Sinner cambia allenatore, la notizia bomba del Times: Magnus Norman prende il posto di Cahill, la scelta di Vagnozzi

La notizia lanciata dal sito inglese era nell’aria già da tempo: a fine stagione, il coach dovrebbe entrare nello staff del numero 1 del mondo una volta chiusa la sua esperienza con Wawrinka

Jannik Sinner cambia allenatore. La notizia arriva dal Times che annuncia che Magnus Norman sarà il tecnico dell’altoatesino nella prossima stagione: dopo il ritiro di Cahill da allenatore dell’azzurro, e l’addio al mondo del tennis di Stan Wawrinka. Una notizia che in realtà serpeggiava da tempo e che ora trova una conferma “semiufficiale” da uno dei principali quotidiani sportivi al mondo.

Cosa succede con Vagnozzi

Magnus Norman prenderà il posto di Darren Cahill che a fine stagione dovrebbe chiudere la sua carriera da allenatore. Il tecnico australiano già da tempo aveva espresso la volontà di andare in pensione e di poter dedicare più, tempo alla sua famiglia, ora la scelta potrebbe diventare definitiva. Già nel corso del 2026, Cahill aveva studiato con Sinner e il resto del team un calendario che gli consentisse di effettuare meno spostamenti. Ora questa lunga pausa ha portato verso una decisione che era attesa da tempo. Non cambia invece la presenza nella squadra di Simone Vagnozzi, anche se all’interno dello staff del tennista altoatesino ora andranno definite delle nuove strategie e un’organizzazione che per forza di cosa dovrà cambiare.

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Chi è Magnus Norman

Magnus Norman è un ex tennista svedese ed è considerato uno dei migliori e più influenti allenatori di tennis della sua era. Come giocatore ha raggiunto la posizione numero 2 del ranking ATP nel 2000, anno in cui è arrivato in finale al Roland Garros (sconfitto da Gustavo Kuerten) e ha vinto gli Internazionali d’Italia a Roma, oltre ad aver conquistato in carriera un totale di 12 titoli ATP in singolare e la Coppa Davis nel 1998 con la Svezia. Dopo essersi ritirato nel 2004 a causa di infortuni, si è affermato come super-coach guidando Thomas Johansson, Robin Soderling (portato fino a due finali consecutive al Roland Garros e in top 5) e soprattutto Stan Wawrinka, con cui ha vinto 3 titoli del Grande Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016), trasformandolo in uno dei pochissimi tennisti capaci di spezzare il dominio dei Big 4. È inoltre il co-fondatore della celebre Good to Great Tennis Academy in Svezia. Il tecnico ha deciso di aspettare prima dell’annuncio ufficiale proprio per continuare a seguire il tennista svizzero che sta giocando gli ultimi tornei della sua carriera prima del ritiro.