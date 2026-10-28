L'ex campione britannico sicuro del ritorno in grande stile di Jannik: "Secondo voi si dimenticherà di come si colpisce una pallina da tennis?". Sascha pensa alle vacanze.

La stagione 2026 si avvia alla conclusione, il sorpasso di Sascha Zverev su Jannik Sinner in vetta alla classifica ATP è questione di giorni, poi sarà tempo per celebrare l’ultimo Masters 1000 dell’anno (Parigi), le ATP Finals di Torino e le Finals di Coppa Davis a Bologna. L’attenzione degli appassionati e degli stessi addetti ai lavori, però, è già rivolta al 2027. In quali condizioni si ripresenterà in campo Sinner? E Zverev sarà in grado di tener fede al suo status di nuovo leader della graduatoria mondiale? Alla prima domanda ha risposto con convinzione assoluta Greg Rusedski, che si è detto estremamente ottimista sul rosso di San Candido.

Rusedski, la rosea previsione su Sinner

Nell’ultima puntata del suo seguitissimo podcast “Off Court with Greg”, l’ex campione britannico ha manifestato una certezza su Sinner: “Jannik sarà subito in grado di competere per dei titoli? Agassi ha approfittato più volte della pausa invernale per partecipare all’Australian Open e vincere, lo ha fatto anche Federer. Per quei ragazzi è un gioco da ragazzi. Volete farmi credere che Sinner si dimenticherà come si colpisce una palla da tennis? Questo ragazzo è incredibile, se è in forma, se ha la voglia di vincere e se riesce ad allenarsi a sufficienza, l’eccellenza finisce sempre per prevalere. La sua concentrazione e la sua intensità sono fuori dal comune“.

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La somiglianza tra Jannik, Agassi e Federer

Un paragone, tra Sinner e i grandi del passato, che dà a Rusedski delle sicurezze assolute sul ritorno in grande stile del campione azzurro. “Ho visto qualcuno paragonarlo al modo in cui Agassi colpiva la palla, con un’intensità e una ferocia assolutamente simili, ma con una concentrazione ancora maggiore settimana dopo settimana. Per questo motivo non mi preoccupo per niente per Jannik. Se Jannik è in buona salute e pronto a giocare, è pronto a vincere, indipendentemente da dove giochi. È davvero così bravo che non c’è da avere dubbi per quando tornerà in campo”.

Zverev esausto, ma le vacanze sono vicine

Nel frattempo la conquista della prima posizione in classifica non cambierà vita e abitudini di Sascha Zverev. “So che la numero 1 è un traguardo che mi spetta di diritto, fa poca differenza raggiungere quella posizione questa settimana o la prossima. Chiaro che le mie energie inizino a diminuire a fine stagione. A Shanghai erano completamente scomparse, ero esausto. Ora però ho avuto qualche giorno di riposo e ho giocato un po’ a golf. Il prossimo anno? Il mio piano sarà lo stesso di sempre. Mi prenderò dieci giorni di pausa e poi inizierò a prepararmi. Andrò in vacanza alle Maldive, ci vado ogni anno. Poi inizierò a prepararmi, non sarà un periodo lungo, ma della stessa durata dell’anno scorso”.