino al raggiungimento del numero 1 della classifica ATP, iniziata nel 2022, e che ha gli ha consentito di vincere cinque tornei del Grande Slam. Non tutto si è rivelato semplice. Il caso clostebol e la squalifica lo rammentano, ma è stato un intervallo crescente, centrale nella formazione sportiva e umana per Jannik.

Il video sui social della separazione tra Sinner e Cahill

“Darren, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2022, ero solo un giovane ragazzo italiano magro con tante domande”, le parole di Sinner nel video pubblicato sui social. “Non mi hai mai dato tutte le risposte. Mi hai aiutato a trovarle da solo. Sei arrivato come uno dei miei allenatori. Molto presto sei diventato molto di più. Qualcuno di cui potermi fidare, qualcuno su cui poter contare, un amico”, le ffrasi scelte per rispondere a una domanda che si rincorre da settimane.

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Lo stesso contenuto è presente sul profilo ufficiale del supercoach, il quale ha affiancato Sinner nelle imprese più simboliche e importanti, segnando un punto di svolta, come la duplice vittoria (mai un italiano ero riuscito a raggiungere questo obiettivo) a Wimbledon ma anche gli US Open e gli Australian Open da cui tutto ha avuto inizio.

Un percorso faticoso, pieno di sacrifici da ambo le parti per centrare il sogno e rendere Jannik il giocatore che conosciamo oggi. E che presto dovrà recuperare tempra, concentrazione e il ritmo considerato che di fatto Jannik è lontano dai campi dal luglio scorso, dall’erba di Londra.

Il possibile erede

Per un addio c’è un nuovo ingresso. Come avevano riportato le indiscrezioni, ad ora, il nome più probabile pare sia Magnus Norman, ex tennista professionista nonché papabile successore in qualità di supercoach a Cahill. Allenatore di fenomeni tennistici quali Stan Wawrinka e Robin Söderling vanta un passato da numero 2 della classifica ATP nel 2000.

Finalista al Roland Garros e vincitore degli Internazionali d’Italia a Roma, dopo aver deciso di abbandonare i campi da giocatore ha intrapreso con successo il nuovo percorso che lo conduce oggi a Montecarlo da Sinner, appunto. Di un suo presunto incontro abbiamo scritto. Il passo successivo non poteva che essere questo.

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