Sulle condizioni di Sinner regna ancora tanta confusione e tanta incertezza, con le ultime notizie che riportano il no di Jannik all'operazione e l'opposizione di Zangrillo all'ennesimo consulto

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Il futuro di Jannik Sinner continua a essere avvolto dal mistero. L’infortunio al ginocchio che inizialmente era sembrato una semplice infiammazione dalla quale si sarebbe ripreso nel giro di poche settimane sta infatti assumendo sempre più i contorni di un vero e proprio incubo per l’azzurro, per il quale era tornato a parlarsi anche di possibile operazione. Un’ipotesi, stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia in un suo articolo su Quotidiano Nazionale, però al momento scartata da Sinner, che dopo aver parlato con Paolo Zangrillo non volerà nemmeno negli Stati Uniti per un nuovo consulto.

Sinner, il no di Zangrillo all’America e la decisione sull’operazione

Pochi giorni fa si era parlato di un possibile viaggio negli Stati Uniti d’America per Sinner, che visto il persistere dei problemi al ginocchio era tentato di volare oltreoceano per l’ennesimo consulto medico specializzato. Quest’ipotesi sembrerebbe però essere definitivamente tramontata stando a Gabriele Parpiglia, il quale ha riportato come a opporsi a quest’ennesimo consulto sia stato il professor Zangrillo, ormai uomo fidato di Jannik dal punto di vista medico.

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Il mancato volo verso gli Stati Uniti non esclude però la possibilità che Sinner possa finire sotto i ferri. L’eventuale operazione infatti si terrebbe a Milano alla Casa di Cura La Madonnina e a svolgerla sarebbe il chirurgo finlandese Lasse Lempainen. Al momento però, sempre stando a quanto riportato su Quotidiano Nazionale, il primo contrario all’operazione sarebbe proprio Jannik che non la considera un’opzione, forse anche perché fino all’ultimo spera di poter svolgere regolarmente la sua preparazione per poter prendere parte al prossimo Australian Open.

I prossimi passi di Sinner

Scartata (per ora) la possibilità di finire sotto i ferri, Sinner continuerà dunque con la terapia conservativa, fatta di riposo e tanta fisioterapia per lavorare sulla muscolatura del ginocchio. Per questo motivo e per studiare bene i prossimi passi da fare Jannik potrebbe tornare a Lione, dove si era già recato a inizio ottobre per il primo consulto che aveva fatto scattare l’allarme.

Binaghi: “Vedo Sinner come un ragazzo in difficoltà”

A parlare di Sinner e della sua situazione è stato anche il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, che nella conferenza stampa che ha preceduto l’atto conclusivo delle ATP Finals ha espresso le sue preoccupazioni per Jannik: “Non lo vedo più come il numero uno del mondo, come una piccola industria capace di produrre un grande fatturato, ma come un ragazzo in difficoltà, senza averne alcuna colpa. È già successo ai tempi della vicenda Clostebol, quando non aveva fatto niente. Per lui sopportare questa situazione deve essere ancora più duro di quanto possiamo immaginare”.