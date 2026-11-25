Atterrao a Bolzano in tarda mattinata, HJannik inizia il suo percorso di riabilitazione dopo l'intervento al ginocchio destro

Nella trasferta che Jannik Sinner ha scelto, in un novembre come mai, per sottoporsi a un intervento a quel ginocchio destro che lo ha bloccato dalla seconda, epica vittoria a Wimbledon non è mai stato solo. L’immagine che ha pubblicato per augurare buon compleanno a suo padre, Hanspeter sono una anomala testimonianza d’affetto a cui il campione altoatesino non ci ha abituati. Per pudore, per riservatezza. ha protetto i suoi affetti più cari da ogni intrusione, concedendosi appena qualche divagazione. Nella tarda mattinata di mercoledì 25 novembre è atterrato all’aeroporto di Bolzano dove lo attendeva anche suo fratello Mark.

Sinner, la sua cerchia fino in Finlandia

Rientro immediato, dunque, a evidenziare come non vi siano rilevanze e si possa seguire il piano post operatorio come pianificato. Atterrati all’aeroporto di Bolzano, Jannik e il suo staff con il padre sono stati accolti dal fratello Mark, il quale si è adoperato per aiutare hanspeter a organizzare i bagagli e il transfer verso Sesto.

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A Turku, dove Jannik è stato operato dal chirurgo ortopedico luminare del ginocchio Lasse Lempainen, il recupero sembra procedere da protocollo. Le prime immagini lo vedevano già in piedi, sostenuto da due uomini, probabili operatori della clinica ortopedica e oi nel video in cui annuncia l’intervento e come sia andato per il meglio. Nel tardo pomeriggio, è lo stesso prof. Lempainen, che ha operato il tennista a diffondere il bollettino: “Jannik Sinner ha subito oggi un intervento chirurgico al ginocchio perfettamente riuscito a Turku, in Finlandia – ha scritto in un post su Instagram il professore Lasse Lempainen, che ha effettuato l’intervento –. L’operazione è andata molto bene. Ora l’attenzione si sposta su un processo di riabilitazione personalizzato e attentamente pianificato. La nostra priorità è garantire un recupero sicuro e un ritorno di successo ai massimi livelli del tennis professionistico. Grazie per la fiducia. Un grandissimo augurio a Sinner per una pronta guarigione”.

Chi sono le persone con lui al tavolo oltre al padre Hanspeter

Con Sinner sono presenti le figure fondamentali del suo percorso verso il rientro. Nell’immagine che ha postato nella sue storie, una dedica al padre seduto allo stesso tavolo, sono riconoscibili il suo manager Alex Vittur, il prof. Alberto Zangrillo che lo ha seguito e guidato tra i vari consulti, il prof. Herbert Schönhuber (noto ortopedico originario della Val Pusteria e con studio a Milano), il preparatore Umberto Ferrara.

Presente anche il papà di Jannik, Hanspeter, che gestisce con la mamma Siglinde la struttura alberghiera di famiglia, Haus Sinner, a Sesto, proprio in Val Pusteria dove il campione è cresciuto fino al trasferimento alla corte di Riccardo Piatti.

L’assenza (prevista) di Laila Hasanovic

Non c’è alcuna menzione, né fotografia che riconduce a questi luoghi, Laila Hasanovic la quale pare assai distante da Sinner in queste ultime settimane. Le sue stories, parametro di attività almeno sul versante commerciale, non si discostano dall’ordinario elenco di collaborazione e impegni professionali che la vedono attiva sui consueti fronti di lavoro. Una conferma dell’evidente allontanamento dal campione altoatesino a cui è stata accanto per circa un anno?

Potrebbe darsi, considerato che sono ormai rare le immagini che li ritraggono insieme e che anche a Milano durante la fashion Week sono comparsi a eventi separati. Nelle settimane successive, quando Sinner si è presentato al J Medical per la terapia conservativa come anche a Milano per i consulti e le valutazioni sempre sotto la guida di Zangrillo e Schönhuber la figura di Laila è stata più che evanescente. Nel cerchio magico è entrata per rimanere il giro appena.