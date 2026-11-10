Sinner, l’ammissione dolorosa sull’infortunio: le parole su Cahill, Norman e Antonelli. Cosa è emerso dalla conferenza

La conferenza stampa nel corso dell’evento Allianz a Milano si trasforma in un evento. Sinner e Cahill si confessano con l’attenzione che si concentra sulla lunga pausa che dura da Wimbledon

Una conferenza, un evento e forse anche una confessione. Jannik Sinner torna davanti ai microfoni per la prima volta dalla finale di Wimbledon nel corso dell’evento organizzato dallo sponsor Allianz a Milano. L’attenzione si concentra tutta sulle condizioni del ginocchio e sul ritorno in campo, ma l’azzurro parla di tutto: dalla sua collaborazione con Darren Cahill (presente al suo fianco), il rapporto con gli altri tennisti passando anche per l’impresa di Kimi Antonelli in F1.

L’ammissione sull’infortunio

Nel corso dell’evento a Milano, Jannik Sinner dimostra tranquillità e serenità. Ma allo stesso tempo è evidente che l’infortunio ha avuto un peso importante anche a livello psicologico. Il tennista numero 2 del mondo non ha difficoltà ad ammettere di aver avuto difficoltà a vedere gli altri tennisti scendere in campo: “Ho guardato poco tennis in questo periodo perché ci volevo essere anche io”. L’ammissione su questo momento difficile è evidente, rimanere fuori per un atleta è sempre la cosa più difficile: “La verità è che per la prima volta in carriera non ho il controllo sulle cose. Non è un momento facile perché passo dalla palestra al simulatore e viceversa”.

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La parola chiave è pazienza

Nel corso della conferenza, la parola chiave quella che diventa quasi centrale è “pazienza”. C’è anche Cahill a ricordarlo, il tecnico che dà l’addio e che per Sinner è “quasi un secondo padre”. “Non sono stati mesi semplici, mi manca la competizione e dare il 100 per cento. Ma se dovessi tornare in campo 1un mese dopo non mi cambia niente. Voglio giocare per altri 10-15 anni. Ma ora devo pensare solo a seguire le cure. In un primo momento avevamo un altro obiettivo in testa, che era la Cina ma abbiamo dovuto cambiare in corsa. In questo momento è importante ascoltare quello che dicono i medici”. L’obiettivo resta fissato sugli Australian Open ma Sinner sembra non voler fare promesse: “L’idea è quella di essere a Melbourne, anche giocare qualche torneo prima. Ma in questo momento devo rispettare i protocolli”.

Le parole su Antonelli

Non poteva mancare un passaggio su Kimi Antonelli, l’altro grande protagonista dello sport italiano in questo momento. E per Sinner non si tratta di uno sportivo qualunque, visto che come ha rivelato nel corso dell’evento di Milano, il Motorsport è la sua passione più grande: “Guardo tanti sport, il calcio, il basket e ovviamente il tennis. Ma il Motorsport è quello che mi emoziona sempre di più, mi dà qualcosa, mi dà la carica. E’ bello veder vincere Bagnaia e Bezzecchi. Quello che ha fatto Kimi sembra normale ma non lo è. Ha imparato tanto e lo ha fatto molto rapidamente come solo un fenomeno è capace di fare. Conosco un po’ sia lui che il papà, è un ragazzo normale di 20 anni sempre tranquillissimo e credo che sia questa la cosa che ci unisce più di tutto il resto”.

Le parole su Norman

Al suo rientro in campo Sinner si troverà al suo fianco una squadra diversa. L’uscita dal team di Darren Cahill rappresenta un rito di passaggio che lo conduce a Magnus Norman e come segnalato da tanti addetti ai lavori negli ultimi giorni, il passaggio potrebbe essere quasi naturale: “Norman è una persona molto simile a Darren, per tanti anni ha lavorato con Wawrinka e ha vissuto tante cose. Lui accetta il modo in cui stiamo già lavorando, questo per me è importante per non cambiare nuovamente tutto”. Gli fa eco anche Cahill: “C’è un tweet che ho scritto nel 2013 sul fatto che Norman sia in grado di migliorare ogni giocatore che allena. E’ importante che ci sia Simone Vagnozzi a dare continuità. Magnus deve plasmare il suo rapporto con la squadra come ho fatto io tempo fa. Non ho preso parte alla decisione ma credo che sia un’ottima scelta”.