Puntata del lunedì incentrata sullo sport: dall'intervento di jannik Sinner alla vittoria nella MotoGp del rivale di Valentino Rossi più l'assurdità Ferrari al Gp di Las Vegas

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Il filtro di Fiorello e i suoi, condita da quel bagaglio di ironia a disincanto, sull’epilogo sul ginocchio di Jannik Sinner secondo La Pennicanza genera il motore creativo che deve al campione altoatesino inesauribile ispirazione da ogni punto di vista si studi la questione. La riconoscenza non conosce limiti, dunque Fiore e Fabrizio Biggio non hanno potuto che prendere atto della decisione maturata dall’ex numero 1 del ranking di operarsi in Finlandia, dopo diversi consulti tra Milano e Lione. D’altronde l’attualità, interpretata dal punto di osservazione privilegiato del cantore più aderente alla realtà dei nostri tempi (radiofonici e televisivi) impone la scaletta anche della puntata odierna, 23 novembre, scandita da una netta e ineluttabile affermazione dell’io sportivo. Sinner, la Ferrari e la lotta fratricida tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, come pure il sorpasso metaforico stavolta di Marc Marquez ai danni di Valentino Rossi per titoli.

Sinner in Finlandia, l’intervento di Fiorello a La Pennicanza

L’affondo concreto, puntuale si lega all’indiscrezione sull’imminente intervento al ginocchio a cui verrà sottoposto il campione altoatesino personaggio quasi onirico nella sua caricatura nella scrittura di Fiorello e dei suoi autori: “Dobbiamo fare i complimenti ad Alcaraz. E soprattutto facciamo gli auguri a Sinner che domani va in Finlandia per operarsi”, la prima battuta.

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“Non so perché vada proprio in Finlandia, magari lo opera Babbo Natale! Spero che lì ci sia il guru dei guru, anche perché in Italia vi assicuro che abbiamo il top del top dell’ortopedia. Da Milano al Galeazzi, al Gemelli, a Villa Stuart, insomma, ci sanno fior fior di ginocchiologi. Si chiamano così quelli bravi per il ginocchio. Insomma, io non ho capito perché va in Finlandia, non lo so. Vabbè, però ognuno fa come vuole. E quindi io spero che vada tutto bene perché vogliamo Sinner in campo molto presto!”.

La stoccata alla Ferrari

Cinismo disilluso, da ferrarista, il metro della domenica e del Gp di Las Vegas autentica disfatta per la Scuderia di Maranello: “La Ferrari invece male, ahi ahi! Guarda qui ‘Leclerc ed Hamilton è caos, il cavallino tocca il fondo.’ Purtroppo, se le sono date, si sono presi a sportellate. Tra l’altro si stavano giocando un settimo posto”. Un bel colpo all’indirizzo del team di Maranello che anche negli Stati Uniti si dimostra in un’annata davvero cupa, con addirittura l’assurda conclusione di uno scontro Leclerc-Hamilton su cui andrebbe spesa più che una riflessione. Un taglio vero.

Marc Marquez vs Valentino Rossi

Spazio anche al motociclismo che in questo fine settimana ha sentenziato la vittoria di Marc Marquez il quale ha superato, così, anche il nostro Valentino Rossi. Siccome Fiorello sa essere popolare nel miglior senso possibile, ma riuscendo nell’opera complessa di esprimersi meglio di chiunque altro nella scrittura ecco chiude così: “Bisogna anche ammettere la vittoria nel motociclismo di Marc Marquez che ha vinto il decimo mondiale. È stato incoronato da Giacomo Agostini!”. Chissà che ne penserà il Dottore…