La confessione del rosso di San Candido alla content creator Tamsin: tra le "red flag" i vocali, l'ananas sulla pizza, i jeans in aereo e...le interviste lunghe.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non li sopporta, addirittura li odia. Gli avversari? Ma no. Jannik Sinner ha fatto delle rivelazioni sorprendenti durante la sua comparsata torinese per le ATP Finals. Niente di particolarmente grave, nessuna presa di posizione contro qualcuno. Contro qualcosa, puttosto. Durante uno spazio organizzato da Head, il celebre brand che ha prodotto la “sua” racchetta, presentata proprio sul cemento piemontese, il rosso di San Candido si è prestato al “giochino” di Tamsin, una content creator londinese. E ha chiarito quali sono le cose che tollera senza problemi e quelle invece che non riesce a mandar giù.

Le bandiere rosse e verdi di Sinner

Un giochino vecchio come il mondo, o comunque piuttosto noto: “red flag” e “green flag”. Bandiera rossa per comportamenti e situazioni che a Sinner provocano fastidio, bandiera verde per quelle che lo lasciano indifferente o che accetta con tranquillità. Anzitutto, una premessa: Jannik ha sventolato molto di più le “green flag” rispetto a quelle di colore rosso. Ad esempio, se per qualche inspiegabile e imprevedibile ragione doveste trovarvi a cinema con lui, sappiate che potrete rivolgergli liberamente la parola. “Perché no? Anch’io parlo durante i film, non m’importa”. Anche prendere in prestito la sua racchetta non lo infastidisce e pure correre per divertimento o mangiare un hamburger con forchetta e coltello.

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Non inviate vocali a Jannik: li detesta

Ma allora, cos’è che dà ai nervi al campione altoatesino? I messaggi vocali. Gli odiosissimi vocali, soprattutto quelli lunghi e infiniti che contraddistinguono, evidentemente, anche le sue giornate. “Li odio”, la sua precisazione. Quasi a sottolineare come, tra le “red flag”, questa sia ancora più red rispetto alle altre. Come i jeans in aereo, decisamente scomodi in particolare durante i voli più lunghi. E poi l’ananas sulla pizza, da buon italiano, per di più figlio di un cuoco. Ma c’è un’altra cosa che provoca fastidio a Sinner, anche se in questo caso non si tratta di una sorpresa: aveva già confessato qualche tempo fa la sua “idiosincrasia”.

L’allergia di Sinner per le interviste

“Quante bandiere verdi, non hai un’altra bandiera rossa?”, la domanda impertinente della content creator britannica. “Forse le persone che parlano troppo con me“, la risposta tranchant del campione azzurro. Che, di fronte allo sguardo sbigottito di Tamsin, ha poi aggiunto sfoggiando un sorriso rassicurante: “Le troppe interviste”. Il tutto per chiarire come il suo non fosse un riferimento personale. Del resto, Jannik non ha mai nascosto come le conferenze stampa non siano mai rientrate tra le sue attività preferite. Troppe domande sempre uguali. Anche se a volte, vengono fuori risposte fuori dall’ordinario.