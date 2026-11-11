Sinner snobbato ancora da Federer: Alcaraz e Zverev i prescelti per la Laver Cup. E Jannik valuta una scelta inedita

Il torneo esibizione organizzato, tra gli altri, da Re Roger ha già annunciato la presenza nel team Europa del tedesco e dello spagnolo. Sinner potrebbe scendere in campo a Brisbane

Uno scenario da sogno, la Laver Cup fa tappa negli Stati Uniti e in particolare a Los Angeles. L’edizione 2027 del torneo esibizione che mette di fronte il Team America contro il Team Europa si giocherà dal 24 al 26 settembre all’Intuit Dome della città californiana. E ancora una volta due dei volti simboli dell’evento saranno Sascha Zverev e Carlos Alcaraz, e forse ancora una volta non ci sarà Jannik Sinner.

L’annuncio della Laver Cup

Dopo la vittoria dell’ultima edizione, il Team Europa decide di non cambiare squadra e punta ancora una volta sulla coppia formata da Carlos Alcaraz e Sascha Zverev. Nonostante manchino molti mesi all’evento esibizione, i due giocatori sono stati già annunciati tra i partecipanti. “Sono molto contento di tornare a giocare la Laver Cup per la quarta volta e sono molto felice di giocare ancora con Sascha – ha dichiarato Carlos Alcaraz – Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi insieme in questa competizione e non vedo l’ora di giocare a Los Angeles”. Nel comunicato del loro annuncio anche le parole di Zverev: “Vincere a Londra è stato un momento speciale per me e sono contento di averlo vinto con la squadra europea. Il clima in panchina, la intensità delle partite e l’opportunità di giocare con giocatori che di solito sono i tuoi principali rivali è un’esperienza completamente diversa”.

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Federer snobba ancora Sinner

Nessuna partecipazione alla Laver Cup per Jannik Sinner. Certo mancano ancora molti mesi all’evento e nella testa dell’altoatesino in questo momento c’è spazio solo per la voglia di recuperare. Ma l’annuncio di Zverev e Alcaraz lascia presagire che ancora una volta, il campione azzurro non sarà tra i partecipanti. L’idea che Federer snobbi Sinner è nata da qualche anno con l’azzurro che è l’unico tra i migliori giocatori al mondo a non aver giocato il torneo esibizione che vede Re Roger tra gli organizzatori. Ma in realtà nelle sue dichiarazioni lo svizzero ha sempre avuto parole di grande elogio nei confronti del tennista italiano. E chissà che a metà stagione non lo convinca a unirsi ad Alcaraz e Zverev per formare un dream team a Los Angeles.

Jannik verso una scelta inedita

La voglia di tornare in campo è tanta, Jannik Sinner lo ha fatto trasparire nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri a Milano. Di certezze però al momento ancora non ce ne sono poche, il numero 2 del mondo ha fatto riferimento in più di una circostanza al parere medico che sarà fondamentale per avere il via libera per riprendere a giocare. Ma nel corso della conferenza, l’azzurro ha anche rivelato la voglia di prendere parte a dei tornei prima degli Australian Open. L’attenzione è subito andata sul Six Kings Slam in programma alla fine di dicembre ma un torneo di esibizione non dà mai le stesse sensazioni di una partita ufficiale. E per questo l’azzurro potrebbe anche valutare una scelta inedita, quella di giocare per la prima volta il torneo di Brisbane in programma dal 4 gennaio poco prima degli Australian Open (17-31 gennaio), una partecipazione ad Adelaide (che invece comincia l’11 come Auckland) invece non sarebbe “da prima volta” visto che Sinner ha già giocato il torneo nel 2023.