Il 2027 potrebbe essere l'anno del ritorno in Coppa Davis per Sinner, che per puntare a uno dei pochissimi traguardi che gli mancano in carriera è quasi obbligato a disputare le prossime Final 8

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Fermo dalla finale di Wimbledon disputata lo scorso 12 luglio per un infortunio al ginocchio che nei giorni scorsi lo ha obbligato a finire sotto i ferri rimandando ulteriormente il proprio ritorno nel circuito dopo il prossimo Australian Open, a Jannik Sinner al momento non rimane altro che pazientare, recuperare dall’operazione e iniziare a pensare alla prossima stagione. Prossima stagione durante la quale l’altoatesino potrebbe tornare anche a vestire la maglia azzurra in occasione delle Final 8 di Coppa Davis, che gli garantirebbero la possibilità di prendere parte alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Binaghi convinto di vedere Sinner in Coppa Davis nel 2027

Prima dell’attesissima finale tra Italia e Spagna a Bologna, in conferenza stampa il Presidente della FITP Angelo Binaghi ha speso due parole anche sul grande assente di questa edizione di Coppa Davis, ovvero Sinner, costretto a fermarsi dopo luglio per un problema al ginocchio sinistro. A proposito di Jannik Binaghi si è detto molto ottimista di poterlo rivedere indossare la maglia azzurra nel 2027. Una presenza che senza dubbio aiuterebbe l’Italia a raggiungere la quinta finale consecutiva nella competizione:

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Non lo aspetto solo io, lo aspettano decine di milioni di italiani che hanno seguito insieme a noi con apprensione questo calvario, il secondo della sua carriera, che ritengo profondamente ingiusto. Siamo confidenti di vederlo presto sul campo il prima possibile e, dovendo rispondere alla convocazione per la Davis per poter andare alle Olimpiadi, sono contento che con lui potremo raggiungere la quinta finale consecutiva”.

Perché la Coppa Davis è fondamentale per Sinner

Ciò a cui fa riferimento Binaghi sono i requisiti per prendere parte ai Giochi, i quali prevedono che durante il periodo che intercorre tra un Olimpiade e la successiva un giocatore per prendere parte alla rassegna dei cinque cerchi debba essere convocato e presente a due eventi della propria Nazionale. Avendo Sinner preso parte alle Final 8 del 2024 gli manca una sola una presenza con la maglia azzurra, che potrebbe appunto collezionare in occasione delle prossime Final 8 a cui l’Italia è già certa di prendere parte.

Eventualmente Jannik potrebbe anche disputare eventuali turni preliminari nel 2028, ma risulta molto più credibile prevedere la sua presenza all’eventuale finale, piuttosto che nei turni di qualificazione dove la squadra di capitan Filippo Volandri ha sempre dimostrato di sapersela cavare alla grande anche senza il proprio n°1. Anche senza la Davis Sinner potrebbe ottenere comunque una deroga per le Olimpiadi di Los Angeles da World Tennis che può valutare circostanze particolari, come lunghe assenze obbligate dal circuito, anche se a questo punto la presenza ai Giochi non sarebbe più nelle sue mani.

Un no di Sinner sarebbe una doppia batosta per i tifosi italiani

Questa notizia fa ovviamente ben sperare i tifosi italiani, che sperano di poter tornare a vedere il loro beniamino indossare la maglia azzurra in occasione della Coppa Davis e per la prima volta in occasione dei Giochi olimpici, dato che Sinner non prese parte al torneo di Tokyo nel 2021 e saltò quello del 2024 di Parigi per una tonsillite. Anche per questo motivo però l’ennesimo no a Volandri potrebbe rivelarsi una doppia batosta per gli appassionati azzurri, che in un colpo solo perderebbero praticamente tutte le speranze di rivedere Jannik con la maglia dell’Italia almeno fino all’eventuale Coppa Davis del 2028.