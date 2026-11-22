Le ultime poco rassicuranti notizie sul ginocchio di Sinner hanno alimentato l'allarmismo sulle sue condizioni e la data del suo rientro in campo, che secondo Gilbert in caso di operazione avverrebbe in occasione della prossima stagione sulla terra rossa, con pesanti conseguenze nel ranking per Jannik

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Il rientro nel circuito maggiore di Jannik Sinner è sempre più avvolto nel mistero. Nonostante il riposo forzato al quale si è sottoposto nell’ultimo periodo il dolore al ginocchio non sarebbe infatti ancora passato, con l’azzurro che frustrato dalla situazione ha cercato nuovi consulti medici, riaprendo così alla possibilità di finire sotto i ferri. Una situazione di totale incertezza, che visti gli ultimi mesi non permette grande ottimismo, tanto che anche Brad Gilbert nell’ultima puntata del suo podcast The Big T ha lanciato l’allarme sulle condizioni di Sinner, che a suo parere potrebbe saltare la prima parte della prossima annata e rientrare nel circuito solamente per l’inizio della stagione sulla terra rossa. Una possibilità che avrebbe gravi conseguenze sulla classifica di Jannik.

L’allarme di Gilbert su Sinner

Con la decisione di fermarsi e interrompere la propria stagione dopo Wimbledon ci si augurava che Sinner sarebbe riuscito a mettersi definitivamente alle spalle l’infortunio al ginocchio in tempo per prepararsi e prendere parte all’Australian Open nel 2027. Le ultime notizie su Jannik però hanno alimentato i dubbi sul suo ritorno in campo e sulle sue condizioni, con l’ipotesi di finire sotto i ferri che dopo essere stata scartata negli scorsi mesi sembrerebbe essere tornata una possibilità concreta.

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L’operazione ovviamente aumenterebbe i tempi di recupero di Sinner, che secondo Gilbert a quel punto potrebbe tornare in campo per l’inizio della stagione sulla terra rossa: “Ho sentito dire che necessita di un altro consulto medico. Si tratta di una situazione delicata: ha aspettato con grande pazienza e ora rischia di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico, che farebbe slittare ulteriormente il suo rientro. Se non ci fossero complicazioni, sarebbero comunque necessari altri 3-4 mesi prima che possa tornare a competere. In caso di operazione, credo che forse potrà tornare a giocare sulla terra rossa”.

Il precedente di Djokovic e l’opinione di Gilbert

La possibile operazione alla quale si sottoporrebbe Sinner riguarderebbe il suo menisco, come quella svolta da Novak Djokovic nel 2024 dopo l’infortunio rimediato al Roland Garros. Secondo Gilbert però a Jannik non riuscirebbe l’impresa fatta da Nole, che dopo quell’intervento riuscì a tornare in campo a distanza di circa un mese a Wimbledon dove fece finale, prima poi di tornare a Parigi per le Olimpiadi dove conquistò l’oro: ”Djokovic si è sottoposto ad un piccolo intervento al menisco nel 2024 e lo abbiamo visto miracolosamente a Wimbledon, ma non penso che Sinner sarà in grado di fare lo stesso”.

Gilbert e la previsione che sembra sempre più vicina a concretizzarsi

Già oltre un mese fa, in tempi non sospetti, sempre a The Big T Gilbert aveva detto la sua sull’infortunio di Sinner, facendo anche un’allarmante previsione che purtroppo sembra essere sempre più vicina al concretizzarsi: “Riuscite a immaginare cosa succederebbe se arrivassimo a dicembre, quando dovrà intensificare gli allenamenti per prepararsi all’Australian Open, e il dolore persistesse? In quello scenario, l’intervento chirurgico diventerebbe un’opzione”.

Che impatto avrebbe sulla classifica di Sinner l’assenza fino ad aprile

L’assenza di Sinner dal circuito fino ad aprile circa avrebbe ovviamente anche delle pesanti conseguenze in classifica per Jannik, che nella prima parte del 2026 aveva fatto incetta di titoli. Se Gilbert dovesse avere ragione e l’azzurro dovesse dunque riuscire a tornare solamente per l’inizio della stagione sulla terra rossa, Sinner perderebbe i punti della semifinale all’Australian Open, dei quarti all’ATP 500 di Doha e dei titoli vinti ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami per un bottino di ben 2900 punti, che lo porterebbero a crollare a 5050, che attualmente gli varrebbero il quarto posto in classifica ATP. A tutto questo va aggiunto che nel frattempo i suoi avversari potranno sfruttare la sua assenza per guadagnare punti nel ranking e che al rientro Jannik non potrà comunque aumentare il proprio bottino fino al Roland Garros, ma solamente difendere i 3000 punti conquistati tra Montecarlo, Madrid e Roma.